2025. augusztus 9. szombat Emőd
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 9.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 9.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 9., szombat.

Névnap

Emőd

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.31 Ft
CHF: 420.01 Ft
GBP: 456.84 Ft
USD: 339.56 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 8.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 16, 23, 41, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 28 db
4-es találat: 62 db
3+2 találat: 29 db
3+1 találat: 809 db
2+2 találat: 387 db
3-as találat: 2015 db
1+2 találat: 2076 db
2+1 találat: 10409 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30430 Ft
MOL: 2998 Ft
RICHTER: 10480 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.10: Napos időre számíthatunk kevés felhővel. Egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Az északira, északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a vízparti, városi területeken ennél enyhébb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.08.11: Napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. Az északias szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de az északi, szélcsendes völgyekben több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, több fokos melegedés zajlik, emiatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (2025.08.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:01
21:50
21:27
21:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 9.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 9. szombat
Emőd
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tényleg üres idén nyáron a Balaton, vagy csak megy a pánikkeltés? Megnéztük, mi az igazság
2
2 hete
Hivatalos: ez a világ legjobb országa, csak kevés magyar jut el ide
3
1 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
4
2 hete
Így verik át külföldön a magyar turistákat: te ne dőlj be ezeknek az olcsó trükköknek!
5
1 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 06:01
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 19:01
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
Agrárszektor  |  2025. augusztus 9. 06:01
Így öntöznek az élelmes magyarok a kertben: ez a módszer profin működik