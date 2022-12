A magyarok karácsonyát is felzabálta a horrorinfláció: durván elszállt az ünnepi fogások ára

Két évtizede nem látott információ keseríti a magyarok élet és az iszonyatos drágulás bizony a legnépszerűbb karácsonyi menük nélkülözhetetlen hozzávalóit sem kerülte el. A Pénzcentrum számításai szerint egy mindössze az öt legfontosabb karácsonyi alapanyagból álló vásárlói kosár 34 százalékot drágult egyetlen év alatt. Óriási mértékben drágultak meg egyes, a jól bevett karácsonyi menühöz nélkülözhetetlen alapanyagok az évek során. Megnéztük, hogy a ponty, a töltött káposztába való hús, vagy a bejglibe való mák és dió pontosan mennyit is drágultak az elmúlt évben.

A pandémia alatt felpörgő, majd a hazánk szomszédjában kirobbant háborút követően durván elharapódzó folyamatos áremelkedést mára nincs magyar, aki ne érezné a saját pénztárcáján. Az általános drágulás pedig csak a jéghegy csúcsa. Számos termék ugyanis - és ez fokozottan igaz az élelmiszerekre - jóval nagyobb mértékben drágultak, mint ahogy az a nagyobb termékcsoportokat vizsgáló statisztikákból kiolvasható. Nyilván nem véletlen az sem, hogy egy friss felmérésben a megkérdezettek kétharmada 31 százaléknál is magasabbra lőtte a "valós" inflációt, számos termékkör esetében pedig igazuk is van.

A helyzet az élelmiszerek esetében az egyik legdrámaibb, amik körében a hivatalos KSH-s adatok szerint átlagosan 43,8 százalékos volt az éves drágulás, de a csúcsdráguló kaják ára ennek esetenként közel kétszeresével emelkedett. Az árhorror természetesen a karácsony elengedhetetlen kellékeit sem kerülte el. A Pénzcentrum korábban meg is írta, hogy a legnépszerűbb édességek mennyivel drágultak tavaly óta, most pedig a magyarok kedvenc ünnepi ételeinek alapanyagait vettük sorra.

Nyakunkon a szenteste, ezért éppen ideje beszerezni a karácsonyi fogások hozzávalóit, az élelmiszerüzletekbe lépve azonban sok magyar arcára ezek árát meglátva is kiül az elmúlt hónapokban szinte megszokottá vált sokk. Nem kell Excel-táblát vezetni ugyanis, hogy feltűnjön, az összes elengedhetetlen ünnepi összetevő ára szépen elszállt tavaly óta. Mindjárt mutatjuk, hogy pontosan mennyivel is

Luxus lett egy szerényebb ünnepi menü is

Összeválogattuk egy egyszerű karácsonyi menü (leves, főétel és desszert) 5 elengedhetetlen hozzávalóját és megnéztük, mennyit drágultak ezek szűk 3 év alatt, illetve a tavaly évhez képest. Az általunk választott termékek a következők voltak:

ponty

sertéscomb

káposzta

dió

mák

Ahogy alapanyaglistánkból kitűnik, példamenünket a leghagyományosabb magyar ünnepi fogások alkotják. A leves tehát halészlé, a főétel töltött káposzta, a desszert pedig mákos, illetve diós bejgli. Lássuk hát hogyan változott ezek alapanyagainak átlagára az elmúlt években:

Ahogy ábránkon is látszik, a leglátványosabb mértékeben a dió, a mák és a ponty drágult meg az elmúlt évben. Előbbi kettő, a magyarok kedvenc karácsonyi édességéhez elengedhetetlen hozzávaló kilója idén novemberben 1150, illetve 940 forinttal volt drágább, mint tavaly, de az ünnepi halászlé leggyakoribb áldozatának ára pedig 1190 forinttal emelkedett egyetlen év alatt

A mákinfláció 37 százalékos, a dió esetében a drágulás mértéke 14,6 százalékos, míg a ponty esetében 46 százalékos volt a tavalyi évhez képest. Százalékosan azonban még ezeknél is nagyobb mértékben (51 százalékkal) emelkedett fejeskáposzta ára és bár a többi vizsgált termékhez képest kevésbé, mégis nagymértékben drágult a sertéshús is (11,9%)

Mennyivel drágult tehát az ünnepi bevásárlás?

