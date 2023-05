Magyarországtól egy köpésre van a sztárok titkos nyaralóhelye: nem olyan elérhetetlen, mint hinnéd

Évről évre egyre több híresség választja a tömött tengerpartok vagy népszerű nagyvárosok helyett a szomszédos Ausztriát, mint nyári úti célt, ahol nem csak a levegő jó, de az őrült forróság sem nehezíti meg az év legszebb napjait. Megnéztük, menynibe kerül egy éjszaka az itteni luxusszállodákban.

A klímaváltozás nyomán kialakuló egyre forróbb nyarak miatt egyre népszerűbbek a hegyvidéki üdülőhelyek, ahol nem csak gyönyörködhetünk a természetben, de aktívan kis is kapcsolódhatunk, például a szomszédos Ausztriában is. Ez az országot már számos celeb is felfedezte magának, például a német származású, az USA-ban karriert építő színésznő, Diane Kruger is.

Ő is tudja, hogy a magaslati levegő bizonyítottan rendkívül jó hatással van az egészségre, pollenmentes a levegő és nincs nyáron sem tikkasztó hőség. Kruger is, mint sokan mások, allergiától szenved, ezért számára kifejezetten jót tesz ez a vidék, ő már csak olyan helyre tervez nyaralást, ahol biztos lehet benne, hogy a betegsége nem jön elő – számol be a Story magazin.

Például a híres Hotel Hochschoberben szállank meg a sztárok, mely a karintiai Turracher Höhe-en található és Ausztria legjobb szállodái közé tartozik. A Leeb és Klein család harmadik generáció úta vezeti a szállodát, és folyamatosan új inspirációs forrásokat talál. Csak közvetlenül tudunk szállást foglaln a hotel oldalán:

a klasszikus szoba ára 194 és 344 euró között van fejenként és éjszakánként (72 ezer és 128 ezer forint között)

a comfort szoba 212 és 357 euró között van (79 ezer-133 ezer forint)

a superior lakosztály 221 és 377 euró között (82 ezer-140ezer)

a deluxe 232 és 388 euró (86 ezer - 144 ezer forint)

Persze az sem utolsó szempont az ideérkezőknek, hogy nem csak csendes a vidék, de egész biztos, hogy elkerülhetjük a tömeget. A népszerű üdülőhelyek és a világ nagyvárosai, köztük Budapest is a pandémia előtti években szó szerint fuldoklott a turistákban. Az utazás demokratizálódásával és főleg az olcsó repülőjegyek megjelenésével párhuzamosan a legszebb helyeket szó szerint elözönlötték a látogatók, ami gazdasági szempontból roppant előnyös volt, de a helyieknek óriási problémát okozott nem csak a zaj, de az is, hogy szinte kiszorultak a belvárosból.

A világ rendje azonban helyreállt, magunk mögött tudhatjuk a koronavírus-járványt, és mondhatni, ott folytatjuk, ahol abbahagytuk: az előrejelzések szerint közelíti a turizmus volumene az utolsó békeév, 2019 számait, ha utol nem érti. A városok, üdülőhelyek ismét megtelnek nyáron, tényleg nem tanultunk semmit a lassulásról, a fenntartható utazásról.