Ezek a legjobb strandok 2022 nyarán a Balatonnál: itt a hivatalos toplista

A 2022.évben a Balatoni Szövetség 19. alkalommal hirdette meg a Kék Hullám Zászló strandminősítést. Az idei évben ismét rekordot döntött a minősítésre jelentkező strandok száma, 45 balatoni strand vállalta, hogy a bejárás során szigorú szempontrendszer alapján vizsgálja meg őket a bizottság. Mint minden évben, most is voltak új jelentkezők, visszatérő pályázók és két balatoni camping strandja is megmérettette magát.

A helyszíni bejárások – az iskolaszünet kezdete utáni héten- 2022. június 20.-től zajlottak öt napon keresztül az értékelésbe bevont partnerek, szervezetek képviselőinek részvételével. A Balatoni Szövetség partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársai helyszíneltek a strandokon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2022-ben újra meghirdették a Balaton Családbarát Strandja és a Balaton Legzöldebb Strandja különdíjat, melyek az utóbbi két évben nem kerültek kiosztásra. Idén –immár hagyományosan- újra egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak színvonalát. A minősítés során a bizottság vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét (parkoló, járdák, vizesblokkok, vízbejutás lehetősége), a környezet állapotát (virágosítás, gyep állapota, meder állapota), a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, fontosnak tartva a helyi termékek jelenlétét és az újra gondolt, vagy megújított étel-ital választékot. A három Balaton parti megye: Veszprém, Zala és Somogy megye önkormányzata különdíjat ajánlott fel egy-egy - a minősítés során kiemelkedően szereplő- megyéjükben található strand számára. A minősítés során legtöbb pontszámot 2022-ben a Lido strand kapta Vonyarcvashegyen. A kiemelkedő eredményhez hozzájárult a nagy, ingyenes parkoló a strand előtt, a vízben elhelyezett játszóhajó, a májusban felavatott cumifa és egyéb gyerekbarát szolgáltatások, valamint a mai igényeket kielégítő, kulturált vendéglátóhelyek is. Öt csillag: 1. Csopak Községi strand 2. Balatonmáriafürdő Központi strand 3. Zamárdi Nagy strand 4. Gyenesdiás Lido strand 5. Gyenesdiás Diási Játékstrand 6. Alsóörs Községi strand 7. Badacsonytomaj Badacsony strand 8. Zánka Községi strand 9. Balatonszárszó Központi strand 10. Szigliget Községi strand 11. Balatonfüred Kisfaludy strand 12. Balatonfüred Esterházy strand 13. Balatonberény Községi strand 14. Balatonakali Mandulavirág strand 15. Balatongyörök Községi strand 16. Balatonalmádi Wesselényi strand 17. Keszthely Városi strand 18. Keszthely Libás strand 19. Vonyarcvashegy Lido strand 20. Fonyód Panoráma strand 21. Balatonlelle Napfény strand 22. Ábrahámhegy Községi strand 23. Balatonföldvár Keleti strand 24. Révfülöp Napfény Camping strand 25. Balatonfűzfő Fövenyfürdő strand 26. Balatonfűzfő Tobruk strand 27. Balatonfenyves Központi strand 28. Balatonberény Berény Naturista strand Négy csillag: 1. Keszthely Helikon strand 2. Örvényes Legisly Beach 3. Balatonfenyves Alsó strand 4. Balatonfenyves Csalogány strand 5. Fonyód Bélatelepi strand 6. Balatonföldvár Nyugati strand 7. Balatonudvari Községi strand 8. Balatonudvari Fövenyesi strand 9. Révfülöp Szigeti strand 10. Révfülöp Császtai strand 11. Badacsonytomaj Városi strand 12. Balatonalmádi Káptalanfüredi strand 13. Balatonboglár Platán strand 14. Szántód Rigó utcai strand Három csillag: 1. Balatonszemes, Berzsenyi D. utcai strand Két csillag: 1.Balatonszemes Hullám utcai strand 2.Balatonszemes Vigadó strand Egyéb díjak A Balaton Legzöldebb Strandja 2022. címet a gyenesdiási Diási Játék Strand nyerte el, mely példamutatóan elkötelezte megát a fenntarthatóság és a környezeti nevelés mellett.

