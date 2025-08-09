A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 9.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 9., szombat.
Névnap
Emőd
Deviza árfolyam
EUR: 395.31 Ft
CHF: 420.01 Ft
GBP: 456.84 Ft
USD: 339.56 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 8.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 16, 23, 41, 42
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 2 db
4+1 találat: 28 db
4-es találat: 62 db
3+2 találat: 29 db
3+1 találat: 809 db
2+2 találat: 387 db
3-as találat: 2015 db
1+2 találat: 2076 db
2+1 találat: 10409 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30430 Ft
MOL: 2998 Ft
RICHTER: 10480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.10: Napos időre számíthatunk kevés felhővel. Egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Az északira, északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a vízparti, városi területeken ennél enyhébb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
2025.08.11: Napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. Az északias szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de az északi, szélcsendes völgyekben több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, több fokos melegedés zajlik, emiatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (2025.08.08)
A Pénzcentrum 2025. augusztus 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
