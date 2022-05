Ezek a legjobb éttermek 2022-ben: itt a Dining Guide friss toplistája!

Május 16-án, a Várkert Bazárban rendezték meg az Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, ahol kihirdették a legjobb hazai éttermeket. Mutatjuk, hogy mik azok a helyek, amit nem érdemes kihagyni az idén!

A hazai gasztroélet egyik leginkább várt eseménye volt a tegnap megrendezésre került Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála, ahol kihirdetésre került többek között az Év Étterme, az Év Coctail Bárja is, de több különböző kategóriában versenyeztek egymással a vendéglátó egységek.

Az Év Étterme címet idén a Rumour by Rácz Jenő lett, míg a Restourant Best of The Best díjat a Stand Étterem kapta. Az Év Cocktail Bárja a Black Swan Budapest, míg a Fenntarthatósági Díjat az őriszentpéteri Pajta nyerte meg. A Pastry Shop Best Of The Best díjat Mihályi Patisserie érdemelte ki, míg az Év Cukrásza kitüntetést Menyhért Attila vehette át. Az Év Cukrászdája pedig nem más lett, mint a Málna The Pastry Shop.

Ezen kívül díjazták a magyar Bocuse d’Or csapatot is, akiket az Év Teljesítménye díját vehették át. Az Év Ifjú Séftehetsége a Rutin étterem séfje, Pallag Dávid lett, de díjazták Pintér Katalint is, aki életműdíjat vehetett át.

Aki tökéletes kiszolgálásra vágyik, annak a Dérynét ajánljuk, hiszen ők nyerték el az Év Kiszolgálása díjat, míg az Év Borlapja a Felix Kitchen & Bar lett. A versenyen az innovációt is díjazták, ezt a Mák Restaurant érdemelte ki. Azoknak pedig, akik szeretnek felfedezni még nem befutott, de ígéretes helyeket a Szaletly Vendégő és Kertet ajánljuk, ami idén megnyerte az Év Ígéretes Étterme díjat.