A Balaton Családbarát Strandja 2022. különdíjat az Alsóörs Községi strand nyerte.

A Somogy Megyei Közgyűlés különdíját a szántódi Rigó utcai szabadstrand kapta.

A Veszprém Megyei Közgyűlés különdíja a balatonfűzfői Fövenyfürdő Strandhoz került.

A Zala Megyei Önkormányzat különdíját a keszthelyi Városi Strand kapta.

2022-ben első alkalommal a Balatoni Kör különdíjat ajánlott fel a Balaton Gasztro-Strandja 2022. elnevezéssel, melyet a Balatongyörök Községi Strand nyert el. Az itt levő vendéglátóhelyek példát mutatnak arra, hogy egész éves működéssel, minőségi kínálattal is lehet strandon üzemelni.

A Balatoni Turizmus Szövetség különdíját 2022.-ben a Balatonakali Mandulavirág Strand nyerte, ahol az önkormányzat helyi rendelettel kötelezővé tette a vízisport eszközök használatánál a mentőmellény viselését, melyet természetesen biztosítanak is a vendégek számára.

2022-ben első alkalommal az MTÜ különdíjat ajánlott fel egy balatoni strand számára, mely a minősítés során kiemelkedően szerepelt, ez a Balatonberény Községi Strand volt.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park „Zöld levél díjat” adományozott a zöldfelületi szempontok alapján kiemelkedő strandoknak: Csopak Községi Strand és Balatonfüred Kisfaludy és Esterházy strandok.

„Zöld béka díjat” adományozott a környezeti nevelésben kiemelkedő strandoknak: Révfülöp, Napfény Camping strand – ahol példaértékűek a vízi és vízparti élővilágot élmény-szerűen bemutató táblák, játékok, játszótér és természetismereti gyermekfoglalkozásokat tartanak. Gyenesdiás, Gyenesi Lidó Strand – ahol kis tanösvény és interaktív táblák mutatják be a strand élővilágát. Balatonfűzfő, Fövenyfürdő – „strandi galériát” hoztak létre, ahol gyermekalkotások (rajzok, festmények) tekinthetők meg a strandról és környezetéről, élővilágáról. Balatonakali, Mandulavirág strand – a vízi és vízparti élővilágot bemutató tájékoztató táblával rendelkeznek, természetismereti gyermekfoglalkozásokat tartanak. Vonyarcvashegy, Lido Strand – a vízi és vízparti élővilágot bemutató tájékoztató táblával rendelkeznek, természetismereti gyermekfoglalkozásokat tartanak, figyelemmel kísérik a strandon élő süncsalád életét.

„Zöld fészek” díjat adományoz az élőhelyvédelmi szempontból kiemelkedő strandoknak: Alsóörs Községi Strand – figyelmet fordítottak a fecskefészkek védelmére, Balatonalmádi, Wesselényi Strand – fecske műfészket helyeztek ki, Ábrahámhegy Községi strand – figyelmet fordítottak a fecskefészkek védelmére, Zánka Községi strand – figyelmet fordítottak a fecskefészkek védelmére.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság különdíjat adományoz a nemzeti park fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából a három Balaton parti megye (Veszprém, Zala és Somogy megye) egy-egy strandja részére, amelyek évek óta elkötelezetten érvényesítik az ökológiai szemléletet, zöld szempontokat: Veszprém megyében a balatonfüredi Kisfaludy strand, Zala megyében a Keszthely Városi Strand, Somogy megyében a balatonföldvári Keleti Strand.

Címlapkép: Getty Images

