Mégis van esély havazásra szenteste? Itt lehet fehér a karácsony

Pénzcentrum
2025. december 23. 07:20

Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat. A mérsékelt keleti-délkeleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban 3, kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet.

Skandinávia felett anticiklon alakult ki. Ennek déli peremén hideg, fagyos levegő indult el Közép és Nyugat Európa felé. Közben a Földközi tenger középső térségében egy mediterrán ciklon mélyül. Ez a rendszer térségünk felett keveri a hideg levegőt a délről érkező enyhébb, nedves légtömeggel.

A csapadékzóna kedden délután éri el a Dunántúlt. Számottevő csapadék főként a déli országrészben és a Dunántúlon várható. Az északkeletire forduló szél országszerte megerősödik.

Forrás: Időkép előrejelzésForrás: Időkép előrejelzés

Szerdán a Dunántúl nyugati és délnyugati területein egyre több helyen havas eső, havazás alakul ki. Havazásra elsősorban a magasabban fekvő térségekben, a Bakonyban, a Mecsekben és az Alpokalján van nagyobb esély. Nyugaton és délnyugaton síkvidéken is előfordulhat szilárd csapadék.

A hó kezdetben olvad, majd a hőmérséklet csökkenésével egyre többfelé megmaradhat. Szentestére nyugaton több helyen néhány centiméteres hótakaró alakulhat ki.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #karacsony #havazás #időjárás #hőmérséklet #hó #csapadék #dunántúl #szenteste #időkép #Mecsek #bakony #anticiklon

