Nagy fehérorosz zászló a Függetlenségi Palota falán.
Világ

Évtizedek óta nem kapott akkora pofont Putyin, mint most: ez minden tervét keresztül húzza?

2025. augusztus 8. 18:38

Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök bejelentette, hogy nem indul újabb elnöki ciklusért, és határozottan cáfolta, hogy fiát készítené fel utódjának - tudósított a Reuters.

A 70 éves Lukasenko, aki több mint három évtizede vezeti autoriter módon Fehéroroszországot és Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségese, januárban kezdte meg hetedik ötéves ciklusát.

A TIME magazinnak adott interjúban az elnök kijelentette, hogy "nem tervezi" az újraindulást, bár tréfásan megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök "egész jól néz ki" közel 80 évesen.

Lukasenko szerint utódjának folytatnia kellene az ország fejlesztését anélkül, hogy "mindent felforgatna", ezzel elkerülve a "forradalmi összeomlást".

Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának. "Nem, ő nem az utódom. Tudtam, hogy ezt fogja kérdezni. Nem, nem, nem. Kérdezze meg őt személyesen, valószínűleg nagyon megsértődne" - mondta.

Lukasenko 2020-ban jelentős utcai tüntetéseket fojtott el a vitatott választás után, amelyet az ellenzék és a nyugati kormányok szerint elcsalt. Minden vezető ellenzéki politikust bebörtönöztek vagy menekülésre kényszerítettek.

2024 közepe óta több száz, "szélsőségességgel" és egyéb politikai jellegű bűncselekményekkel vádolt személyt engedtek szabadon, amit elemzők a Nyugattal szembeni elszigeteltség enyhítésére tett kísérletként értékelnek. Emberi jogi szervezetek szerint azonban még mindig közel 1200 politikai fogoly van börtönben, bár Lukasenko tagadja ezek létezését.

 

#ukrajna #oroszország #putyin #háború #béke

