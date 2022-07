TOP10: ezek a legjobb strandbüfék a Balaton partján 2022-ben - Felejtsd el a zsírban tocsogó lángost!

Nem lehetetlen egyszerű, de igazán jó ételeket találni a Balaton környékén, hiszen vannak kiemelkedően jó helyek szép számmal. Most összeszedtük a 10 legjobb strandbüfét a tó partján, ahol garantáltan első osztályú minőséggel találkozhatunk.

Hiába nyílt ki a világ a járvány után, ma már szinte bárhová elutazhatunk, a Balaton egyszerűen nem tud veszíteni népszerűségéből: júniustól szeptemberig tömve vannak a partok. Rengeteget foglalkoztunk a partmenti vendéglátók árképzésével mi is, és tény: durván elszálltak az árak, ma már 1000 forint körüli összegbe kerül egy sima lángos, vagy egy korsó sör, 500 egy fél literes kóla – és jellemzően nem a gasztronómiailag kiemelkedő helyeken.

Pedig van ilyen bőven: a Magyar Konyha immár tizedik alkalommal jelenteti meg nyár elején balatoni kiadványukat, a Gasztrokalauzt, mely a tó környéki 305 legjobb helyet listázza. Mi most a strandbisztrókat vettük górcső alá, és megnéztük, mit ajánlanak: melyik a 10 legjobb hely idén.

Top10 Strandbisztró

(betűrendben)

A konyhám stúdió 365 Fonyód

Chef Beach Zamárdi

Enni Jó Balatonfüred

Fogas Bisztró Alsóörs

Kalóz Strandbisztró Balatonudvari

Málna büfé Balatonlelle

Nádas Révfülöp

Party Csóka Balatongyörök

Tiki Beach Bisztró Zamárdi

Vitorlás Bisztró Keszthely

A Konyhám Stúdió 365

Pikáns kontraszt az otromba Balaton Üzletház és a tetejét beragyogó, jó stílusú fine-bisztró kettőse. A Konyhám Stúdió nevében a szám az éves nyitvatartásra utal, az étterem Szikra Gabriella második déli parti érkezése. Elegánsan laza kialakítású a konyha vonala. Szezonális, könnyen befogadható étlapot visznek, ismert és csavarosabban fogásokkal. Ehetünk itt vargányakrémlevest házi tésztával, brassóit borsó pürével, és bonyolítás nélküli, de kiváló rántott csirkét krumplival.

Chef Beach

A modern balatoni büfé legjobb példája, ahol a burger minőségi húsból készül, nincs fáradtolaj-szag, de sül a lángos, és kihagyhatatlan a házi túrós csusza. A látványkonyhán tengeri herkentyűk sülnek és kérhetünk fekete kagyló tésztával salátával vagy steakburgonyával

Enni Jó

A Tagore sétányon található étterem belső teraszáról a Balaton látványát élvezhetjük. Otthonos, laza, modern környezet. Az étterem konyhája továbbra is az ismert ételekre fókuszál, és sokszor modernizált változatban készítik őket. Az szezonban napi ebédmenüvel is várják a vendégeket, ennek ára 3190 forint.

Fogas bisztró

2020-ban halerőlevesükkel ők nyertek „Az év strand étele” versenyt. Van itt minden van ami hal: a halászlét saját szájízük szerint főzik pontyból, harcsából és keszegből, paradicsommal, paprikával. A halerőlevest füstölt tokhallal, rizst tésztával készítik. A pisztráng Tapolcáról érkezik, de van keszeg, fogas, szürke harcsa és lazac is. Sütve, rántva, grillezve: igény szerint.

Kalóz Strandbisztró

A fövenyesi strandon 2003 óta családi vállalkozásban üzemel a Kalóz Büfé, ma már Kalóz Strandbisztró néven. Mindig jó strandbüfét szerettek volna, helyi alapanyagokból, minőségi ételeket és italokat adva. Hosszú folyamat volt, mire megvalósíthatták azt, amit már sokkal korábban megálmodtak. Családbarát napi menü, hétfőtől péntekig, 12 órától 1990 Ft.

Málna Büfé

A fix ételsor egy kis vendéglő és a strand büfé keveredése. Halászlét és málna krémlevest egész nyáron kóstolhatunk, utána garnéla saláta, tésztaétel, vagy hamburger, amiben a Buci, a hús pogácsa és a szószt is házi. Néhány tóparti kötelező is van itt: jelesül hekk és lángos. Hétfőn és pénteken napi ajánlattal készülnek, itt nincs műfaji korlát. Olyan fogások is várnak ránk, mint kacsaragu leves, rizottó, brassói, lecsó és dödölle, bélszín vagy akár mákos nudli.

Nádas

Schiffer Géza és Bea 27 éve viszik az egykor borozóként működő klasszikus strandbüfét. Alapvetően a Balaton környékén tenyésztett halak elérhetők náluk, valamint az ízesen elkészített klasszikus fogások a töltött bordától a csülök-és pacalpörköltön át a palacsintáig.

Party Csóka

Az 1997-ben nyitott családi étterem kínálatában leginkább a magyar konyha remekei, családi receptek, továbbá újhullámos fogások kapnak helyet.

Tiki Beach Bisztró

Fiatal séffel vágott neki a szezonnak Zamárdi vidám, színes asztaláról is székeiről híres strandbisztrója. A Tiki Burger & pizza maradt az étlapon, de az állandóan változó a’la cart menüben a kecskehús, a galamb, és a főzelékek i s elférnek. Aki ennél extrémebbre vágyik, az a gyömbéres malacfület ajánljuk.

Vitorlás Bisztró

Népszerű családi strandbisztró a sloow-food jegyében, ahol helyi alapanyagokból készítenek házias, de korszerű fogásokat.