Kiadták a riasztást: brutális vihar hoz enyhülést a nyári hőségben, ezek a megyék érintettek

Változékony időjárás várható hétfőn: országszerte több-kevesebb napsütés mellett záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással.

Hétfőn a keleti, északkeleti országrészben is fokozatosan szakadozik a felhőzet, így a gomolyfelhők mellett az egész országban számíthatunk napsütésre - írja a Kiderül. Az északkeleti, keleti megyékben szórványosan eső, zápor, zivatar várható, majd a déli óráktól már az ország más területein is előfordulhat helyenként záporeső, a nyugati részeken akár zivatar is.

A keleti országrészben kialakuló zivatarokat néhol felhőszakadás kísérheti. Az északnyugati szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.

A nappali csúcshőmérséklet 22 és 30 fok között alakul, a legmelegebb az Alföldön várható. Késő estére 17-23 fokra hűl le a levegő.

A HungaroMet Zrt. több megyére is figyelmeztetést adott ki zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt.