Áprilistól tizenkettőből mindössze öt orvos marad a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház legnagyobb belgyógyászati osztályán.
Kínos fordulat a letartóztatott gyermekorvos ügyében: a rettegő oltásellenes szülőkön nyerészkedett
Megérkeztek annak a szerológiai vizsgálatsorozatnak az eredményei, amelyet Novák Hunor gyermekorvos rendelt el a letartóztatott dunavarsányi házi gyermekorvos négy korábbi páciensénél: a tesztek igazolták, hogy a gyerekek valóban megkapták a védőoltásokat, ami különösen kellemetlen fejlemény az oltásellenesek számára.
Novák Hunor azoknak a szülőknek ajánlotta fel a szerológiai vizsgálatot, akik kifejezetten azért vitték gyermeküket a dunavarsányi gyermekorvoshoz, hogy beoltassák őket, és később attól tartottak, hogy az orvos nekik sem adott be valódi vakcinát.
A doktornőt és asszisztensét korábban azért tartóztatták le, mert a gyanú szerint pénzért hamis oltási igazolásokat állítottak ki oltásellenes szülőknek. A nagyobb gyerekeket meg is szúrták, hogy a védőnőnek azt mondhassák, megtörtént az oltás, ám a testükbe valójában nem juttattak oltóanyagot.
A négy gyereknél elvégzett vizsgálatok szerint mindegyikük megkapta a kanyaró és a bárányhimlő elleni vakcinát, az oltási válasz egyértelműen kimutatható volt a laboreredményekben. Novák a közösségi oldalán úgy fogalmazott: azok a szülők, akik valóban be akarták oltatni gyermeküket, most megnyugodhatnak.
A gyermekorvos szerint ugyanakkor az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a dunavarsányi orvos maga sem hitt az oltásellenes állításokban. Ha valóban meggyőződése lett volna, hogy a kötelező védőoltások feleslegesek, hatástalanok vagy veszélyesek, senkinek sem adta volna be azokat.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ehelyett az oltást kérő szülők gyermekeinek ingyen beadta a vakcinát, míg az oltásellenesektől – akik a hamis igazolásért fizettek – jelentős összegeket kért. Novák szerint mindez azt bizonyítja, hogy az orvost nem szakmai meggyőződés, hanem az anyagi haszonszerzés vezérelte, és a rettegő oltásellenes szülőkön nyerészkedett.
Újabb fordulat a Nyírő-botrányban: inkább a létszámhiány, minthogy visszavegyék a felmondott szakembereket?
A 19 pszichiáter visszatérne dolgozni, de hogy erre lesz-e lehetőségük, az csak a mai napon dől el.
A nitrát- és baktériumtartalom láthatatlan kockázatot jelent a kerti kutak vizében, a rendszeres laborvizsgálat elengedhetetlen.
Életmentő gyógyszerek transzportja is elakadhat az iráni helyzet miatt: sok ártatlan halhat így bele ebbe a konfliktusba
A fokozódó közel-keleti fegyveres konfliktus súlyosan megzavarja az életmentő gyógyszerek, különösen a szigorú hűtést igénylő rákellenes készítmények légi szállítását.
A közel-keleti háború súlyosan megzavarta a gyógyszeripari logisztikát is.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
Az egészségügyi technológiai fejlődés az elmúlt években olyan fordulatszámra kapcsolt, amelyhez hasonlót korábban legfeljebb évtizedes léptékekben lehetett látni.
Sokáig titkolták a csodagyógyszernek hitt fogyasztószer brutális mellékhatásait: ezrek perlik a gyártót, belerokkantak a kezelésbe
Több mint négyezer amerikai indított pert a GLP-1-receptor-agonista típusú fogyókúrás gyógyszerek, köztük az Ozempic és a Wegovy gyártói ellen.
Halottnak hiszi magát, szeretteit pedig hasonmásokra cserélték: ezek az emberi agy leghátborzongatóbb betegségei
Egyes ritka neurológiai és pszichiátriai zavarok annyira furcsa tüneteket okoznak, hogy elsőre inkább filmjelenetnek tűnnek, mint a valóságnak.
Komoly gond lehet Donald Trump egészségével: megdöbbentő hibát vétett az amerikai elnök a közönség előtt
A közösségi médiában azonnal elindultak a találgatások.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
Hol élnek a legelégedettebb magyarok? Térképre került az anyagi és egészségi elégedettség. Mutatjuk!
Egy friss amerikai kutatás szerint a palackos víz háromszor annyi nanoműanyagot tartalmaz, mint a kezelt ivóvíz.
Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak
A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú utcakanyonokban a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja.
Sötét felhők lepték el a főváros egét a megsemmisítő csapások után: gyerekek és az idősek vannak a legnagyobb veszélyben
A WHO figyelmeztetése szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet az iráni olajlétesítmények elleni légicsapások nyomán kialakuló úgynevezett fekete eső
Láthatatlan gyilkos lapul sok magyar hűtőjében: ez a baktérium ott is szaporodik, ahol más elpusztul
Bár a liszteriózis viszonylag ritka fertőzés, az Európai Unióban évente mégis a legsúlyosabb élelmiszer-eredetű betegségek közé tartozik.
Jogi diplomáját 1975-ben szerezte meg a pécsi egyetemen.
Friss hírek a kórházban fekvő Galla Miklós állapotáról: vizsgálják a betegségeit, "súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak"
Jelenleg is vizsgálják, hányféle betegsége van. A családja eközben kitakarítja az otthonát, hogy egészségesebb körülmények között lábadozhasson majd.
Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság
Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Az antimikrobiális rezisztencia 2050-re évente 10 millió halálesetet okozhat. Miért lehet ez kritikus globális egészségügyi válság? Mutatjuk!
Akár egymillió forintot is bukhat, aki enged ennek a mindennapos rettegésnek: észrevétlenül teszi tönkre a szervezetét
A fogorvosi kezelések halogatása nemcsak az általános egészségi állapotunkat veszélyezteti súlyosan, hanem komoly anyagi terhet is ró ránk.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.