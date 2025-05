Óriási változás élesedik a Liszt Ferenc repülőtéren: erről tudj, ha repülővel mész nyaralni 2025-ben

Bár egyes piaci szereplők a légi közlekedésben a 2024-eshez képest is jelentős késésekre, káoszra számítanak, a budapesti szakértők ennél jóval optimistábbak. A Pénzcentrum megtudta, a HungaroControl 25 új, illetve visszatérő magyar, valamint frissen toborzott külföldi légiforgalmi irányítóval erősít a nyári csúcsszezonban. A cég szerint a tavalyi problémákat a minden addiginál viharosabb nyári időjárás, valamint az okozta, hogy Európa délkeleti tengelyére a 2019-hez, a covid előtti „utolsó békeévhez” képest 25 százalékkal nagyobb forgalom zúdult.

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary az elmúlt hetekben többször is hangoztatta, hogy arra számít, a tavaly nyári légiközlekedési káosz semmiség volt az idei várható késésekhez képest. Bár Winston Churchill óta jól tudjuk, „jósolni nehéz, különösen a jövőre nézve”, az International Air Transport Association (IATA) adatai szerint 2024-ben a globális utasforgalmi mérőszám, az úgynevezett revenue-passenger miles, csaknem 11%-kal nőtt az előző évhez képest.

Az IATA becslése szerint 2025-ben a repülőgép-indulások száma elérheti a 40 milliót is, ami 4,6%-os növekedést jelentene 2024-hez viszonyítva. A tavalyi kaotikus légiforgalmi események közismertek: Európa-bajnoki meccsre el nem jutó magyar focirajongók, negyven órás késéssel indult gépek, fél napokon, napokon, másfél napokon keresztül a repülőtereken rostokoló utasok.

Nincs nagy optimizmus

Az idei nyárra vonatkozóan nem igazán optimisták a különböző szervezetek, vezetők, szakmai blogok. Az európai légitársaságok újabb jelentős légiforgalmi irányítási (ATC) fennakadásokra készülnek az idei nyári utazási szezonban. A Budflyer közösségi oldala szerint a tavalyinál még rosszabb nyárra, még nagyobb késésekre lehet számítani. Ourania Georgoutsakou, az Airlines for Europe (A4E) ügyvezető igazgatója – a Ryanair-vezérhez hasonlóan – aggodalmát fejezte ki a légiforgalmi irányítás előtt álló kihívások miatt.

Az Eurocontrol szerint az év eddigi részében 5 százalékkal bővült a légi forgalom Európa légterében, és ugyanennyivel nőttek az útvonalon regisztrált késések (ATFM-késések) is a tavalyi évhez képest. Várakozásuk szerint ez a trend folytatódik, a nyári időszakban a teljes hálózaton 5 százalékos forgalombővüléssel számolnak, ám ez nagyon eltérő mértékben oszlik majd meg az egyes légterek és tagállamok között.

Magyarország esetében figyelmeztető lehet, hogy az idei húsvéti hosszú hétvége során a HungaroControl szakemberei összesen 12 534 légi jármű biztonságos közlekedését segítették. Ez 17,3 százalékos növekedést jelent a tavalyi év ünnepi időszakához képest, amikor 10 688 repülőgép haladt át Magyarország felett. Az idei forgalom tehát több mint 37 százalékkal haladta meg a 2019-es, Covid-világjárvány előtti húsvéti statisztikai adatokat.

A tanulság: az utóbbi évek átrepülő forgalmában tapasztalt kiemelkedő növekedési trend folytatódott, a forgalmi adatok alapján a húsvéti ünnepi időszakban a légi járművek 88 százaléka a magyar légtéren áthaladó járat volt, vagyis nyáron előreláthatóan komoly kihívásokkal kell megküzdeniük a szakembereknek.

Ezek voltak a késések okai

A HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója a Pénzcentrumnak elmondta: készülnek a nyári csúcsszezonra, a Budapest Airporttal az eddiginél sokkal szorosabban együttműködnek számos kérdésben, illetve más iparági szereplőkkel, úgymint a légitársaságokkal, más országok légi navigációs szolgáltatóival. A Network Managerrel is folyamatos párbeszédet és egyeztetést folytatnak, ugyanazzal a céllal: a járatkésések csökkentése érdekében – húzta alá Bárány Ákos.

Ma már nyilvánvaló minden iparági szereplő számára, hogy a kétszámjegyű járatszám-növekedés miatt az európai légiforgalmi irányítási rendszer ideiglenesen túlterhelődött. Természetesen a képet érdemes árnyalni: Nyugat-Európában az átrepülő forgalom tavaly még nem érte el a 2019-es szintet, míg Európa délkeleti tengelyére a 2019-nél 25%-kal nagyobb forgalom zúdult. Ezt a rendkívüli forgalomnövekedést egy minden eddiginél viharosabb nyári időjárás kísérte, a 2024-es késések főleg ezekre a tényezőkre vezethetők vissza.

