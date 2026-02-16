2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Vörös macska kültéren télen
Utazás

Kemény havazással, ónos esővel tér vissza Magyarországra az igazi tél: ez fájni fog!

Pénzcentrum
2026. február 16. 07:15

Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban. A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőtől több időjárási front is átvonul az ország felett, ami változatos csapadékformákat és jelentős hőmérséklet-ingadozást eredményez.

A hétfői nap még viszonylag nyugodtan indul, délelőtt helyenként a nap is kisüt. Délután azonban gyökeres változás következik be: délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely főként a Dunántúlon okoz havazást és esőt. A meteorológusok szerint helyenként 2-3 centiméteres hóréteg is kialakulhat. A HungaroMet előrejelzése alapján nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és délutánra fokozatosan mindenütt bezárul a felhőtakaró.

Különösen veszélyes helyzet alakulhat ki késő estétől az északnyugati országrészben, ahol ónos esőre figyelmeztetnek a szakemberek. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon erősödhet fel jelentősebben. A hőmérséklet tekintetében markáns különbségek lesznek az országban. Míg északkeleten fagypont alatti értékeket, mindössze mínusz 1 fokot mérhetnek, addig délnyugaton akár 7 fokig is emelkedhet a hőmérséklet napközben.

A változékony időjárási helyzet hátterében összetett meteorológiai folyamatok állnak. Hétfőn melegfront, kedden hidegfront vonul át, csütörtökre pedig egy mediterrán ciklon érkezése várható. Ezek a rendszerek felelősek a gyakran változó csapadékformákért és a jelentős hőmérséklet-ingadozásért.

Az éjszakai órákban átmenetileg ugyan csökkenhet a felhőzet északnyugaton és nyugaton, azonban a levegő párásodása miatt széles körben alakul ki köd, illetve rétegfelhőzet. Az éjszakai lehűlés mínusz 5 és plusz 1 fok közötti értékeket hoz.

Kedden sem javul számottevően a helyzet. Reggel különösen a Dunántúlon számíthatnak sűrű ködre, amely az erősen felhős vagy borult ég mellett nehezítheti a közlekedést. A szél északnyugati, nyugati irányból fúj majd, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali csúcshőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.

Szerdán kettős időjárási helyzet várható. Míg az ország délnyugati és nyugati felén vastagodik a felhőzet, addig északkeleten gomolyfelhők képződése mellett többórás napsütésre van kilátás. Elszórtan továbbra is előfordulhat havas eső és eső. A nyugatias szelet élénk, erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet a hajnali mínusz 7 foktól a nappali 9 fokig terjedhet.
Címlapkép: Getty Images
