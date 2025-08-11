A Pénzcentrum 2025. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hihetetlen hőség, forróság vár az országra: ezekre a megyékre hőségriadót adtak ki
A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.
Általában gyenge, mérsékelt marad az északkeleti szél. Egy gyenge hidegfront hatására ugyanakkor mérséklődik a kánikula. Hajnalban 20, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor akár nagyon erős fokozatot érhet el, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről- írja az Időkép.
A HungaroMet egyes megyékre elsőfokú hőségriadót is elrendelt, tehát ezekben a vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.
Kedden napos, derült, csapadékmentes időben lesz részünk. A Dunától keletre helyenként élénk lesz az északkeleti szél. Többfelé lesz friss a hajnal, a minimumok 8 és 16 fok között alakulnak, majd napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
Szerdán folytatódik a napos, száraz idő, felhő szinte sehol sem lesz az égen. Északnyugaton élénk lesz a délkeleti szél. Hajnalra még sokfelé felfrissül a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
Csütörtökön és pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem várható. Többfelé élénk lesz a légmozgás. Csütörtökön 33-38, pénteken 34-39 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban.
Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.
Alig ismert szabály miatt szórják a bírságokat sok nyaralóhelyen: magyarokat is százezrekre vághatnak meg
Európa több országában szigorú bírságokat vezettek be a turisták helytelen viselkedésének visszaszorítására.
Az Európai Unió új csomagolási rendelete jelentős átalakulást hoz a fogyasztói termékek piacán.
Vasárnaptól ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon a jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt.
Ezt már aligha lehet visszafordítani, szörnyű katasztrófa készül Magyarországon: mindenkinek fájni fog
Magyarországon továbbra is létezik mind a négy évszak, bár jelentősen megváltoztak a jellemzőik.
A Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás kapcsán hangsúlyozza, hogy a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszástudás.
Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek.
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának, hogy helyreállítsa a légitársaság működését a közel-keleti terjeszkedés kudarca és a technikai problémák után.
A Budapest-Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra.
Visszatér a hőség: az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő...
Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését.
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.