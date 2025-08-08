Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Évtizedek óta nem kapott akkora pofont Putyin, mint most: ez minden tervét keresztül húzza?
Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök bejelentette, hogy nem indul újabb elnöki ciklusért, és határozottan cáfolta, hogy fiát készítené fel utódjának - tudósított a Reuters.
A 70 éves Lukasenko, aki több mint három évtizede vezeti autoriter módon Fehéroroszországot és Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségese, januárban kezdte meg hetedik ötéves ciklusát.
A TIME magazinnak adott interjúban az elnök kijelentette, hogy "nem tervezi" az újraindulást, bár tréfásan megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök "egész jól néz ki" közel 80 évesen.
Lukasenko szerint utódjának folytatnia kellene az ország fejlesztését anélkül, hogy "mindent felforgatna", ezzel elkerülve a "forradalmi összeomlást".
Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának. "Nem, ő nem az utódom. Tudtam, hogy ezt fogja kérdezni. Nem, nem, nem. Kérdezze meg őt személyesen, valószínűleg nagyon megsértődne" - mondta.
Lukasenko 2020-ban jelentős utcai tüntetéseket fojtott el a vitatott választás után, amelyet az ellenzék és a nyugati kormányok szerint elcsalt. Minden vezető ellenzéki politikust bebörtönöztek vagy menekülésre kényszerítettek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2024 közepe óta több száz, "szélsőségességgel" és egyéb politikai jellegű bűncselekményekkel vádolt személyt engedtek szabadon, amit elemzők a Nyugattal szembeni elszigeteltség enyhítésére tett kísérletként értékelnek. Emberi jogi szervezetek szerint azonban még mindig közel 1200 politikai fogoly van börtönben, bár Lukasenko tagadja ezek létezését.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
A vállalat törölte a tervezett németországi és lengyelországi gyárprojekteket, és konszolidálta a vietnami és malajziai tesztelési és összeszerelési műveleteket.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Az olajárak emelkedésnek indultak szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokkal fenyegette meg Indiát.
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
Döbbenetes, mivel fenyeget Putyin erős embere: "Ez egy új valóság, amellyel minden ellenfelünknek számolnia kell!"
Oroszország felmondta a közép- és rövidtávú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot.
Több mint 7000 szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedést jelentettek Kína Guangdong tartományában július óta.
Putyin állítólagos eltitkolt lánya, Elizaveta Krivonogikh először szólalt meg apjáról és az ukrajnai háborúról a közösségi médiában, miközben Párizsban új életet kezdett.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.