Meteorológus az irányítóteremben A HungaroMet már 2025 februárjában telepítette a repülésmeteorológus munkájához szükséges eszközöket, melynek próbaüzeme 2025. április 15-ig tartott. Az éles üzem beindítását követően a projekt, a tervek szerint, szeptemberig tart, melynek végén tapasztalat összegzése és értékelése zárja a fejlesztési folyamatot. Április 15-től tehát a légiforgalmi irányítóteremben jelen lévő meteorológus segíti a magyar légi navigációs szolgáltató munkáját a legforgalmasabb, nappali órákban. Ezzel a negatív időjárási hatások mérséklése érdekében szorosabb lett az együttműködés a HungaroMet-tel, Magyarország repülésmeteorológiai szolgáltatójával.

2025-ben a délkeleti tengelyen folytatódik a kétszámjegyű forgalomnövekedés, ám az idei év első három hónapjában jelentkező problémák, amelyekre a légitársaságok is utaltak, a nyugat európai légi navigációs szolgáltatók működési problémáiból fakadtak (főleg a német, holland, spanyol és francia légterekben). Ezek a problémák kihatnak a teljes európai hálózatra, hiszen a légitársaságok a gépeket naponta négyszer-ötször „megforgatják” különböző desztinációkra.

Új, visszatérő és külföldről toborzott légi irányítók

Bárány Ákos szerint az elmúlt hónapokban a HungaroControl mindent elkövetett azért, hogy a nyári csúcsforgalmat felkészülten várja, a minél zökkenőmentes forgalomkezelés érdekében. Bővítették az irányítói kapacitásukat. Ennek keretében kilenc légiforgalmi irányító hallgató szerzett szakszolgálati engedélyt, továbbá tizenhárom képzett külföldi irányítót toboroztak, ezzel tovább növelték szakembereik számát. Ráadásul három, korábban külföldre igazolt hazai szakember is visszatért a HungaroControl kötelékébe, ők ismét a hazai légiforgalmi irányítók csapatát erősítik.

Felpörgették az irányítóképzést is, korábban évente egy évfolyamot indítottak, most kettőt; jelenleg 40 hallgatót képeznek, ami a korábbi évekhez képes 20%-kal több. Technológiai fejlesztéseket vezettek be, hogy segítsék az irányítók munkáját, optimalizálták a működésüket, hogy hatékonyabban kezeljék a forgalmat, megerősítették a reggeli műszakokat és átstrukturálták a magyar légteret, hogy szükség esetén több szektort nyithassanak, ezzel növelve a kapacitást.

Kártérítési összegek és az ellátáshoz való jog

Járatkésés esetén a kártérítés mértéke 250 euró az 1500 kilométeres vagy ennél rövidebb repülőútra. 400 euró minden 1500 kilométernél hosszabb, Közösségen belüli repülőútra, és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőútra.

Mindezeken felül 600 euró minden egyéb, több mint 3500 kilométeres repülőútra. Ezt az összeget nem utalványban, vagy kuponban kell biztosítania a légitársaságnak, hanem főszabály szerint az összeget vagy készpénzben, vagy banki átutalás kell megfizetnie és maximum az utas hozzájárulásával fizetheti meg utalvánnyal.

Az Újváry és Társai jogi szakértői szerint a légi utasokat ellátás, illetve ellátáshoz való „támogatás” illeti meg, ami szerint a várakozási idővel ésszerű arányban étkezésre és frissítőkre tarthatnak igényt. Ezt a légitársaságok többnyire étkezési jeggyel biztosítják az utasok részére, amely a reptér területén megtalálható éttermek elfogadnak. Abban az esetben, ha egy vagy több éjszakás érintett országban történő kényszerű tartózkodás szükséges, úgy szállodai elhelyezést is köteles a légitársaság biztosítani. Az ellátáshoz való jognak nincsen maximuma a kártalanítási összeggel ellentétben, a vonatkozó uniós rendelet kizárólag az ésszerű és arányos szavakat használja a megfogalmazáskor.

Ha a légitársaság elzárkózna az előbbiek felajánlásától és saját költségén vagyunk kénytelene igénybe venni a szállását, étkezését, akkor javasoljuk, hogy a bizonylatokat, számlákat minden esetben tegye el, hiszen annak ellenértéke később – ésszerű és arányos keretek között – követelhető a légitársaságtól. Fontos, hogy mindezt a légitársaságoknak díjmentesen kell az utasok részére biztosítaniuk, mindemellett nem csak járat törlés, hanem járat késés miatt is igényelhetők ezen ellátások.

