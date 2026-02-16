Kemény havazással, ónos esővel tér vissza Magyarországra az igazi tél: ez fájni fog!

Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban. A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőtől több időjárási front is átvonul az ország felett, ami változatos csapadékformákat és jelentős hőmérséklet-ingadozást eredményez.

A hétfői nap még viszonylag nyugodtan indul, délelőtt helyenként a nap is kisüt. Délután azonban gyökeres változás következik be: délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely főként a Dunántúlon okoz havazást és esőt. A meteorológusok szerint helyenként 2-3 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A HungaroMet előrejelzése alapján nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és délutánra fokozatosan mindenütt bezárul a felhőtakaró.

Különösen veszélyes helyzet alakulhat ki késő estétől az északnyugati országrészben, ahol ónos esőre figyelmeztetnek a szakemberek. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon erősödhet fel jelentősebben. A hőmérséklet tekintetében markáns különbségek lesznek az országban. Míg északkeleten fagypont alatti értékeket, mindössze mínusz 1 fokot mérhetnek, addig délnyugaton akár 7 fokig is emelkedhet a hőmérséklet napközben.

A változékony időjárási helyzet hátterében összetett meteorológiai folyamatok állnak. Hétfőn melegfront, kedden hidegfront vonul át, csütörtökre pedig egy mediterrán ciklon érkezése várható. Ezek a rendszerek felelősek a gyakran változó csapadékformákért és a jelentős hőmérséklet-ingadozásért.

Az éjszakai órákban átmenetileg ugyan csökkenhet a felhőzet északnyugaton és nyugaton, azonban a levegő párásodása miatt széles körben alakul ki köd, illetve rétegfelhőzet. Az éjszakai lehűlés mínusz 5 és plusz 1 fok közötti értékeket hoz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kedden sem javul számottevően a helyzet. Reggel különösen a Dunántúlon számíthatnak sűrű ködre, amely az erősen felhős vagy borult ég mellett nehezítheti a közlekedést. A szél északnyugati, nyugati irányból fúj majd, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.

Szerdán kettős időjárási helyzet várható. Míg az ország délnyugati és nyugati felén vastagodik a felhőzet, addig északkeleten gomolyfelhők képződése mellett többórás napsütésre van kilátás. Elszórtan továbbra is előfordulhat havas eső és eső. A nyugatias szelet élénk, erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali mínusz 7 foktól a nappali 9 fokig terjedhet.