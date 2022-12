Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. december 19.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2022. december 19., hétfő.

Névnap

Viola

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 405.49 Ft

CHF: 409.42 Ft

GBP: 464.99 Ft

USD: 381.89 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2022. december 11.

A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 4, 26, 32, 36, 44



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 19 db

4-es találat: 1596 db

3-as találat: 27671 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10390 Ft

MOL: 2616 Ft

RICHTER: 8865 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.12.20: Hajnalban, reggel rétegfelhős, párás, ködös körzetek is lehetnek, néhol zúzmarával. Napközben változó vastagságú fátyolfelhőzet szűri majd a napsütést, de az alacsonyabb szinteken is megnövekszik észak felől a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet nagyrészt -7 és -1 fok között alakul, északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra -1 és +5 fok közé melegszik fel a levegő.

2022.12.21: Részleges hidegpárna alakulhat ki, emiatt több helyen rétegfelhős, párás idő várható ködfoltokkal. Másutt a párásság megszűnését követően hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Szitálás, esetleg ónos szitálás, néhol gyenge eső előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a Dél-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között valószínű, az eleinte kevésbé felhős részeken lehet ennél hidegebb. Kora délutánra többnyire 2 és 8 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósan felhős részeken ennél hidegebb, a napos részeken melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Napközben a mérsékelt, élénk légmozgás hatására némi javuló tendencia mutatkozik a levegőminőségben, az esti óráktól azonban ismét megemelkedhet a PM10 mennyisége. Napi átlagban egészségügyi határérték körül várható a szállópor-koncentráció. (2022.12.19. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2022.12.19)

