A new lifestyle of workcation that combines travel and work.
Utazás

Óriási bajban van a Booking és társaik: pár év, és a kutya nem használja őket olcsó szállásvadászarta

Pénzcentrum
2026. február 16. 15:32

A mesterséges intelligenciára épülő keresőeszközök – mint a ChatGPT vagy a Google Gemini – alapjaiban változtatják meg a szállodai értékesítés online működését. Az utazók egyre inkább a társalgási alapú mesterséges intelligenciát használják tájékozódásra és úttervezésre, ami a szállodaláncok saját weboldalait és a nagy online utazási irodákat (OTA) egyaránt nyomás alá helyezi.

A hagyományos folyamat, amely során az utazó a Google keresőjéből jut el egy szálloda honlapjára vagy egy online utazási irodához, gyorsan veszít jelentőségéből. A ChatGPT-hez hasonló eszközök nem linkgyűjteményeket kínálnak, hanem közvetlen válaszokat adnak: szállásinformációkat, személyre szabott útvonalterveket, árakat és ajánlásokat.

Az amerikai utazók több mint kétharmada már használja a mesterséges intelligenciát úti célok kereséséhez, több mint a felük programtervezéshez, és sokan közvetlenül az MI ajánlásai alapján foglalnak. Mindez azt vetíti előre, hogy a szállodai weboldalak elveszíthetik központi szerepüket a foglalási folyamatban - írja a Travel Daily News.

Az OTA-óriások – mint az Expedia és a Booking.com – különösen sérülékenyek. Üzleti modelljük a Google-keresésekben elfoglalt pozícióra épül. Az Expedia a 2024-es bevételének több mint felét, mintegy 6,8 milliárd dollárt költött marketingre, míg a Booking.com bevételeinek nagyjából 30 százalékát, azaz több mint 7 milliárd dollárt fordított erre a célra. A mesterséges intelligencián alapuló keresés azonban aláássa ezt a logikát, mivel az utazók már a tervezési fázisban az MI felületén maradnak, így kevesebb forgalom terelődik át az aggregátor platformokra. A helyzetet tovább súlyosbíthatja az úgynevezett ágens alapú mesterséges intelligencia megjelenése, amely képes önállóan módosítani az útitervet vagy végrehajtani a foglalást egyetlen felületen belül.

A szállodák számára a megoldás nem a weboldalak feladása, hanem szerepük újragondolása.

A honlapok a jövőben kevésbé működnek majd elsődleges tranzakciós pontként; sokkal inkább a márkaidentitás, a hitelesség és a helyi tartalom forrásai lesznek. Olyan referenciapontokká válnak, amelyeket az utazók és a mesterséges intelligencia rendszerei egyaránt felhasználnak a döntéseik alátámasztására. Ezzel párhuzamosan a tranzakciós logika áttevődik az API-k (alkalmazásprogramozási felületek) szintjére.

Megjelenik egy új közvetítő réteg: a személyes MI-asszisztensek, amelyek egységes felületet biztosítanak a lekérdezésekhez, foglalásokhoz és fizetésekhez. A szállodáknak nem kell minden egyes platformmal külön integrációt kiépíteniük. Ehelyett szabványosított, biztonságos API-kapcsolatokon keresztül teszik hozzáférhetővé szabad kapacitásaikat, árazásukat, feltételeiket és fizetési rendszereiket. Ezáltal a modellek közvetlenül tudnak foglalásokat végrehajtani, ami az új értékesítési infrastruktúra alapját képezi.

A mesterséges intelligencia a szállodák belső működését is átalakítja. A virtuális recepciósok e-mailben, WhatsAppon és hanghíváson keresztül kezelik a foglalásokat, a vendégkéréseket és a kommunikációt, a nap 24 órájában. Ezek az eszközök integrálódnak a szálláshely-kezelő rendszerekhez (PMS), a foglalási motorokhoz és a csatornakezelőkhöz (channel manager). Használatukkal a munkaerőköltségek 20-50 százalékkal csökkenthetők, ami a jelenlegi munkaerőhiány mellett különösen értékes tényező.

A szállodaipar digitális stratégiáját tehát alapvető váltás elé állítja a technológia terjedése: a puszta online jelenlét már nem elegendő. A kínálatnak géppel olvashatónak és azonnal foglalhatónak kell lennie, hogy az új rendszerek zökkenőmentesen kezelhessék azt.

Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #utazás #internet #turizmus #online #utazási iroda #szállás #technológia #mesterséges intelligencia #ai

