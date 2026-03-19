2026. március 19. csütörtök
Egészség

Kínos fordulat a letartóztatott gyermekorvos ügyében: a rettegő oltásellenes szülőkön nyerészkedett

2026. március 19. 08:44

Megérkeztek annak a szerológiai vizsgálatsorozatnak az eredményei, amelyet Novák Hunor gyermekorvos rendelt el a letartóztatott dunavarsányi házi gyermekorvos négy korábbi páciensénél: a tesztek igazolták, hogy a gyerekek valóban megkapták a védőoltásokat, ami különösen kellemetlen fejlemény az oltásellenesek számára.

Novák Hunor azoknak a szülőknek ajánlotta fel a szerológiai vizsgálatot, akik kifejezetten azért vitték gyermeküket a dunavarsányi gyermekorvoshoz, hogy beoltassák őket, és később attól tartottak, hogy az orvos nekik sem adott be valódi vakcinát.

A doktornőt és asszisztensét korábban azért tartóztatták le, mert a gyanú szerint pénzért hamis oltási igazolásokat állítottak ki oltásellenes szülőknek. A nagyobb gyerekeket meg is szúrták, hogy a védőnőnek azt mondhassák, megtörtént az oltás, ám a testükbe valójában nem juttattak oltóanyagot.

A négy gyereknél elvégzett vizsgálatok szerint mindegyikük megkapta a kanyaró és a bárányhimlő elleni vakcinát, az oltási válasz egyértelműen kimutatható volt a laboreredményekben. Novák a közösségi oldalán úgy fogalmazott: azok a szülők, akik valóban be akarták oltatni gyermeküket, most megnyugodhatnak.

A gyermekorvos szerint ugyanakkor az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a dunavarsányi orvos maga sem hitt az oltásellenes állításokban. Ha valóban meggyőződése lett volna, hogy a kötelező védőoltások feleslegesek, hatástalanok vagy veszélyesek, senkinek sem adta volna be azokat.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ehelyett az oltást kérő szülők gyermekeinek ingyen beadta a vakcinát, míg az oltásellenesektől – akik a hamis igazolásért fizettek – jelentős összegeket kért. Novák szerint mindez azt bizonyítja, hogy az orvost nem szakmai meggyőződés, hanem az anyagi haszonszerzés vezérelte, és a rettegő oltásellenes szülőkön nyerészkedett.
