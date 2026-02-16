Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren, több mint 150 járatot töröltek.
Kemény havazással, ónos esővel tér vissza Magyarországra az igazi tél: ez fájni fog!
Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban. A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőtől több időjárási front is átvonul az ország felett, ami változatos csapadékformákat és jelentős hőmérséklet-ingadozást eredményez.
A hétfői nap még viszonylag nyugodtan indul, délelőtt helyenként a nap is kisüt. Délután azonban gyökeres változás következik be: délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely főként a Dunántúlon okoz havazást és esőt. A meteorológusok szerint helyenként 2-3 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A HungaroMet előrejelzése alapján nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és délutánra fokozatosan mindenütt bezárul a felhőtakaró.
Különösen veszélyes helyzet alakulhat ki késő estétől az északnyugati országrészben, ahol ónos esőre figyelmeztetnek a szakemberek. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon erősödhet fel jelentősebben. A hőmérséklet tekintetében markáns különbségek lesznek az országban. Míg északkeleten fagypont alatti értékeket, mindössze mínusz 1 fokot mérhetnek, addig délnyugaton akár 7 fokig is emelkedhet a hőmérséklet napközben.
A változékony időjárási helyzet hátterében összetett meteorológiai folyamatok állnak. Hétfőn melegfront, kedden hidegfront vonul át, csütörtökre pedig egy mediterrán ciklon érkezése várható. Ezek a rendszerek felelősek a gyakran változó csapadékformákért és a jelentős hőmérséklet-ingadozásért.
Az éjszakai órákban átmenetileg ugyan csökkenhet a felhőzet északnyugaton és nyugaton, azonban a levegő párásodása miatt széles körben alakul ki köd, illetve rétegfelhőzet. Az éjszakai lehűlés mínusz 5 és plusz 1 fok közötti értékeket hoz.
Kedden sem javul számottevően a helyzet. Reggel különösen a Dunántúlon számíthatnak sűrű ködre, amely az erősen felhős vagy borult ég mellett nehezítheti a közlekedést. A szél északnyugati, nyugati irányból fúj majd, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.
Szerdán kettős időjárási helyzet várható. Míg az ország délnyugati és nyugati felén vastagodik a felhőzet, addig északkeleten gomolyfelhők képződése mellett többórás napsütésre van kilátás. Elszórtan továbbra is előfordulhat havas eső és eső. A nyugatias szelet élénk, erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali mínusz 7 foktól a nappali 9 fokig terjedhet.
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
