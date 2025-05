Alig ismert, új törvény szedi áldozatait: 2 millió forintos bírság, börtön lehet a vége, ha itt fotózol, videózol

Új törvény tiltja bizonyos középületek és infrastruktúrák – például hidak, repülőterek vagy erőművek – fotózását engedély nélkül a lengyeleknél. A szabályszegőkre átváltva akár 1,9 millió forintos bírság vagy elzárás is várhat. A magyarok is előszeretettel kirándulnak a közeli lengyel nagyvárosokba, vagy a Tátrába, érdemes kiemelten figyelni a tiltó jelzésekre.

2025. április 17-től új jogszabály van érvényben Lengyelországban, amely megtiltja bizonyos közintézményekről és stratégiai jelentőségű infrastruktúrákról történő fényképezést vagy filmezést engedély nélkül. A tiltás számos, turisták által kedvelt helyszínt is érint.

Aki ennek ellenére mégis fotót készít, komoly büntetésre számíthat. A törvény célja, hogy hatékonyabban védjék az országot a kémkedés és szabotázs ellen, különösen a külföldi titkosszolgálatokkal szemben - hívja fel a figyelmet a Német Autóklub.

A törvény által érintett épületek:

hidak,

alagutak,

viaduktok,

vasútvonalak és mozgó vonatok,

repülőterek és kikötők,

erőművek és egyéb energetikai létesítmények,

kormányzati épületek, például a Nemzeti Bank és az Állami Fejlesztési Bank,

postahivatalok és más stratégiai jelentőségű középületek,

katonai létesítmények.

Akit fényképezés közben tetten érnek, akár 20 ezer zloty (kb. 1,9 milliárd forint) pénzbírsággal is sújthatnak. Súlyosabb esetekben 5-től 30 napig terjedő elzárás is kiszabható. A hatóságok az eszközt (a kamerát, telefont) is lefoglalhatják.

Az érintett helyszíneket egységes, hivatalos tiltótábla jelzi, amelyen nagy, piros betűkkel szerepel: „Zakaz fotografowania” (azaz fotózni tilos). A táblán áthúzott piktogramok mutatják a fényképezőgépet, a videókamerát és az okostelefont. A figyelmeztetések többnyelvűek.

Azokat a helyszíneket, ahol nincs kihelyezett tiltótábla, elvileg lehet fotózni, de az ADAC megjegyzi, hogy a jelzések néha nehezen észrevehetők vagy nem egyértelműek. Kétséges helyzet esetén tehát érdemesebb eltekinteni a fényképezéstől.