Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. augusztus 19.)

Névnap

Huba

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 406.29 Ft

CHF: 420.48 Ft

GBP: 480.12 Ft

USD: 403.31 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 9216 Ft

MOL: 2810 Ft

RICHTER: 8080 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.08.20: Erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből több helyen előfordul zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is. A legtöbb napsütés a keleti, északkeleti országrészben várható. Nagy területen megerősödik az északi, északnyugati szél, zivatarban viharos széllökések is várhatók. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 31 fok között alakul, de északkeleten, keleten helyenként 32, 35 fok is lehet.

2022.08.21: Többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás kíséretében. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20, 25 fok között alakul, de a kevésbé csapadékos tájakon 26, 30 fok is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az oxidatív légszennyező anyagok (ózon) koncentrációja napközben továbbra is az egészségügyi határérték fölé emelkedik több helyen. Pénteken délután/este egy közeledő hidegfront hatására változékonyabbá válik időjárásunk, így jelentős javulás várható a levegőminőségben. (2022.08.19. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekeknél, időseknél, illetve a szabadon dolgozóknál jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. (2022.08.18)

