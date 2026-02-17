Kijózanító időjárásunk lesz: erre számíthatsz kedden

Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.

A reggeli órákban fagypont közeli értékek várhatók, nagyjából -2 és +3 fok között, miközben borult, felhős idő dominálhat, helyenként élénk széllel. Napközben lassú enyhülés kezdődik, a csúcshőmérséklet 4–6 fok körül alakulhat, de a felhőzet tartós maradhat, és elszórtan gyenge csapadék sem kizárt.

A HungaroMet szerint elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki ónos eső veszélye miatt Somogy és Zala vármegyére. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Az előrejelzések szerint a nap folyamán többfelé felhős, időnként szeles idő várható, néhol kisebb eső vagy gyenge vegyes csapadék is előfordulhat, különösen a felhősebb időszakokban. A késő délutáni és esti órákban 2–4 fok körüli hőmérséklet valószínű, de a szél miatt a hőérzet ennél alacsonyabb lehet.