Itt a friss toplista: mutatjuk az ország legjobb cukrászdáit Budapesten és vidéken

Fenséges francia desszertek, kedvenc magyar klasszikusok, kifinomult tortaalkotások - az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz idén is összeállította az ország legjobb cukrászdáinak toplistáját. 2022-ben az év cukrászdája az óbudai Málna The Pastry Shop lett, melyről kijelenthető, hogy a megnyitását követően rögtön az országunk egyik meghatározó minőségi cukrászdájává vált. A toplista további része nem rangsor, a helyek betűrendben követik egymást.

A legédesebb pillanatokkal szolgáló helyek kiválasztása mellett a kiadvány idén egy új minősítést vezetett be, mellyel a legjobbak legjobbjait értékeli – azokat a helyeket, amelyek minimum három alkalommal az év legjobb teljesítményét érték el. 2022-ben a Dining Guide Hungarian Pastry Shop Best Of The Best díját így a váci Mihályi Patisserie kapta.

Top 10 cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Málna The Pastry Shop

Auguszt József Cukrászdája

Bergmann Cukrászdák

Chouchou

DesszertNeked

Gerbeaud Café

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda

Kollázs Patisserie

Nour – Art Of Desserts

The Ritz-Carlton Budapest

Top 7 vidéki cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda – Sopron

Bergmann Cukrászdák – Balatonfüred

Desszertem – Miskolc

Le Téne Desszertműhely & Kávéház – Badacsony

Mónisüti – Gyenesdiás

Nour – Art Of Desserts – Budaörs

Sakura Cukrászda - Nagymaros

Így jellemzi az Étteremkalauz az ország legjobb cukrászdáit:

Mihályi Patisserie

A Mihályi Patisserie 2022-ben ünnepli 14. születésnapját. Az alapító Mihályi László a klasszikus, a szó minden értelemben vett cukrász, az úgynevezett francia cukrászati stílus magyarországi megteremtője, úttörője. Elhivatott ember, aki a külföldön megszerzett tudást és tapasztalatot építette be karrierjének sok-sok előkelő állomása után a váci cukrászdába. A desszertek választékában megtalálhatóak a tökéletesen elkészített magyar klasszikusok, a mára már ikonikussá vált Dobos desszert, vagy a „Csík” somlói, a Rákóczi túrós és az Eszterházy Art Cafe, de a választék részét képezik a formabontó megvalósítások, francia és olasz inspirációk is.

Málna The Pastry Shop

Kolonics Zoltán cukrász és felesége, Ágnes családi vállalkozásaként működő Málna The Pastry Shop egy nagyon komoly, modern felfogású francia stílusú cukrászda. Kolonics Zoltán gondolkodásmódját a tradicionális magyar cukrászat megújítása, a desszertek kortárs látásmódú újrafogalmazása vezérli. A Málna desszertjeinek minősége a magyar mezőnyben magasan a legjobbak közé emeli a Málnát. A cukrászat nagyon finom, érzékeny összeállítású süteményekkel hódít. Signature desszerteknek számítanak a Kávés-málnás Opera, a „Málna”, illetve a Lactée-karamell-málna, az almás pite és az Esterházy is.

Auguszt József Cukrászdája

Auguszt József Cukrászdája álló csillaga a klasszikus magyar cukrászdai stílusnak. Auguszt Elek 1870-ben nyitotta meg első cukrászdáját. A mai, klasszikus magyar értékeken alapuló cukrászda tradíciójának, minőségének záloga Auguszt József cukrász, aki a nagy múltú cukrászcsalád negyedik generációjának tagja. A Fény utcai Auguszt cukrászda falai között igazi magyar klasszikus desszerteket kaphatunk, ugyanakkor az újító törekvés sem idegen tőlük. Budapesten három helyen találkozhatunk Auguszt cukrászdával, a teszteléseink alapján a Dining Guide véleménye szerint évek óta a Fény utcai Auguszt Cukrászda bizonyult a legmagasabb színvonalúnak.

Bergmann Cukrászdák

Az ikonikus és legendás balatonfüredi cukrászat, a Bergmann család vállalkozásaként működik. A cukrászda a klasszikus polgári cukrászdák, kávéházak hangulatát idézi, és a kínálat is igazodik a hely stílusához, de a nem mindennapi minőségű, klasszikus magyar desszertek mellett a Bergmann-ház saját kreáció is kínálatban vannak. A vendégek szerint Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb krémese a híres Bergmann krémes, már csak ezért is sokan érkeznek hozzájuk. A cukrászda kiemelkedő kenyereket is kínál vendégei számára.

