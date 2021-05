6 égető Covid-kérdés: magyarok millióinak múlhat ezen az idei évi nyaralásuk

Teljesen be vagyok oltva? Látogathatóak egyáltalán azok a nevezetességek, amiket meg akarok nézni? Milyen a Covid-helyzet odaát? Ezek mind-mind olyan kérdések, amiket minden utazni vágyó magyarnak fel kell tennie magának, mielőtt 2021-ben nyaralását szervezne. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, van ugyanis még rengeteg dolog, amit mérlegelnie kell annak, aki külföldön vakációzna idén. Mutatjuk, a szakértők szerint mire érdemes különösen odafigyelni.

Rengeteg magyar matekozhat mostanság úgy, hogy a gyötrelmes 2020-as év után idén, amennyiben lehetőségelesz rá, mindenképpen elutazik külföldre vakációzni egyet. Az országok Európában, és annál távolabb is sorra kezdik megnyitni kapuikat, az oltások is igen jól haladnak, úgyhogy minden esély adott ahhoz, hogy

idén a vakcinázott magyaroknak ne maradjon csupán álom a távolabbi vidékeken való nyaralás.

A külföldi utazás ugyanakkor komoly etikai és logisztikai szempontokat is magában hordoz a koronavírus-világjárvány jóvoltából. Éppen ezért minden nyaralni vágyónak legalább 6 kritikus kérdést fel kell tennie magának, mielőtt külföldi utazást foglalna magának. Mutatjuk is ezeket!

Teljesen oltott vagyok?

Utazási szakértők egybehangzó véleménye szerint, csak olyan ember tervezgessen külföldi nyaralás, aki már teljesen védettnek számít. Azaz olyan valaki, aki már megkapta a második oltását (ha nem egy dózisú oltást kapott), és azt követően el is telt az CDC által is előirányzott 2 hét. Az oltottság idén már csak azért is fontos lesz, mert rengeteg ország, köztük Európában eddig szinte mindegyik, csak olyan embereket fog turistaként fogadni idén, akik bizonyítottan be vannak oltva.

És ha mindez még nem lenne elég az EU-ban egyelőre nem világos az sem, hogy az EMA által jóváhagyott oltásokon kívül, milyen oltást kapva, milyen országba lehet beutazni. Ebből pedig az következik, hogy a teljes oltottság sem garancia arra, hogy a kívánt külföldi országba elutazzon az ember (de erről majd később). Az azonban biztos, hogy koronavírus-oltás nélkül nem sok hely lesz 2021-ben a világban, ahol fogadnák az embert turistaként.

Mik a helyi szabályozások?

Az oltottság tehát egy dolog, ezen felül azonban az egyes országok egészen körülményesen meghatározhatják azt is, hogy az oltáson kívül milyen feltételnek kell még teljesülnie a belépéshez. Egyik ilyen kritérium lehet például az is, hogy például az EU jó pár tagállamába egyelőre csak az EMA által jóváhagyott vakcinákkal oltottan lehet utazni, tehát például azok a magyarok, akik Sputnikot vagy Sinopharmot kaptak, nem mehetnek. Persze ez változhat,

DE éppen ezért fontos, hogy mielőtt bárki szállásfoglalásra adná a fejét, pontosan tájékozódjon a helyi követelményrendszerről.

Az esetleges utazás előtt tehát képeznünk kell magunkat, és az lehető legtöbb információ felhasználásával kiválasztani a legmegfelelőbb desztinációt. Egyes országokban például lehet nem lesz elég semmilyen oltás-védettségi igazolás, és továbbra is csak negatív koronavírus-teszttel lehet majd beutazni. Mindezek fényében érdemes bújni a magyar hatóságok ajánlásait, például a konzuli szolgálat tájékoztatását a naprakész információkért.

Látogathatóak egyáltalán azok a nevezetességek, amiket meg akarok nézni?

A koronavírus-világjárvány miatt a világ sok országában még ma is elég magas a készültség. Ez pedig azt is jelentheti adott esetben, hogy a szolgáltatások messze nem működnek 100 százalékos kapacitáson. Egyes helyekre kevesebb látogatót engednek, rövidebbek a nyitvatartások, és a többi. Éppen ezért az utazni vágyóknak ezen a téren is érdemes információkat gyűjteniük, akár szakemberek segítségét is kérniük. Bárhogy is, ezek az információk kritikusak,

hiszen a látnivalók elérhetőségek nagyban befolyásolhatja, hogy mikorra érdemes utazást foglalni.

Ökölszabály, hogy hiába lazulnak például Magyarországon a járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések, máshol egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. Éppen ezért mindig a desztinációra kell leginkább figyelmet fordítani. Alapvető fontosságú tehát, hogy az utazók

nagyon alaposan ellenőrizzék a helyi viszonyokat, mik az ottani COVID irányelvek, mit tehetnek valójában látogatáskor, mi van nyitva, milyen korlátozások vannak a csoportos összejövetelek szempontjából, az elsődleges turisztikai látványosságok valóban nyitva állnak-e a turisták előtt…

Milyen a Covid-helyzet odaát?

A koronavírus-járvány aktuális állásának ismerete nem csak azért fontos egy ország esetében, hogy a helyi regulákkal tisztában legyünk, hanem azért is, hogy egyáltalán eldöntsük, biztonságos-e odautaznunk. Érdemes tehát bújni a nemzetközi statisztikákat, meglesni, adott országban mennyi a fertőzöttek száma, mennyi a halálos esetek száma, mekkora az átoltottsága mértéke. Ezek ugyanis mind olyan adatok, amik segíthetik a választásunkat.

Ezen felül persze érdemes megtudakolni azt is, hogy a kívánt országban, milyen például az egészségügyi infrastruktúra. Ha esetleg bármi baj történne az utazás során, esetleg a koronavírussal összefüggésben is, milyen ellátásra számíthat az ember. Nem szabad elfelejteni, hogy a COVID-19 kivételével számos olyan dolog történhet, amely külföldi kórházi kezelést igényel. Érdemes tehát képben lenni.

Hol végeztethetek el Covid-tesztet?

Az oltás, és az így kapott védettségi igazolvány egy dolog, viszont egy másik, hogy a piaci szereplők, adott esetben például légitársaságok, milyen előírásokat alakítanak ki az utazni vágyók számára. Simán elképzelhető, hogy vannak és lesznek is olyan utazással kapcsolatos szolgáltatások, amiket például csak negatív Covid-teszttel lehet majd igénybe venni. Éppen ezért fontos, hogy akár külföldön is tudjuk azt, hol tudunk Covid-teszteltetni, erre ugyanis bármikor szükségünk lehet. Utazás előtt tehát már ezt is érdemes feltérképezni.

Karanténba kell-e vonulnom, mikor visszaérkezek haza?

A Magyar Kormány 408/2020. rendeletében szabályozta a magyar állampolgárok hazatérésének feltételeit a járványhelyzet idején. A rendelet 2021. április 29-i és 2021. május 6-i módosítása értelmében az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában annak tulajdonosa, illetve a vele együtt utazó, felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem töltött személyek korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére. Ez azonban csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező állampolgárokra vonatkozik, aki ilyennel nem rendelkezik, és oltás nélkül is tud utazni bizonyos országokba, az hazatéréskor továbbra is karantén kötelezett. A nyár előrehaladtával ugyanakkor gyorsan változhatnak a dolgok, ezért érdemes szintén a Konzuli Szolgálatnál tájékozódni.