Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 16.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. február 16., hétfő.
Névnap
Julianna, Lilla
Friss hírek
- Rab Árpád: ha nincs jövőképünk, sosem fogjuk tudni megépíteni a jövőt
- Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
- Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
- 400 ezres egyszeri jutalmat kapnak ezek a magyar dolgozók: bejelentették, ők lesznek rá jogosultak
- Óriási aranyláz ütötte fel a fejét a világban: Magyarország is rákapott az ízére, nagyon rég láttunk ilyet - vajon jó lóra tettünk?
- Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az autós utakat a rollerek - ezt nem láttuk jönni az új KRESZ-tervezetből
Deviza árfolyam
EUR: 378.24 Ft
CHF: 414.83 Ft
GBP: 434.86 Ft
USD: 318.75 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 12.
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:
20, 22, 36, 38, 41, 44
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 16 db
4-es találat: 933 db
3-as találat: 17081 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39420 Ft
MOL: 3724 Ft
RICHTER: 11700 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.17: Eleinte erősen felhős vagy borult időre van kilátás, reggel még főként a Dunántúlon köd is lehet, majd északnyugat, nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, és az ország északnyugati felén néhány órára kisüt a nap. A keleti tájakon ugyanakkor nagyrészt borult marad az ég. Kisebb vegyes halmazállapotú csapadék még előfordulhat. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 3, 9 fok között alakul.
2026.02.18: Az ország délnyugati, nyugati felére egyre vastagabb felhőzet érkezik, északkeleten eközben gomolyfelhők képződnek, ott többórás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő havas eső, eső. A nyugatias szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum -7 és 0, a maximum 3 és 9 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A megszűnő hideg fronthatás után erősödhetnek a melegfront jellegű panaszok: fejfájás, migrén, koncentrálási nehézség jelentkezhet. (2026.02.16)
Akciók
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap - közölte a hegyimentő szolgálat.
Változékony, szeles idő várható a jövő héten. A hét elején lassú melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 9 Celsius-fok között alakul, de hétvégére jön...
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz.
2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. Immáron azonban Budán.
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.
A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, melynek célja, hogy a budapesti NOBU a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon.
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
