Lép a MÁV a hőségriadóban: erre számíts a nagyobb pályaudvarokon vasárnapig

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás bevezetésére tekintettel augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.

A közlemény leírja, hogy naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. A VOLÁN járatokkal utazóknak Budapesten a népligeti és kelenföldi autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, a HÉV járataival utazóknak két főbb budapesti végállomáson adnak palackos frissítőt, míg két állomáson új, folyamatosan üzemelő ivókutakkal várják az utasokat. Kérik ugyanakkor, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljanak útra.

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.

A VOLÁN járatok utasainak –​ a készlet erejéig – Budapesten két helyen, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásain osztanak ásványvizet: Balatonfüreden, Békéscsabán, Budapesten a kelenföldi, valamint a népligeti autóbusz-állomáson, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen.

EZ IS ÉRDEKELHET Hihetetlen hőség, forróság vár az országra: ezekre a megyékre hőségriadót adtak ki A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.

A HÉV járatok utasainak a Batthyány téren és a Boráros téren biztosítják a palackos ásványvizet a készlet erejéig, míg az Örs vezér terén és a Közvágóhíd állomáson újonnan létesített ivókutakból tölthetik újra kulacsaikat az utasok, melyeket piktogramok jeleznek és az állomásépületek oldalán találhatóak.

Az ásványvizet a MÁV-csoport utasainak naponta 10 és 17 óra között, a készlet erejéig osztják és mindaddig, amíg a hőségriasztás ezt szükségessé teszi. Egyben arra kérik az utasokat, hogy a víz átvételekor lehetőleg mutassák be érvényes menetjegyüket, bérletüket is.

címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán