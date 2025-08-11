2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
26 °C Budapest
gyógyszertár jelzi a hőmérsékletet Celsius fokban hőség nyár
Utazás

Hihetetlen hőség, forróság vár az országra: ezekre a megyékre hőségriadót adtak ki

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 08:31

A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.

Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Egy gyenge hidegfront hatására ugyanakkor mérséklődik a kánikula. Hajnalban 20, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor akár nagyon erős fokozatot érhet el, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről- írja az Időkép. 

A HungaroMet egyes megyékre elsőfokú hőségriadót is elrendelt, tehát ezekben a vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.

Kép forrása: HungaroMetKép forrása: HungaroMet

Kedden napos, derült, csapadékmentes időben lesz részünk. A Dunától keletre helyenként élénk lesz az északkeleti szél. Többfelé lesz friss a hajnal, a minimumok 8 és 16 fok között alakulnak, majd napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán folytatódik a napos, száraz idő, felhő szinte sehol sem lesz az égen. Északnyugaton élénk lesz a délkeleti szél. Hajnalra még sokfelé felfrissül a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.

Csütörtökön és pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem várható. Többfelé élénk lesz a légmozgás. Csütörtökön 33-38, pénteken 34-39 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban.

Címlapkép: Getty Images
