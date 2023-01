Sokkoló összeget vasaltak be a rekordbliccelőn: nagyon ráment a tartozásokra a MÁV

Tavaly több mint tízmillióval többet, 29 millió forint pótdíjat fizettek be a jegy nélkül utazók a vasúttársaságnak, az egy évvel korábbihoz képest. A jegyvizsgálók 2021-ben 16 420 esetben, 2022-ben pedig 17,5 százalékkal többször, 19 301 esetben szabadtak ki büntetést a jegy nélkül utazók részére.

A MÁV-START jegyvizsgálói 2021-ben 16 420 esetben, 2022-ben pedig 17,5 százalékkal többször, 19 301 esetben szabadtak ki büntetést a jegy nélkül utazók részére. A 2021-ben kiállított büntetések közül 18,7 millió forint értékben 3510-et, míg a tavalyiak közül 29 millió forint értékben 5152-et sikerült lezárni. A legnagyobb egyösszegű befizetés mindkét évben májusban érkezett: ez 2021-ben 320 738 forint, 2022-ben pedig 301 941 forint volt. Jelenleg több mint 67 ezer utas, több mint 150 000 tartozását kezeli a vasúttársaság 3,7 milliárd forint értékben.

A büntetések többsége menetjegy hiánya miatt keletkezik, ami azt jelenti, hogy az utas, a vonatra történő felszállás előtt nem vásárolta meg menetjegyét. Az ilyen utasok jellemzően nem trükköznek, egyszerűen kivárják, amíg a jegyvizsgálatnál sorra kerülnek, ahol értelemszerűen kiderül a hiányosság. Az előzetes menetjegyváltás elmulasztására legtöbb esetben időhiányra hivatkoznak, azaz az utas nem szánt elegendő időt a vonatindulást megelőzően a menetjegyváltásra. A bliccelő utasok menetjegyüket már csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett pótolhatják.

A pótdíj összege a vonaton 2600 forint, míg utólagosan fizetve 8000 forint. Amennyiben a bliccelő a bírságot nem fizeti meg 30 napon belül, úgy már 12 000 forintos pótdíjat kell fizetnie, és a követelés kezelési- és postaköltséggel, illetve adott esetben késedelmi kamattal is növekszik.

A bírságot kapott bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat. A fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik, vagy rosszabb esetben a bliccelő ingatlanjára vethetnek ki végrehajtási jogot. Olyan is előfordult már, hogy egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság fejében. A magas összeggel tartozók ellen a vasúttársaság büntető feljelentést tehet, mivel az már csalásnak minősülhet.

A vasúttársaság elsődleges célja nem a büntetések számának növelése, hanem az, hogy felhívja a figyelmet a jegyváltás fontosságára. Ennek érdekében folyamatos fejlesztésekkel segíti az utasokat, hogy a lehető legkönnyebben jussanak menetjegyükhöz, például a MÁV App, az Elvira, valamint a növekvő számú jegyautomaták funkcióinak bővítésével. Ezek mellett széleskörű kedvezményrendszer segítségével is arra törekszik, hogy növekedjen az érvényes menetjeggyel, illetve bérlettel utazók száma.