2025. december 23. kedd Viktória
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
néhány magyar forint bankjegy és érme
Gazdaság

Vegyes kép a devizapiacon: így áll most a forint

Pénzcentrum
2025. december 23. 07:52

Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.

Az euró jegyzése hét órakor 388,63 forint volt, ami kismértékű erősödést jelent az előző esti 388,75 forinthoz képest. A dollár árfolyama 330,75 forintról 330,04 forintra csökkent, míg a svájci frank 417,55 forintról 417,95 forintra drágult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A december eleji szintekhez viszonyítva a forint gyengébben áll. Az euróval szemben 1,8 százalékos, a dollárral szemben 0,3 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 2,0 százalékos az elmozdulás.

Éves összevetésben továbbra is pozitív a mérleg. Az év eleje óta a forint 5,6 százalékkal erősödött az euróval, 17,0 százalékkal a dollárral és 4,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:20
07:52
07:45
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 22. 16:22
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 23. 07:04
Távozik a Blikk egyik főszerkesztő-helyettese: 18 év után búcsúzik Tibay Gábor
Felmondott Tibay Gábor, a nemrég tulajdonost váltott, kormányközelbe került bulvárlap egyik főszerke...
MNB Intézet  |  2025. december 22. 16:07
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűn...
Bankmonitor  |  2025. december 22. 13:45
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekko...
Holdblog  |  2025. december 22. 09:47
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klassz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 22.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
2025. december 22.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
2 hete
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
3
2 hete
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
4
3 napja
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
5
1 hete
Milliók tűnnek el Budapesten minden egyes nap: mégis, mi folyik a magyar fővárosban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 06:29
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 05:21
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Agrárszektor  |  2025. december 23. 08:17
Jön a nagy havazás? Térképen mutatjuk, hol, mi várható karácsonykor