TOP30: Ezek a legjobb fagyizók a Balatonnál 2022-ben - térképen a teljes lista

Idén már akár 500 forintot is elkérhetnek egy gombóc fagylaltért az árusok az alapanyagdrágulás és a fokozódó munkaerőhiány miatt - ennek ellenére biztosan jól fog fogyni a nyári édesség a vízpartokon, népszerű nyaralóhelyeken. A Pénzcentrum most összeszedte és térképre tette a Balaton környéki települések legjobb fagylaltozóit.

Nem csak az alapanyag-drágulás, de az egyre súlyosabb munkaerőhiány is nehezíti idén a cukrászdák, fagyizók helyzetét. A Balaton környékén pedig még rosszabba a helyzet ezekben a hónapokban. Éppen ezért ne csodálkozzunk, ha 500 forintot is elkérnek egy gombóc fagyiért.

Ami az alapanyagokat illeti, sajnos már nemcsak arról van szó, hogy ismét drágulnak, hanem sok esetben előfordul, hogy nincs is elegendő – mondta május elején az Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Jelenlegi szabályozásnál a tölcséres fagylaltot 27%-os Áfával kell értékesíteni, ami indokolatlanul nagy terhet jelent a cukrászdák, fagylaltozók működésénél. Továbbra is próbáljuk elérni, hogy a helyben készült fagylalt, tölcsérben történő értékesítésnél is lehessen alkalmazni az 5%-os Áfakulcsot. Ez segítené a szakmánk megmaradását és azt is, hogy a fagylalt ára ne szálljon az egekbe –Pénzcentrumnak nyilatkozta a pénzcentrumnak a szakember. Emellett továbbra is küzdenek a munkaerőhiánnyal. Sokszor óriási nehézséget okoz a vendégek tisztességes kiszolgálása, nem is tudjuk micsoda küzdelem zajlik a háttérben.

EZ IS ÉRDEKELHET Drasztikusan drágulhat a fagyi 2022 nyarán: egyes helyeken 500 forintot is elkérhetnek egy gombócért A drágulás mellett az alapanyaghiánnyal is küzd a szakma, nemcsak a különleges összetevők, hanem olyan alapvető hozzávalók mint a vaj, vagy a cukor beszerzése is okoz gondokat.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesz finom fagylalt a tó környékén, éppen ezért idén is összegyűjtöttük a 30 legjobb balatoni fagylaltozót a Tripadvisor értékelései alapján:

TOP30 Balatoni Fagylaltozó

Füredi korzó fagyizó Várkávézó Szigliget Macchiato Caffe Karolina Kávéház & Koktélbár Bringatanya, Somogyi fagylalt műhely Florida Fagyizó Geleta Cukrászda Bergmann Cukrászda Tulipán Kávéház Levendula Kézműves Fagylaltozó Mónisüti Nosztalgia Fagyizó Promenád Kávéház Apátsági Rege Cukrászda Dinasztia Cukrászda Arácsi Cukrászda Mackó Cukrászda és Snack Veszprém Kedves Cukrászda Balatonfüred Lounge Coffee Balatonalmádi Café Melba Siófok NASSKA Jordanics Cukrászda Tihany Fagyizó és Kávézó Margaréta fagyizó Móló Cukrászda Zsúr Café & Fagylaltozó Schőnig Cukrászda Marcipán Cukrászda & Kávézó & Reggeliző Tejvirág Fagylaltozó Bagaméri Fagylaltozó

Címlapkép: Fortepan / Bauer Sándor