Chouchou

A csokik iránt érzett szerelemből született kis vállalkozás az Újlipótvárosban. A szépen „szabott” desszertek finom, érzékeny megközelítésben, minőségi alapanyagokból egy pályaelhagyó közgazdász, Szász Kinga cukrász elképzelései alapján kerülnek a cukrászda kínálatába. A sós és édes, illetve a „mentes” sütemények, desszertek választéka komoly szakértelemről és megszállottságról tanúskodik. Az innovatív és a modern klasszikus Chouchou desszertek kínálata sok jó nevű újhullámos (speciality) kávézó kínálatában is fellelhető. A cukrászat átmenetileg csak rendelésre készít desszerteket és tortákat, amiket boutique cukrászdájukban vehetünk át.

DesszertNeked

A DesszertNeked története egy újlipótvárosi szuterénben kezdődött, és egy modern, oldott hangulatú franciás üzletben csúcsosodott ki a Paulay Ede utcában, mely igazi ékszerdoboz és a város egyik vezető újhullámos cukrászdája. Az elmúlt években a DesszertNeked választékában erősödött, szélesedett a modern francia desszert kínálat is. A népszerű cukrászda két éve új egységgel, a DesszertNeked ALLEE-val gazdagodott, így már a budaiak számára is elérhetőek kitűnő desszertjeik.

Gerbeaud Café

A legendás hírű Gerbeaud, Budapest ikonikus kávéháza egy nemzetközileg is ismert vendéglátóhely, amely számára egyszerre fontos a tradíció őrzése és az innovációra való törekvés. A Gerbeaud cukrászati koncepciójában együtt jelenik meg a hagyomány és az innováció. Ebben az újító szellemben vezetik a Gerbeaud műhelyét azért, hogy a népszerű klasszikusok kortárs formájukban kerülhessenek tányérra. A Gerbeaud minőségű alapanyagokkal dolgozik, és tartja a lépést a legmodernebb technológiákkal is. A Gerbaud 2020 májusától felélesztette a „Kis Gerbeaud” legendát, a Petit Gerbeaud-ot, amellyel webshopon keresztül is elérhetővé váltak a patinás cukrászda kézműves jellegű desszertjei.

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda

Az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működteti családi vállalkozásként üzleteit. Az első magyarországi cukrászdát Sopronban nyitották. Karl Harrer egykor Ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadában, Japánban és Szingapúrban. Az első soproni üzletet 1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig nagy népszerűség mellett 2009 óta üzemel. Ez utóbbiban csokoládékóstolókat is rendeznek. A magas minőségű Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda hűen képviseli az ígéretét, amely a tudáson, a tapasztalaton és a magas színvonalon alapszik.

Kollázs Patisserie

A budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace Kollázs étterméhez kapcsolódó cukrászat évek óta kiváló minőségű desszerteket vonultat fel. A cukrászpult választéka mellett az étlapon található hideg és meleg desszert választékáért is felelősek. Az elismert nagynevű cukrászséf, Menyhárt Attila felel a KOLLÁZS Patisserie desszertjeinek minőségéért. A tavalyi évtől a „Cakes to Go” programmal bővült még a cukrászda kínálata, amely egy évszakonként változó és hat „újragondolt” klasszikus tortát kínál. 2022 februárjában Menyhárt Attila megnyerte a World Chocolate Masters közép-európai döntőjét, ezzel ő lett a régió továbbjutója a párizsi World Chocolate Masters döntőjébe.

Nour – Art Of Desserts

A 2021-ben nyílt budaörsi desszertező a modern francia cukrászati stílus hazai képviselője. Kínálatában mára 12 fajta monodesszertet találunk. Az egység szakmai munkáját az ismert séf, Palágyi Eszter tanácsadóként segíti. Az exkluzív megjelenésű prémium cukrászda desszertjeinek egy részét épített tortaként is fogyaszthatjuk. A cukrászda emblematikus tortája (amely monodesszertként is megkóstolható) a Nour Signature Torta, amelyet a tanácsadó séf a tulajdonos kedvenc alapanyagaiból épített fel. A luxus desszertező gondolkodását jól mutatja, hogy a Nour desszerthez kapcsolódóan felkérték Minya Viktóriát, hogy tervezze meg a torta illatát, amelyet a torta elfogyasztása közben élvezhetünk is.

