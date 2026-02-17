A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.
Kijózanító időjárásunk lesz: erre számíthatsz kedden
Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.
A reggeli órákban fagypont közeli értékek várhatók, nagyjából -2 és +3 fok között, miközben borult, felhős idő dominálhat, helyenként élénk széllel. Napközben lassú enyhülés kezdődik, a csúcshőmérséklet 4–6 fok körül alakulhat, de a felhőzet tartós maradhat, és elszórtan gyenge csapadék sem kizárt.
A HungaroMet szerint elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki ónos eső veszélye miatt Somogy és Zala vármegyére. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.
Az előrejelzések szerint a nap folyamán többfelé felhős, időnként szeles idő várható, néhol kisebb eső vagy gyenge vegyes csapadék is előfordulhat, különösen a felhősebb időszakokban. A késő délutáni és esti órákban 2–4 fok körüli hőmérséklet valószínű, de a szél miatt a hőérzet ennél alacsonyabb lehet.
A Pénzcentrum 2026. február 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. február 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap - közölte a hegyimentő szolgálat.
Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban.
Sokk az utazásban: 150 járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén - ez rengeteg magyart érinthet
Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren, több mint 150 járatot töröltek.
Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok
Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben.
Változékony, szeles idő várható a jövő héten. A hét elején lassú melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 9 Celsius-fok között alakul, de hétvégére jön...
A Pénzcentrum 2026. február 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz.
2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. Immáron azonban Budán.
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.
A Pénzcentrum 2026. február 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, melynek célja, hogy a budapesti NOBU a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon.
A Pénzcentrum 2026. február 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén