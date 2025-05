Belföldi nyaralást tervezel? Így drágultak a hazai szálláshelyek 2025-re

A belföldi turizmus 2024-ben is meghatározó szerepet játszott a magyar gazdaságban, több mint 12 millió vendégéjszakával és jelentős bevételekkel. A 2025-ös nyári szezonban azonban az infláció és a növekvő költségek miatt a szálláshelyek árai 5–10%-kal emelkedtek. A Balaton továbbra is a legnépszerűbb úti cél, de a Tisza-tó, Eger és a Zemplén is egyre kedveltebbek. Egy egyhetes belföldi nyaralás költsége egy átlagos család számára 300–500 ezer forint között mozog, ezért sokan keresik az ár-érték arányban legkedvezőbb megoldásokat, például az apartmanos önellátást vagy a kempingezést. A cikk részletesen bemutatja a legnépszerűbb hazai úti célokat és azok várható szállásárait, segítve az olvasókat a nyaralás megtervezésében.

A belföldi turizmus a hazai gazdaság egyik fontos húzóágazata, különösen a vidéki térségek számára jelent jelentős bevételi forrást. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint 2024-ben a belföldi vendégek több mint 12 millió vendégéjszakát töltöttek el kereskedelmi szálláshelyeken, amely több tízmilliárd forintnyi bevételt jelentett a szektorban. A nyári szezon különösen fontos időszak a szállásadók, vendéglátóhelyek és szolgáltatók számára.

A 2025-ös nyári szezonban a turisztikai szolgáltatók – különösen a szállásadók és strandüzemeltetők – kénytelenek voltak az inflációval lépést tartani. A megemelkedett rezsiköltségek, a munkaerőhiány és az alapanyagárak emelkedése miatt számos helyen tapasztalható 5-10%-os áremelkedés a tavalyi szezonhoz képest.

"2008 óta - folyamatosan csökken a szállodák jövedelmezősége. A gazdasági válság alatt és után az árcsökkentésekkel generált forgalom növekedéstől várták az üzemeltetők a megoldást, de ennek az árcsökkentésnek még ma is isszák a levét. A jövedelmezőség terén nem érték el azt a szintet, ami a gazdasági válság előtt volt" - mondta el korábban a Pénzcentrumnak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének új elnöke Somlyai Zoltán

Egy átlagos magyar család számára egy egyhetes belföldi nyaralás szállással, étkezéssel, belépőkkel és utazással együtt számításaink szerint 300–500 ezer forintos kiadást is jelenthet. Emiatt egyre többen keresik az ár-érték arányban legkedvezőbb megoldásokat: sokan választják az apartmanos önellátást vagy kempingezést, és kihasználják a korai foglalási kedvezményeket, kuponos ajánlatokat

A nyári szezon előtt érdemes alaposan megtervezni belföldi nyaralásunkat, hogy a legjobb ár-érték arányú helyszínt válasszuk. Magyarországon számos úti cél közül választhatunk, és az árak, valamint a kínált programok is jelentős változáson mentek keresztül az utóbbi években. A Balaton továbbra is a legnépszerűbb belföldi nyaralóhely, de számos más úti cél is vonzó alternatívát kínál, mind azoknak, akik a vízparti pihenést kedvelik, mind azoknak, akik inkább a természetet és keresik. Az alábbiakban a legnépszerűbb helyszínek és azok várható árainak áttekintésével segítünk a döntésben.

Balaton – a legkeresettebb úti cél 2025-ben is

A Balaton továbbra is Magyarország legkedveltebb nyaralóhelye, amelyet nemcsak hazai, hanem külföldi turisták is szívesen választanak. A főszezonban, július és augusztus hónapokban, a szállásárak jelentős emelkedése figyelhető meg. Egy népszerű balatoni városban, mint Siófokon, a családok átlagosan 180–250 ezer forintot fizetnek egy 6 éjszakás pihenésért. A prémium szálláshelyek, amelyek felújított szobákkal és kiegészítő szolgáltatásokkal várják a vendégeket, akár 250 ezer forint feletti árakat is kínálnak.

A kempingezés továbbra is népszerű és költséghatékony alternatívát jelent: sátorhelyek már 4-8 ezer forintért foglalhatók éjszakánként, míg a lakókocsik 6-12 ezer forintba kerülnek. A Balaton körüli kempingek az igényektől függően különböző szolgáltatásokat kínálnak, és sok helyszínen lehetőség van vízi sportokra, túrázásra vagy csak egyszerűen a vízparti pihenésre.

A Balaton környékén a legjobb ajánlatokat a korai foglalással érhetjük el. A szálláshelyek már most akciókkal csábítanak, és akár 35%-os kedvezményeket is találhatunk a korai foglalásokra.

Továbbá, érdemes az előszezonban, május-júniusban, vagy az utószezonban, szeptember-október hónapban választani pihenést, mivel az árak ilyenkor kedvezőbbek.