The Ritz-Carlton Budapest

A főváros egyik legjobb minőségi cukrászata a The Ritz-Carlton Budapest hotelben érhető el. Ha nem is tekinthetjük klasszikus értelemben vett cukrászdának, mégis a rendelhető és folyamatosan elérhető desszert- és tortaválasztéka kiemelkedik a magyar cukrászdák mezőnyéből. A luxus szálloda cukrászműhelyét az elismert Mázás István főcukrász vezeti. A The Ritz-Carlton Budapest emblematikus desszertje, illetve mindig elérhető tortája az ikonikus Ocoa Royal Csokoládé Torta. Túlzás nélkül elmondható, hogy ez a torta az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb csokoládétortája. A tortaválasztékból még az Epres Limoncello Torta, az Opera Kávé Torta és a Séf István Fekete Erdő Torta ajánlott.

Desszertem

A kelet-magyarországi régió cukrászdái közül kiemelkedik az évek óta magas színvonalon teljesítő, haladó cukrászati filozófiát képviselő Desszertem, Miskolcon. A francia és modern magyar vonalat képviselő desszertműhely a belvárosban a színház közelében található. Sokat mond az is, hogy a Desszertem tulajdonosai a város egyik legjobb éttermét, a Végállomás Bistorant-ot is működtetik. Az egységekben (cukrászda és étterem) tapasztalható gondolkodásmód, a magasminőségű alapanyag használata és a technológiai tudás tetten érhető a Desszertem kínálatában is. Signature süteményei az Opera szelet, a Sóskaramell mousse, vagy a hagyományos vonalat képviselő Gyömbéres habos almás desszert. A cukrászműhely vegán és cukor-, glutén- és laktózmentes süteményeket is kínál.

La Tène Badacsony Desszertműhely és Kávéház

2020-ban nyílt meg Badacsonyban a La Tène Desszertműhely. Az eredetileg kis kávézónak induló családi vállalkozás gyorsan a térség kultikus helyévé vált. A La Tène egy régi postaépületben található, különleges atmoszféráját az épület és egy nagyméretű, a rendszerváltást megelőző pirogránit alkotás és a modern, letisztult stílusú bútorzat határozza meg. Az édes és sós péksüteményeket, desszerteket, tortákat, szendvicseket kínáló egység nem „egyszerű” cukrászda, hanem egy modern felfogású kozmopolita desszertszalon, igazi közösségi hely. A szalon desszert kínálata széles spektrumon mozog: az újhullámos francia típusú édességek, aprósütemények mellett megtalálhatók a házias jellegű sütemények, a prémium fagylat kínálat, és a magas minőséget képviselő péksütemények is.

Mónisüti

A négyévvel ezelőtt még rendhagyó módon klasszikus értelemben vett cukrászda nélkül, csak, mint más cukrászdáknak, kávézóknak beszállító cukrászüzem kínálatával szerepelt a Mónisüti, Kövérné Kalmár Mónika vállalkozása a Dining Guide TOP Cukrászdákat ajánló listáján. Az eredetileg újságíróként dolgozó, pályaelhagyó tulajdonos korábban csak megrendelésre, valamint a szélesen vett térség vendéglátó helyeire szállító cukrászatként működött, mára egy nagyon stabil, népszerű „comfort desszert” választékra építő minőségi kínálatot felvonultató cukrászdát jelent. A Monisüti kínálattal találkozhatunk még hazánk 16 városában, cukrászdájában, kávézójában.

Sakura Cukrászda

Az egzotikus japán elnevezésű Sakura (cseresznyevirágzás) Cukrászda a festői Dunakanyarban, azon belül is Nagymaroson található. A japán elnevezésű cukrászda egy kiemelkedő, modern, minőségi cukrászdát takar. A haladó szellemű üzlet motorja az elszánt pályaelhagyó, mára komoly cukrásszá váló Balogh Nóra. A Sakura vegyíti az innovatív elképzelésű francia stílusú desszerteket a hagyományosabb, klasszikus sütemény kínálattal. A műfajhoz képest széles a desszertválaszték, a nyári szezonban kiegészül a Sakura házilag, valódi alapanyagokból készített magas minőséget képviselő fagylaltjaival. A szépen épített desszertek mellett kiemelkedő a tortakínálat is. A cukrászda reggelizőhelyként (meleg reggeli) és kávézóként is üzemel, és a tavaszi-nyári szezonban kedves, otthonos terasszal várja a vendégeit.