Brutális mértékű drágulás ment tehát végbe az egyes alapanyagok esetében tavaly óta, érdemes viszont azt is megnézni, pontosan mennyivel terheli meg jobban az emberek pénztárcáját a komplett ünnepi bevásárlás. Összeállítottunk tehát egy listát a menüsorhoz szükséges alapanyagokból, azok körülbelüli mennyiségét is figyelembe véve:

2 kg ponty,

1 kg sertéscomb

2 kg fejes káposzta,

1 kg dió

1 kg mák

Nézzük hát, mennyibe kerültek összesen a bevásárlólistákon szereplő tételek 2021-ben, illetve idén:

Számításaink szerint a pontyért összesen 2380, a káposztáért 284 forinttal kell mélyebben a zsebünkbe nyúlnunk. Ha pedig a többi már ismertetett árú termékből csak egy kilót vennénk 2021-ben összesen 14 376 forintra jött volna ki a végösszeg. Idén ezzel szemben 19 300 forintot kóstálna egy ugyanilyen bevásárlás. Ez összesen 34 százalékos költségemelkedés.

Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy mi most csakis a legfontosabb alapanyagokat vettük sorra. Ezek mellett az ünnepi sütéshez-főzéshez (akár akkor is, ha csak ezt a néhány fogást készítenénk el) rengeteg egyéb elengedhetetlen összetevőre szükség van, amik szintén nem biztos, hogy készleten vannak otthon. Ilyenek lehetnek a liszt, a só, az, amik egy része szintén a csúcsdrágulók közé tartozik. Ha pedig már ezekkel is számolunk, bőven 20 ezer forint fölé rúg az ünnepi bevásárlás teljes költsége, persze az árstop miatt, ha a napraforgó-étolaj és a BL 55 finomliszt árát befagyasztották, a só, vagy a sok süteményhez sokkal jobban illő rétesliszt például rengeteget drágult:

Az étkezési só ára:

2021 -ben 157 Ft/kg

2022 -ben 231 Ft/liter

A rétesliszté pedig:

2021 -ben 259 Ft/kg

2022 -ben 486 Ft/kg

Az inflációs horror nem kíméli a karácsonyt sem

Az évről évre tartó drágulás persze önmagában normális folyamat lenne, valamekkora áremelkedés az egészséges piaci működés része. A mostani infláció mértéke azonban régóta példátlan. A KSH hivatalos statisztikái szerint 2018-2020 között az élelmiszerek teljes inflációja 16,8 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy egy 10 000 forintos bevásárlólista két év alatt mindössze 11 680 forintra drágult. Az utóbbi tíz évben pedig megszokhattuk, hogy az infláció mértéke mindig eszerint alakult.

infláció önmagában nem feltétlen probléma, minden piacgazdaság szerves része, sőt, a normális szinten tartott mértékben még üdvözítendő is lehet. Magyarországon bár a 2021-es adatok még nem ismertek, de a KSH hivatalos statisztikáiból kiszámolható, hogy 2018-2020 között az élelmiszerek teljes inflációja 16,8 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy azokért az alapanyagokért, amiket 2018-ban 10 000 forintért tudtunk megvenni, 2020-ban már 11 680 forintra lett volna szükség. Ez az összeg, ha meglesznek a hivatalos 2021-es éves adatok, egész biztos, hogy néhány száz forinttal még nőni fog. A fogyasztói árak 2021-ben már átlagosan 5,1%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva.

A 2022-es infláció pedig, mint tudjuk ezt is jócskán túlszárnyalta. Bár a hivatalos éves infláció pontos mértékének megismerésére még január közepéig várnunk kell, novemberben épp 22,5 százalékon tetőzött az általános drágulás, így jó eséllyel éves szinten is 20 százalék körül lehet. Az élelmiszerek árainak emelkedése pedig ennél is jóval magasabb, 43,8 százalékos volt (gondoljunk csak bele, hogy korábban két év alatt akkumulálódott kevesebb, mint 7 százalékos emelkedés), a karácsonyi alapélelmiszerek egy része pedig még ezt is túlszárnyalta. A drágulás legnagyobb vesztese a karácsonyi alapkaják közül a bejgli és a halászlé lett. Nem kizárt tehát, hogy sokan arra kényszerülnek majd, hogy alternatív fogásokkal váltsák ki a régi kedvenceket.