Tisza-tó – a vízi sportok és a nyugalom kedvelőinek

A Tisza-tó az utóbbi években egyre népszerűbb úti cél lett, különösen a vízi sportok szerelmesei és a természet kedvelői számára. Az ide látogató turisták a tiszta vizet, a horgászási lehetőségeket és a csodás tájat keresik. A szálláshelyek árai itt is változóak, de általában olcsóbbak, mint a Balaton környékén. A Tisza-tó partján található apartmanok és vendégházak ára 30 ezer forint között mozog éjszakánként, a szolgáltatásoktól függően, a szállodák viszont itt is

A kempingezés a Tisza-tó környékén is kedvelt, és az árak 6 ezer forint között alakulnak éjszakánként. A vízi sportok kedvelői számára ideális helyszín a kajakozás, kenuzás és horgászat, emellett a környéken túrázási lehetőségek is bőven akadnak. A Tisza-tó a családok számára is ideális választás lehet, mivel a vízparti relaxáció mellett számos kulturális program is kínálkozik a térségben. A környéken több nemzeti park is található, ahol a természet kedvelői túrázhatnak, vagy éppen madármegfigyelésre indulhatnak.

Eger és környéke – borfesztiválok és termálvizek

Eger, a borászatok fővárosa, valamint a környékbeli termálfürdők és borfesztiválok vonzzák a látogatókat. Az árak itt is változóak, de az Eger környéki szállások átlagosan 30-40 ezer forint között mozognak éjszakánként. Az Eger melletti falvakban a családok olcsóbban találhatnak szállásokat, így az egész család számára elérhető áron tölthetnek el pár napot a város környékén.

Eger és a környező borvidékek a borfesztiváloknak köszönhetően különösen népszerűek szeptemberben, de egész évben rengeteg kulturális és borászati rendezvény várja a látogatókat. A termálvizek, mint az egri termálfürdők, pihenésre és feltöltődésre is kiváló lehetőséget kínálnak. A város híres történelmi épületei, mint a vár, valamint a török kori emlékek, a kultúra iránt érdeklődők számára is vonzóvá teszik a régiót. Az Egri Borvidék pincészetei nemcsak borfesztiválokkal, hanem borvacsorákkal és pincetúrákkal is várják a látogatókat.

Zemplén – túrázás és borfesztiválok a hegyekben

A Zempléni-hegység ideális úti cél azok számára, akik a természetet és a túrázást kedvelik. Az árak itt is kedvezőbbek, mint a balatoni szállások esetében: egy éjszaka ára átlagosan 30 - 50 ezer forint között mozog.

A Zempléni-hegység Magyarország egyik legvadregényesebb és természeti szépségekben leggazdagabb vidéke, ahol a turisták változatos programlehetőségek közül válogathatnak. A természetjárás szerelmesei jól kiépített, jelzett túraútvonalakon fedezhetik fel a tájat, például a Nagy-Milic. A Rákócziak történelmi nyomvonalát követő Rákóczi-túraút Tokajtól egészen a határon túli Borsiig vezet.

A túrázás mellett számos kilátó és vár kínál páratlan panorámát: a boldogkőváraljai kilátóból a Hernád-völgyre nyílik lenyűgöző kilátás, míg a sziklabércen álló Füzéri vár vagy a nemrégiben felújított Regéci vár az egész Zemplént belátja. A térség emellett gazdag történelmi emlékekben is: a Sárospataki Rákóczi-vár Magyarország egyik legjelentősebb reneszánsz műemléke, a füzérradványi Károlyi-kastély pedig romantikus parkkal és elegáns enteriőrökkel várja a látogatókat.

A Zemplén a gasztronómia és a borkultúra iránt érdeklődők számára is tartogat élményeket. A Tokaj-Hegyalja borvidékhez tartozó településeken, például Erdőbényén vagy Sárospatakon, autentikus pincészetek kínálnak borkóstolókat, különösen az aszúborok terén. Az éttermekben helyi alapanyagokból készült vadételek és gombás fogások kóstolhatók. A térségben működő pálházi kisvasút Magyarország legrégebbi erdei vasútjaként látványos tájakon halad keresztül, így a nosztalgia és a természetjárás különleges kombinációját nyújtja.

Budapestre is érdemes ellátogatni

Nemcsak a vidéki tájak és a természeti környezetek vonzóak, hanem Budapest is számos programot kínál a pihenni vágyóknak. A fővárosban a szállások ára széles spektrumot ölel fel: a háromcsillagos hotelek ára körülbelül 40 ezer forintnál kezdődik, míg a prémium szálláshelyeken, például a pesti belváros szívében, akár 100 ezer forintot is fizethetünk egy éjszakáért. De mivel a szállásadók is dinamikus árképzést alkalmaznak, az árak folyamatosan változhatnak.