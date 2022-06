Horror árak a Balatonnál: sok helyen drágább a lángos mint a strandbelépő

Elindult a nyár, egyre többen szeretnének hétvégente a strandokon hűsölni, azonban sokaknak mélyen zsebbe kell nyúlnia, ha strandolna, főleg ha családdal tenné, és esetleg fogyasztana is valamit napközben. Van, ahol a belépő már olcsóbb egy lángosnál.

A fővárosi strandokon, de a Balaton-parton sem ritka az 1000 forintos lélektani határt átlépő lángosár, és akkor még csak a sima, feltétek nélküli változatról beszélünk. Ha már tejföl vagy sajt, főleg ha mindkettő kerül rá, akkor a végösszeg lazán 1500 fölé mehet, az olyan extrák pedig mint a gyros, a velő vagy a tonhal, a legtöbb helyen már 2 000 forintos árkategóriába emelik ezt a pofonegyszerű ételt. Ráadásul van, ahol még a fokhagymás kenésért is felárat számítanak – a só szerencsére még ingyenes.

Ennek ellenére még mindig vannak olyan falatozók, ahol ezer forint alatt is megúszhatod, ha nincsenek túlzott vágyaid, vagyis megelégszel egy pőre lángossal. Érdemes megemlíteni, hogy a balatonföldvári kikötőben még pont beesett 1000 forint alá a sajtos-tejfölös lángos. Ám ez csak a kezdet, a spéci lángosokért spéci árakat is kérnek a magyar tenger különböző pontjain – derült ki a Csodálatos Balaton gyűjtése alapján született infótérképről!

Budapesten is nagy a szórás: a fővárosban 520 és 2500 forint között mérik a lángost. A drágábbak itt is a strandokon vásárolhatók. Sőt,van, ahol olcsóbb a strandbelépő a bent kapható extra, laktózmentes lángosnál, a Ripost össze is gyűjtötte az árakat.

Balatonszárszó: 700 Ft / Strandbelépő: 400–800 forint, családi (2 felnőtt + 2 gyerek): 2000 Ft

Balatonfűzfő: 750 Ft / Strandbelépő: 600–1000 forint, családi (2 felnőtt + 3 gyerek): 2500 Ft

Keszthely: 800 Ft / Strandbelépő a Helikon strandra (2022. júniusban érvényes árak): 450–600 forint

Vonyarcvashegy: 800 Ft / Strandbelépő: 500–1000 forint, családi (2 felnőtt + 2 gyerek): 2500 Ft

Badacsony: 800 Ft / Strandbelépő (2022. júniusban érvényes árak): 450–700 forint, családi (2 felnőtt + 2 gyerek): 1700 Ft

Balatonszemes: 800 Ft / Strandbelépő: 600–900 forint, családi: 2600 Ft

Balatonmáriafürdő: 800 Ft / Strandbelépő: 600–900 forint, családi: 2600 Ft

Balatongyörök: 800 Ft / Strandbelépő: 500–1000 forint, családi: 2500 Ft

Balatonfüred: 800 Ft / Kisfaludy Strandbelépő: 650–1050 forint

Balatonvilágos: 800 Ft / Községi strandbelépő: 500–700 forint

Tihany: 850 Ft / Sajkodi strandbelépő: 250-500 forint

Balatonakarattya: 850 Ft / Bercsényi strandbelépő: 300-600 forint

Balatonkenese: 890 Ft / Vak Bottyán strandbelépő: 500-700 forint

Balatonalmádi: 900 Ft / Strandbelépő: 650-1000 forint

Balatonföldvár: 900 Ft/ Strandbelépő: 500-1000 forint

Balatonfenyves: 900 Ft / szabadstrandok

Balatonlelle: 900 Ft / Napfény strandbelépő: 300-800 forint

Alsóörs: 900 Ft / Strand: 650-1000 forint

Ábrahámhegy: 900 Ft / Strandbelépő: 300–600 forint, családi (2 felnőtt + 2 gyerek): 1500 Ft

Fonyód: 950 Ft / Strandbelépő: 400–800 forint

Zánka: 950 Ft / Strandbelépő: 400–800 forint

Igaz, a nyár slágerének számító lángost nem csak vízparton fogyaszthatjuk. Az egyik legolcsóbb lángost egyébként a Hunyadi téri vásárcsarnokban fogyaszthatjuk, pedig a tulajdonos már ott is áremelésre kényszerült.

Most június elején emeltük 450-ről 520 forintra a sima lángosunkat, a sajtos-tejfölös pedig 650 helyett lett 820. A feltétesek azért drágultak nagyobb mértékben, mivel azoknak az alapanyagára is megduplázódott: míg egy hónapja 1800 forintért tudtam beszerezni egy kiló sajtot, addig ugyanaz most 3600-ba kerül. Annak örülök csak, hogy a kormány maximálta a liszt árát 149 forintban, így emiatt további emelésekre nem kényszerülünk

– fejtette ki a Ripost-nak Hegedűs Csaba, aki a munkaerőköltség növekedését azzal bekkeli ki, hogy maga áll a pult mögé. Hozzátette, hogy ő is megtehetné, hogy ennél is jobban emeli termékei árát, hiszen a környéken több szálloda is van, ahonnan rengeteg külföldi tér be kipróbálni a szinte hungarikumnak számító ételt, de ő inkább a magyar vevők kedvében szeretne járni, akiknek fontos, hogy ne szálljanak el az árak.

A strandokon elszabadultak az árak

Egy strandoló TikTok bejegyzésében mutatta be, hogy mennyibe is kerül egy napra a strandolás két főnek. Az árak a kenesei strandon is borsosak. A balatonkenesei Vak Bottyán Strandra a belépő 2 főre 2200 forint, míg a két sajtos-tejfölös lángos 3000 forintba került.

Ebédre a két adag hekk, sültkrumplival és 2 darab limonádéval 10 000 forintba került. De a fagyit és az üdítőt is drágán mérték a strandon, hiszen az egy darab fél literes ásványvíz, és egy Bomba energiaitalért a strandoló 1100 forintot fizetett. Így két főre, az egész napos strandolásért, étellel, itallal mintegy 19 900 forintba jött ki a végösszeg, ha nem számoljuk fel az útiköltséget Budapestről.