Vegyes kép a devizapiacon: így áll most a forint

Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.

Az euró jegyzése hét órakor 388,63 forint volt, ami kismértékű erősödést jelent az előző esti 388,75 forinthoz képest. A dollár árfolyama 330,75 forintról 330,04 forintra csökkent, míg a svájci frank 417,55 forintról 417,95 forintra drágult.

A december eleji szintekhez viszonyítva a forint gyengébben áll. Az euróval szemben 1,8 százalékos, a dollárral szemben 0,3 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 2,0 százalékos az elmozdulás.

Éves összevetésben továbbra is pozitív a mérleg. Az év eleje óta a forint 5,6 százalékkal erősödött az euróval, 17,0 százalékkal a dollárral és 4,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.