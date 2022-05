Drasztikusan drágulhat a fagyi 2022 nyarán: egyes helyeken 500 forintot is elkérhetnek egy gombócért

Alapanyag-drágulás, munkaerőhiány nehezíti idén a cukrászdák, fagyizók helyzetét, 500 forintot is kérhetnek egy gombóc fagylaltért az ország frekventáltabb régióiban. A drágulás mellett az alapanyaghiánnyal is küzd a szakma, nemcsak a különleges összetevők, hanem olyan alapvető hozzávalók mint a vaj, vagy a cukor beszerzése is okoz gondokat.

Ami az alapanyagokat illeti, sajnos már nemcsak arról van szó, hogy ismét drágulnak, hanem sok esetben előfordul, hogy nincs is elegendő – mondta az InfoRádiónak Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. A szakember szerint már a nagykereskedések sem jutnak hozzá a beszállítóiktól a megrendelt mennyiségekhez, így aztán az üzleteket sem tudják megfelelően kiszolgálni, ami a cukrászokat is kiszolgáltatott helyzetbe hozza. „Nincs egyszerű helyzetben van a szakmánk” – fogalmazott.

A szakértő szerint a hiány idén olyan összetevőkre is kiterjedt, mint a vaj vagy más tejtermékek, illetve a cukor. Eközben a gyümölcsök, gyümölcskészítmények és -pürék ára is elszállt, főleg azoké, amelyek külföldről, Franciaországból és Spanyolországból érkeznek fagyasztva – tette hozzá Erdélyi Balázs, aki szerint a tavalyi szolidabb áremelkedés után idén markánsabb drágulás látható a fagylaltok esetében, még ha országosan, illetve üzletenként nagy az eltérés. Van, ahol 300-350 forintért, de egyre több helyen mérik 400-450 forintért a fagylalt gombócát. Megjegyezte, bár már tavaly is volt példa 500 forintos fagylaltra, de inkább csak extrém esetben, idén viszont több frekventáltabb helyen is találkozhatunk ilyen árakkal.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke korábban lapunknak adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy a jelenlegi szabályozásnál a tölcséres fagylaltot 27%-os áfával kell értékesíteni, ami indokolatlanul nagy terhet jelent a cukrászdák, fagylaltozók számára.

Továbbra is próbáljuk elérni, hogy a helyben készült fagylalt, tölcsérben történő értékesítésnél is lehessen alkalmazni az 5%-os Áfakulcsot. Ez segítené a szakmánk megmaradását és azt is, hogy a fagylalt ára ne szálljon az egekbe

- mondta Erdélyi Balázs, aki a munkaerőhiány kapcsán elmondta, hogy gyakran óriási nehézséget okoz a vendégek tisztességes kiszolgálása, a vendégek többsége nem is tudja micsoda küzdelem zajlik a háttérben.

