Érik az árrobbanás ebben a magyar szektorban is: teljesen felforgathatja a háború

A koronavírus miatt a repülés jóval olcsóbb lett. Bár ez a tendencia nem biztos, hogy folytatódik a háború miatt, hiszen az üzemanyagárak emelkedése, illetve a kereslet erősödése hatással lehet az árakra. Nemcsak az árakra, hanem a desztinációkra is hatással volt a háború kitörése.

2019-ben még átlagosan 194 eurót költöttek honfitársaink egy repülőútra, ez az összeg idén év elején már 124 euró volt, február 24. óta pedig átlagosan 150 euróba kerül egy repülőút hazánkból a Kiwi.com-on keresztül leadott foglalások alapján.Az utazási technológiai cég legnépszerűbb Európán belüli útvonala idén február 24-ig a Kijev-Varsó volt, míg utána Prága-Róma lett a legkeresettebb desztinációpáros. Hazánkba Tel Aviv-ból érkeznek legtöbben, míg mi Milánóba repültünk leginkább az elmúlt hetekben. Repterek tekintetében a statisztikái alapján továbbra is a barcelonai a legforgalmasabb.

Az év eleje óta folyamatosan emelkedik a repülőjegyek iránti kereslet. A háború kitörésekor rövid időre visszacsuklott a keresleti görbe, de egy hét elteltével a keresések és a foglalások ismét növekedésnek indultak – derül ki a Kiwi.com, a vezető cseh utazás technológiai cég adataiból. A jegyárak csökkenő tendenciáját az orosz-ukrán háború megfordította, és a jegyárak tovább emelkedhetnek. Ha a húsvéti és nyári kereslet erős lesz, és az üzemanyagárak trendje változatlan marad, a legtöbb európai és nemzetközi úti cél esetében az árak tovább emelkedhetnek. Mario Gavira, az utazási technológiai cég alelnöke (Vice President of Growth) kifejtette, hogy a jelenlegi áremelkedés a kereslet élénkülésének és egyes esetekben az üzemanyagárak elmúlt hónapokban tapasztalt emelkedésének is köszönhető. Az üzemanyagárak emelkedése az elmúlt 18 hónapban folyamatos volt a kínálati oldali kapacitáskorlátok és a fogyasztói kereslet fellendülése miatt, de az ukrajnai háború az elmúlt hetekben felgyorsította az inflációs tendenciát.

A globális üzemanyagár emelkedés hatásai idővel magasabb árakat jelenthetnek. Bár általában véve a fapados légitársaságok előnye, hogy a hagyományos légitársaságoknál modernebb, üzemanyag-takarékosabb légiflottával rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban viseljék az üzemanyagköltségeket, azonban az üzemanyag a költségalapjuk nagyobb százalékát teszi ki, mint a hagyományos légitársaságok esetében

– foglalta össze Mario Gavira, a Kiwi.com alelnöke (Vice President of Growth). 2019-ben, a koronavírusjárvány megjelenése előtt a repülőutak átlagos jegyára a Kiwi.com foglalásai alapján 298 euróba kerültek, ez az összeg 2021-re jelentősen csökkent, az átlagár 219 euró lett. 2022 év eleje, egészen február 24-éig, a háború kitöréséig további csökkenő tendenciát mutat: ekkor átlagosan 202 euróba került egy repülőút. Az orosz-ukrán háború hatására azonban a jegyárak visszaugrottak, és az átlagár azóta globálisan 245 euró.

A Magyarországról foglalt repülőjegyek árai hasonló ívet írnak le. Míg 2019-ben átlagosan 194 euróért repültünk, addig 2021-ben már 127-ért, és idén év elején pedig 124 euróért. A háború kitörése óta pedig átlagosan 150 eurót költenek honfitársaink egy repülőútra. A rövidebb, 1499 km-en belüli távok (pl. Barcelona, London) esetében 96 euró az átlagár, a közepesen hosszú repüléseknél, azaz az 1500-3999 km közti repülési hossznál – amivel többek közt eljuthatunk Marokkóba vagy Tenerifére – 191 euró, míg a tengerentúlra átlagosan 603 euróért juthatunk el.

Február 24. óta a legtöbben Tel Aviv-ból repültek Budapestre

Nemcsak a jegyárakat, hanem az úticélokat is átírta a háború. Az orosz-ukrán háború kitörése előtt idén a Kiwi.com-on foglalva a 3 legnépszerűbb útvonal a Kijev-Varsó, a Bukarest-London, majd a Moszkva-Budapest közti járatok voltak. Február 24. után fővárosunk az első 3 desztinációpárosban nem szerepel, de negyedikben már igen. A február 24-e után legtöbbet foglalt útvonalak: Prága-Róma, Bécs-Barcelona, majd Tel Aviv-London, és ezeket követi a 4. helyen a Tel-Aviv-Budapest útvonal. Ez alapján az utóbbi hetekben Tel-Aviv-ből látogatnak a legtöbben hazánkba, mi pedig a cég adatai szerint legtöbbször Milánóba repültünk.

A legkeresettebb repülőtér terén nem történt változás a háború hatására. Addig is és azóta is Barcelona fogadja repterén a legtöbb látogatót az idei foglalások alapján. A budapesti volt a 2. legtöbb utast fogadó repülőtér a háború kitörése előtt, azóta a népszerűségi listán némiképp visszaesett ugyan, de még most is szerepel az előkelő TOP10-ben, a 7. hely fővárosunké.

TOP 10 repülőtér a forgalmat tekintve 2022. január 1. és február 24. között:

Barcelona Budapest Lisszabon Bukarest Róma Bécs Madrid London Prága Berlin

TOP 10 repülőtér a forgalmat tekintve 2022. február 24. után: