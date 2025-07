Túl drága a Balaton? Itt van 10 másik csodálatos magyar tó: olcsóbb, nyugisabb és nincs a világvégén

A Balaton nemcsak Magyarország és Közép-Európa legnagyobb tava, kiváló minőségű fürdővíz, hazánk turizmusának szíve, hanem a pihenés, kikapcsolódás szimbóluma is. Sok magyar számára az ideális nyaralás Balaton-alakú, számos emlék fűz sokakat a magyar tengerhez. Azonban azt is sokan belátták mostanra, hogy van élet a Balatonon túl is: a belföldi utazók keresik a kisebb, nyugisabb és olcsóbb helyeket. Mutatjuk, melyik magyar tavak az olvasóink kedvencei a Balaton mellett és hogy ezeknek milyen az árfekvése.

A Balaton sosem volt olcsó, azonban manapság egy család simán eltapsolhatja két napi munkabérét egy egynapos mininyaralásra a magyar tengernél. Ezt kevesen engedhetik meg maguknak, így nem csoda, hogy sokan keresik az olcsóbb alternatívákat. Vannak olyanok is, akiket zavar a tömeg, zsúfoltság és inkább egy eldugottabb helyen lazítana. Az is elképzelhető, hogy akinek a Balaton-élmény már megvolt, új helyekre kalandozna inkább, ahol fürdeni is lehet. Nagy kérdés azonban, hogy melyik belföldi tavunk érhet fel a Balatonnal?

A Pénzcentrum tavaly júliusi kutatásában 52 kijelölt fürdőhellyel rendelkező, természetes tóról mondtak ítéletet olvasóink. Azok voksait összesítettük, akik ismerték is az adott tavat, és megnéztük, közülük hányan kedvelik azt. A felmérésben részt vevők közül 10 tó is 50% feletti népszerűséget mutatott fel. Legalább a válaszadóink felének egyik favoritja

a Hévízi-tó (63,1%),

a Tisza-tó (60,8%),

a Hámori-tó (60,3%),

a Szelidi-tó (59,5%),

a Fertő-tó (59,2%),

a Vadása-tó (55,8%),

az Orfűi-tavak (54,8%),

a tatai Grófi tó vagy Katonai tó (53,2%),

a Szajki-tavak (52%),

és a nyíregyházi Sóstó Tófürdő (50,8%).

A Szálkai tározó csak egy hajszállal maradt le (49,4%). Olvasóink kedvencei között, amint látható, vannak ismertebb tavak, illetve feltehetően főleg helyiek által ismert és szeretett helyek is, melyekről egyébként még kevesen hallottak. Lássuk, hogy mit tudnak ezek a tavak és mennyibe kerül kiruccanni hozzájuk!

1. Hévízi-tó

A Hévízi-tóról szinte mindenki hallott, be sem kellene mutatni. A népszerű tó helyileg a Keszthelyi-fennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz városa mellett. A tó Európa legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava a maga 4,44 hektáros kiterjedésével és az azt körülvevő 50 hektár területű véderdővel. Ráadásul más melegvizes tavakkal ellentétben, melyek általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó. Ezt a 38 méter mély Hévízi-forrásbarlangból feltörő, másodpercenként 410 liter vízhozammal 38 °C-os víz táplálja.

A víz hőfoka általában 33-35 °C, de nagyon meleg napokon elérheti a 36-38 °C-ot is nyáron. Ősszel és télen a hőmérséklet alacsonyabb, 24-26 °C körül mozog.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, március közepén be kellett zárni a Hévízi Tófürdő központi épületét statikai problémák miatt. Júniusban még bizonytalan, újranyithat-e az épület. A legfrissebb hírek szerint a tófürdő számára gyorssegélyt ad a kormány, hogy mielőbb megnyithasson újra a bezárt épület és készül a kiemelt jelentőségű egészségturisztikai létesítmény hosszú távú fejlesztési terve is. Azt még nem tudni, mikor lesz a nyitás, de ettől függetlenül, az érintett épületen kívül a Hévízi-tó és a többi épület ugyanúgy látogatható!

Forrás: Heviz.hu

A jegyárak a gyógy- és termálfürdők díjszabását idézik, viszont két éve változatlanok:

A 3 órás jegy 4500 Ft; 60 év felettieknek és diákoknak 4000 Ft; gyermekeknek (6-14 év között) 2400 Ft

Az egész napos jegy 7500 Ft, 60 év felettieknek és diákoknak 7000 Ft; gyermekeknek 3600 Ft

Az egész napos kombinált családi jegy (minimum 3 fő esetén, ha legalább 1 gyerek) esetén a felnőtt jegy 7000 Ft, a diák és nyugdíjas jegy 6000 Ft, a gyermekeknek 3600 Ft

Az útiköltséget nehéz lenne egységesen kiszámolni, hiszen nem mindegy, hogy valaki Veszprémből ruccan át Hévízre, vagy Nyíregyházáról jönne. A szállásköltségek esetén, főként főszezonban, itt is borsos árakkal számolhatunk, akárcsak a Balatonnál. Találhatunk 200 ezres hotelajánlatot is két főnek két éjszakára, de 40-50 ezerért is bérelhetünk apartmant, tehát széles a skála. A vendéglátóhelyek, kisboltok díjszabása is inkább a balatoni árakat idézi. Így lehetséges, hogy egy kiruccanás a Hévízi-tóhoz nem lesz olcsóbb, mint egy szabadstrandos, hűtőtáskázós balatoni hétvége, viszont biztosan más élmény. Mivel közel is van a két tó egymáshoz, akár egy úttal mindkettőt kipipálhatjuk.

2. Tisza-tó

A másik széles körben ismert és különösen kedvelt tavunk a Tisza-tó, mely - ha a Fertő-tó határon kívülre eső részét nem számítjuk - Magyarország második legnagyobb (és egyben a legnagyobb mesterséges) tava. Az egykori Kiskörei-víztározó a Tiszán, az Alföld északi részén helyezkedik el, régen a folyószabályozás volt a funkciója. A víztározónak hamarosan kialakult a saját ökológiája és turizmusa is, így született meg a ma ismert Tisza-tó. Azóta is kedvelt helye a kirándulóknak, horgászoknak, fürdőzőknek.

Az I Love Tisza-tó gyűjtése szerint a tiszafüredi strandra 1800 Ft a felnőtt, 1300 Ft a gyermek (6-18 éves korig) és a nyugdíjas belépő. 6 éves korig és a városkártyával rendelkező tiszafüredieknek díjtalan. 18:30 után kedvezményes belépő váltható. Abádszalókon is hasonlóak az árak: a felnőtt jegy 1800 Ft, a gyerek/nyugdíjas 1500 Ft, és a családi jegy 6000 Ft. 6 év alatt és 70 év felett, valamint helyieknek ingyenes a belépés.

A poroszlói strand az egyik legolcsóbb: a napijegy 1500 Ft, a gyermek (6-14 éves korig) és a nyugdíjas belépő egy ezres, a családi jegy pedig 4000 Ft. 17 órától van kedvezményes délutáni jegy, és helyieknek ingyenes a strand. A kiskörei Ring-a-tó strandra felnőttek 1400, diákok 1000 forintért léphetnek be, a helyi lakosok pedig 900 forintért.

A sarudi Kalandpartra 2500 Ft a felnőtt és 1500 Ft a 14 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak a belépő. A családi belépő (két felnőtt két gyerekkel) 6000 Ft. Kedvezményes a jegyár 17 órától, de lehet hetijegyet és szezonbérletet is váltani. A sarudi lakosoknak is járnak kedvezmények.

Dinnyéshát, Tiszanána strandján nemcsak napi, hanem heti és havijegy is váltható, ami nagyon megéri, ha hosszabban itt időzik az ember, vagy rövid időn belül többször kilátogatna. A honlapon még a tavalyi árak vannak kint, eszerint a diák napijegy 1000, a felnőtt 1500 forint. A diák hetibérlet 2000, a felnőtt 2800 forint és tiszanánai lakosok részére 2500 forintért váltható idényjegy, dinnyésháti lakosok 6200 forintért vehetnek idényjegyet. Itt is vannak különféle családi kedvezmények, és késő délutántól kedvezőbb belépő.

Bár 2019-ben adták át, még mindig kevesen tudnak az egyetlen Tisza-tavi szabadstrandról.

A tiszabábolnai Holt-Tisza mellett alakították ki a strandot a település üdülőterületén, és a közelben horgászásra is van lehetőség. A part homokos, van öltöző, értékmegőrző és napelemes mobiltöltős padok, viszont nincs büfé és parkoló!

A Tisza-tó mellett könnyen találhatunk hétvégére szállást két főnek akár 25 ezer forinttól, viszont ezek jellemzően a településeken belül találhatók, nem a part közelében. Ezért célszerű lehet valamilyen saját járművel (autó, bicikli) érkezni, vagy foglaljunk úgy szállást, hogy ne kelljen lejárnunk a lábunkat.

3. Hámori-tó

Az első olyan tó a listában, amelyről a válaszadók közül alig hallott valaki, azonban azok akik ismerik, jellemzően igencsak kedvelik. A Hámori-tó Miskolc közelében fekszik, egy mesterségesen megnagyobbított tó Felső-Hámor és Lillafüred határában, az átlagos mélysége 9 méter. A tónak eleinte nem is volt neve, csak Taj néven emlegették a német Teich 'tó' jelentésű szó után, először 1861-ben nevezték egy cikkben Diósgyőri tónak, míg a helyiek egy időben "feneketlen tó" néven is emlegették. A tó ma is kedvelt kirándulóhely, fürdeni azonban nem lehet benne.

Igazság szerint a Hámori-tó egy véletlen folytán keveredett erre a fürdőtavakat felsoroló listára, viszont mivel annyian jelölték meg kedvencüknek, nem volt szívünk kihagyni a felsorolásból. Az történt ugyanis, hogy a tavak listáját, amelyeket a felmérésben értékelni lehetett, az NNGYK honlapján található természetes fürdővizeket felsoroló listából válogattuk ki, ebben pedig Hámori-tó címszó alatt szerepel a kislődi Hámori Strand, mely a Sobri Jóska Élményparkban található. A kapott válaszok alapján ez sokakat megtévesztett, akik a Miskolchoz közeli Hámori-tóra gondoltak. A 10-es listát ezért kiegészítjük +1 fürdőtóval. Ha azonban a fürdés nem elsődleges szempont, egyszer megéri a Hámori-tavat is megcsodálni!

4. Szelidi-tó

Bár a Szelidi-tó nem tartozik a legismertebb tavaink közé, sokan hallottak róla ugyan, de sosem jártak itt a tavalyi felmérés eredményei szerint. Viszont, aki ismeri, az jellemzően szereti a Szelidi-tavat a válaszok alapján. A tó hazánk ötödik legnagyobb természetes tava - 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítőleg 80 hektár. Mindössze nagyjából 120 kilométerre található Budapesttől - akárcsak Balatonalmádi, vagy például Zamárdi közúton autóval. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok kerületek kialakításra, fizetős és szabadstrand is van.

A fizetős strand szépen kiépített, rendezett, lehetőség van vízibicikli bérlésre, sok kisebb játszótér található a strandon, büfék és éttermek is, még bowlingozni is lehet. Az árak pedig nem túl borsosak. 2025-ben a felnőtt napijegy 1500 forint, a gyermekeknek 1000 forint. 16 órától kedvezményes a belépés (1000 és 500 forint) és itt is váltható heti bérlet (7500 és 5000 forint). Van szezonbérlet (15 ezer forintért) is, de ilyet nem válthat akárki, csak helyiek és nyaraló tulajdonosok. A dunapataji 3 és többgyermekes családok négy hétvégén térítésmentesen vehetik igénybe a strand szolgáltatását. A 20 fő feletti csoportoknak a belépőjegy árából 20 %-os kedvezményt biztosítanak.

Szeliden egyébként két szabadstrand is található, az egyik a fizetős strand előtti szakaszon, a másik pedig a "számozott utcás" nyaralóövezet mellett. Ezek azonban nem olyan kiépítettek, mint a fizetős strandok.

A szállásárak pedig elég alacsonyak. Lehet akár komplett nyaralót is bérelni - ennek nyaralónként változhat az ára, de van miből válogatni - és vannak üdülők, kempingek is. 3-5 ezer forint/fő/éj szállásdíjjal számolhatunk + idegenforgalmi adó. Sátorozók, lakókocsizók még olcsóbban is megúszhatják. Lehet bérelni erdei vendégházat is, 30 ezer Ft/faház/éj költségért, de egy faházban maximum 5-en alhatnak.

5. Fertő

Az egyik legismertebb állóvizünk a Fertő avagy Fertő-tó, mely Magyarország északnyugati határa mentén, Sopron közelében található. A Fertő Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvize is és Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava és szikterülete, mintegy 20 ezer éves. Ugyanakkor csak kisebb része tartozik Magyarországhoz, a területe nagyrésze Ausztriába lóg át. A Fertő-táj és ennek részeként maga a tó is a világörökség része - írja a Wikipédia. A Fertő több szempontból is különleges: a Balaton után Közép-Európa második legkönnyebben felmelegedő tava, hőmérséklete nyaranta nem ritkán eléri a 30°C-ot.

A Fertő tónál összesen 11 kiépített strand, azonban ezek közül csak Magyarország területén csak Fertőrákoson van kiépített strand. A Fertő Tavi Vízitelep strandja füves, a vízpart és a tómeder kavicsos. Sajnos azonban a Fertő-tavi Vízitelep a turisztikai fejlesztés munkálatai miatt jelenleg lezárt munkaterület - írja a Ferto-to.hu.

Jelenleg strandolni és sétahajózni Fertőrákosnál továbbra sem lehet.

Ez azonban nem újdonság. Idén májusi hír, hogy hat év után újra látogathatóvá vált a Fertő egyetlen magyarországi partszakasza, megnyílt az északi kikötő. A sokat kritizált beruházás mérföldkőhöz ért, azonban továbbra sincsen használható strand és az ígért sétahajó-kikötő sem valósult meg. Ígéretek vannak annak kapcsán, hogy társadalmi egyeztetés után rehabilitálják a magyar partszakaszt, az viszont még rejtély, mikor lehet újra strandolni a határon innen. Az osztrák részen azonban több strand is várja a magyar vendégeket is.

Az osztrák oldalon például a Podersdorf "Podobeachen" a felnőtt napijegy 9,40 euró, a gyermekbelépő (4-15 évig) 7,20 euró. Délután 4 óra után felnőtteknek 6,20 euró, gyermekeknek 4,10 euró a belépő. A Balaton olcsóbb strandjai és a már említett strandokhoz képest drágább, közel kétszeres belépőárakkal kell számolni az osztrák oldalon. Magyar panziókban, vendégházakban két főre nagyjából 20 ezer forinttól kezdődik egy éjszaka a Fertő-tónál.

6. Vadása-tó

A Vadása-tóra szintén igaz, hogy kevesen hallottak róla, és közülük is kevesen jártak is ott a felmérésünk szerint. Ugyanakkor aki járt a Vadása-tónál, azok többsége szereti. A Vadása-tó az Őrségben, Vas vármegye déli részén található, a Vadása-patak felduzzasztásával hozták létre a két tóból álló mesterséges tóegyüttest. A tavak és a körülöttük kialakult, üdülőövezeti jellegű községrész Hegyhátszentjakabhoz tartoznak. A tó a nyugati országrészben élők számára még közelebb is lehet, mint a Balaton.

A több mint 150 méteres strandszakaszra felnőttek 1200 forintért, gyermekek 1000 forintért léphetnek be, 17 óra után pedig még kedvezőbben Vadasastrand.hu szerint. Hároméves kor alatti gyermekek részére illetve a Hegyhátszentjakab község helyi lakosságának ingyenes a strand használata. Az Őrség területén pedig egy éjszakára két főnek akár már 25 ezer forintért is találunk szállást.

7. Orfűi-tavak

Az Orfűi-tavak mesterséges tórendszer Pécstől kb. 10 km-re északnyugatra, a Mecsek északi lábánál helyezkedik el. A mintegy 5 km hosszú tórendszert négy tó alkotja: az Orfűi-tó, a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kovácsszénájai-tó - írja a Wikipédia. Orfű honlapja szerint pedig a négy tó összesen 113 hektár vízfelülettel rendelkezik. Az Orfűi-tó kiváló vízminőségű, homokos aljzatú, természetes vizű strandja a Kistó strand, ahol a felnőtt napijegy évek óta változatlanul 2500 Ft, a diák belépő 1900 Ft. A félnapos jegy pedig (15 órától) 2100 Ft felnőtteknek és 1600 Ft diákoknak. 6 éves kor alatt, valamint PTE-s nappali tagozatos egyetemistáknak érvényes diákigazolvány felmutatása mellett, illetve orfűi lakosoknak lakcímkártya felmutatása mellett a belépés ingyenes.

Orfűn egyébként nemcsak fizetős strand van, hanem szabadstrand is: az Árnyas Part Szabadstrand és az Orfű-Tekeres, Pécsi-tó szabadstrand, vagy csak simán Szabadstrand nevű helyek. A vízminőség itt is kiváló. Továbbá Orfű közelében található még az Abaligeti tó strandja, viszont itt évek óta csak "tűrhető" a vízminőség. Orfűn is ki lehet fogni olcsó szállást, de ritkábban, két főre inkább 40 ezer forint/éj körül mozog a legtöbb szálláshely árazása. Azonban ha kicsit távolabb megyünk, Abaligeten akár a feléért is találhatunk szállást.

8. Tatai Grófi tó vagy Katonai tó

Tatát nem véletlenül nevezik a vizek városának, több gyönyörű tó található a közelben. A felmérés alapján nagyon sokan szeretik is a tatai tavakat, melyek inkább kedvelt kirándulóhelyként és horgászhelyként ismertek, azonban van itt egy strand is. A tatai Grófi tó (vagy Katonai tó) partján található a Fényes Fürdő és Kemping (Grófi-tó Strand). Meg kell említeni, hogy olvasóink nagy kedvence az Öreg-tó, habár itt nincs lehetőség fürdésre.

A Fényes Fürdő Grófi-tó strandjára (forrásfürdő) a honlap szerint 1000 forint a felnőtt és 550 a diák és nyugdíjas jegy. Érdemes még említeni, hogy nemcsak a tóban lehet fürdeni, van kiépített medencés strand is: ide 3200 forint a felnőtt napijegy, a nyugdíjas jegy 2200, a diákjegy 2000 forint. Helyben viszonylag kevés szálláslehetőség van - érdemes jó előre foglalni -, melyek 25 ezertől 60 ezer forint között mozognak két főre/éj.

9. Szajki-tavak

Ugyancsak Vas vármegyében, Hosszúpereszteg közelében található Szajki-tó, melyről már sokan hallottak, de nagyon kevesen jártak is itt. A Természetjáró leírása szerint a 18. században még csak két természetes tó volt itt, az egyik magasabban, a másik alacsonyabban helyezkedett el és kettő között átfolyó víz energiája egy malmot hajtott. A patakra 1931-ben gátakat építtettek, az így felduzzasztott vízből tizenegy nagy vízfelület keletkezett, melyek partjait fákkal ültették be.

A középső tavon strandot és az üdülőövezetet alakítottak ki, míg a többibe halakat telepítettek: a 6-os számú tónál manapság is üzemel strand, jelenlegi partszakasza 200 méter hosszú, jól felszerelt. A strand kapcsán azonban viszonylag régiek az elérhető információk, eszerint 1000 forint a felnőtt és 600 a gyerekjegy. Friss információnk azonban nincs.

10. Nyíregyházi Sóstó Tófürdő

A Sóstót, akárcsak a Balatont, nem kell sokaknak bemutatni, az olvasók nagyrésze hallott róla. Ehhez képest azonban nem sokan jártak a tónál a válaszok alapján, ami részben biztosan az elhelyezkedésével magyarázható. A keleti országrészben található tó nemcsak fürdőhely, hanem kedvelt kirándulóhely is, a mellette található erdővel egyetemben. A Sóstói-erdő lényegében körülveszi a 9,5 hektár területű Sóstói-tavat. A tó természetes strandját nevezik Tófürdőnek, melynek vize gyógyvíz, gyógyhatásáról már évszázadok óta tudnak. A Sóstó Tófürdő vize egyébként a legfrissebb vizsgálatok alapján "megfelelő" minősítést kapott, előtte évekig csak "tűrhető" volt a vízminőség.

A Tófürdő partjára tiszai homokot terítettek, és 1930-ban épült meg az a balatonfüredi fürdőházat idéző faépületet, mely a fürdő emblematikus bejárata lett. A felnőtt belépőjegy hétköznap és hétvégén is 4300 Ft, a nyíregyháziaknak viszont 2500 Ft hétköznap és 3100 Ft hétvégén. Gyermekeknek 3100 Ft a belépő, nyíregyháziaknak 1600 Ft hétköznap és 2100 hétvégén. Diákoknak és nyugdíjas korúaknak 3700 forint, de nyíregyieknek 1900 Ft hétköznap és 2400 Ft hétvégén. Itt is váltható délutáni jegy, különféle kedvezmények érhetők el és van bérlet is. Említést kell tenni róla, hogy az Aquarius Élmény- és Parkfürdő területén is van lehetőség strandolásra épített strandon, ha valaki a Tófürdő mellett ezt is kipróbálná, az árak azonban már jóval borsosabbak.

Nyíregyháza közelsége miatt bőven válogathatunk a szálláshelyek közül, a 15 ezer forint/fő/éj díjszabás számít standardnak, de ettől találhatunk szállást alacsonyabb áron is (és persze sokkal drágábban is). Ilyen helyen, mint Nyíregyháza környéke, ahol nemcsak egy természetes tó strandja várja a látogatókat, hanem sok egyéb látnivaló, múzeum, állatkert, stb. érdemes lehet megnézni a helyi kedvezményeket: a szállásárakból, belépőkből hogyan juthatunk kedvezményhez.

+1 Szálkai tározó

Mivel, ahogy fentebb említettük, a listába véletlenül került be a Hámori-tó, amelyben nem lehet fürdeni, mutatunk még egy kedvelt tavat, ahol viszont van természetes strand. A felmérésünk eredményei alapján a Szálkai tározóról is kevesen hallottak, és ha halottak is róla, kevesen jártak itt. Viszont akik ismerik a tavat, azoknak közel fele (49,4%) kedveli is. A tó Szálka község határában - Szekszárdtól és Bonyhádtól nem messze - fekszik 5,7 hektáron. A tározót 1970-es években hozták létre az addig mocsaras területen.

A szabadidőközponton belüli strand vízminősége kiváló, a belépés 6 éves kor alatt díjtalan, 14 éves kor alatt 1000 forint, afelett 1300 forint. 18 óra után egységesen 800 forint.

Ha pedig valaki kifejezetten az eldugott, kevesek által ismert helyeket keresné, a felmérésre érkezett válaszok alapján ilyen az eddig említetteken túl az Achilles-tó, a Báger-tó, a Borostyán-tó, a Brendon-tó, a Dorgói-tó, a Gersekaráti víztározó, a Hódmezővásárhelyi tó, az Ikrényi bányató (Ékes-tó), az István-tó (Nyékládháza), a Kistolmácsi tározó, a Muhi-tó, a Nádas-tó, a Nagyteveli víztározó, a Nagy-Tómalom (Sopron), a Pázsit-tó, a Rétközi-tó, a Ságodi-tározó, a Szent János tó, a Sziksós-fürdő, a Tiszaszigeti bányató, Tiszaszigeti bányató, a Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó), a Vadnai-tó, és a Záportározó tó (Kecskemét). Utóbbi nem tévesztendő össze más Záportározónak nevezett tavakkal (több ilyen is van az országban), melyekben tilos a fürdőzés.