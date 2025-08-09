Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 9.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 9., szombat.

Névnap

Emőd

Deviza árfolyam

EUR: 395.31 Ft

CHF: 420.01 Ft

GBP: 456.84 Ft

USD: 339.56 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 8.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 16, 23, 41, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 2 db

4+1 találat: 28 db

4-es találat: 62 db

3+2 találat: 29 db

3+1 találat: 809 db

2+2 találat: 387 db

3-as találat: 2015 db

1+2 találat: 2076 db

2+1 találat: 10409 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30430 Ft

MOL: 2998 Ft

RICHTER: 10480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.10: Napos időre számíthatunk kevés felhővel. Egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Az északira, északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a vízparti, városi területeken ennél enyhébb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

2025.08.11: Napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. Az északias szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de az északi, szélcsendes völgyekben több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés



Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, több fokos melegedés zajlik, emiatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (2025.08.08)

