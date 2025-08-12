Hamarosan brutál hőhullám csap le Magyarországra: élve megfővünk ebben a kánikulában

Újabb hőhullám várható Magyarországon, a hét elején kezdődő melegedés a hétvégére extrém kánikulává fokozódhat.

A hétfői átmeneti lehűlés után ismét erősödik a meleg. Egy Európa-szerte uralkodó anticiklon hatására felhőoszlató légáramlatok alakítják időjárásunkat, miközben a csapadékot hozó frontok csak a kontinens északi részét érintik.

Kedden hajnalban 10-17 fokos hőmérsékleteket mértek (a belvárosokban és vízpartokon ennél magasabbakat), majd a nap folyamán 29-34 fokig emelkedett a hőmérséklet.

A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók, helyenként akár a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Az enyhülés legkorábban vasárnap érkezhet, a hétfőihez hasonló lehűlés formájában.