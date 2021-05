Zsebbenyúlós nyár vár a szülőkre: többszázezres kiadás is lehet a móka vége

Sejthető volt korábban is, de május 13. óta biztosan tudjuk, hogy 2021 nyarán is lehet szervezni gyermektáborokat - ezzel sok szülő válláról vették le a terhet. A szakértők szerint brutális áremelkedéstől nem kell ugyan tartani, de már a tavalyi árakat is éppen elég lesz kicsengetni idén. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szülők számára, és megnéztük, mit tud egy 140 ezres tábor, és a 275 ezres.

Szentkirályi Alexandra a május 13-i Kormányinfón jelentette be, hogy június 1-től meg lehet tartani a gyermektáborokat Magyarországon. A szóvivő hozzátette, természetesen a szervezési munkálatok hamarabb is megkezdődhetnek, és el is kezdődtek: szinte azonnal felébredt a piac. A Pénzcentrum természetesen szervezőket tömörítő oldalak üzemeltetőit, és kiderült, hogy sok szülő ugyan már korábban kiválasztotta a megfelelő gyermektábort, csak a hivatalos bejelentésre vártak, hogy a konkrét jelentkezést is leadják. Ezért napról napra, óráról órára telhetnek be a legjobb ár-érték arányú táborok turnusai. Érdemes tehát a szülőknek minél előbb lefoglalni a táborhelyet a gyerekeknek, mert most még hatalmas a kínálat – nyilatkozta akkor Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

Horgászhatnak, nyelvet tanulhatnak, de akár főzhetnek is a gyerekek

A legtöbb szülő a budapesti napközis tábor kifejezésre keres rá a Gyerektábor-kereső oldalán - tudtuk meg Pataki Dávidtól, az oldal szerkesztőjétől. De rendkívüli az érdeklődés a lovas-, az egyéb sport- és a balatoni táborok iránt is – ezek jellemzően hamar megtelnek. A szülők élénk érdeklődést mutatnak még a nyelvi táborok felé is, de az állatkerti tábor is befért a TOP10-be.

A szakértelem számít igazán

A táborok által nyújtott szolgáltatások köre a legtöbb esetben tükröződik az árakban. Valójában az a kérdés, hogy a szülő mit preferál, árérzékeny, vagy a gyermek által szerzett élményt, ismeret a preferenciája? Olyan helyet szeretne neki, ahol speciális élményt kaphat , mint a lovaglás, szörfözés, vitorlázás, drónépítés, búvárkodás? Vagy olyan tábort keres ahol a képességei fejlődnek?

A speciális eszközök és a szakképzett oktatók költsége is tükröződik az árban is – folytatja Pataki Dávid. Egy „tanulós” tábor ma már lehet rendkívül szórakoztató is, de ehhez sokéves tapasztalat és szakképzettség szükséges, aminek viszont megvan az ára. Tóth Béla is hasonlóan látja a helyzetet: "Annyit javaslunk a szülőknek, hogy ha tehetik, ne csak az ár alapján válasszunk tábort, hanem ár-érték alapján. Értékes attól lesz egy tábor, hogy minél több aktív programja van, minél több impulzus és élmény éri a gyerekeket. Mindez minden évben fontos, de most, egy online oktatással, korlátozásokkal terhelt időszak után még inkább döntő."

"Pénztárcábanyúlós" lesz ez a nyár

Az összképet tovább árnyalja, hogy egy budapesti napközis tábor és egy vidéki napközis tábor esetében az árkülönbség akár 20 százalék is lehet, ugyanannál a táborszervezőnél. Egy vidéki 5 napos napközis lovastábor 34 ezer forint, míg Budapesten ugyanez 50-60 ezer forint is lehet.

Egy budapesti tánc- vagy szabadidős tábor 20-30 ezer forintért elérhető, az extra eszközt, szakismeretet, igénylő napközis táborok már 50-55 ezer forint körül mozognak. Ugyanakkor a vidéki szervezésű napközis táborokra jellemzőbb, hogy 30 ezer forint körül vannak még extra eszközök esetén is.

A balatoni ottalvós táborokat 80 -140 ezer forint közt lehet találni,

de például van olyan szervező, ahol az ottalvós lehetőség mellett napközis ellátást is biztosítanak kedvezőbb áron. Például van egy 85 ezer forintos szörftábor ami 52 ezer forintért vehető igénybe napközis ellátással.

Rengeteg nagyon jó tábor érhető el a szekember szerint, mindenképpen érdemes az adatlapokat átböngészni, és a tábor díján túl megnézni, hogy milyen képek és videók vannak, mit tartalmaz az ár, milyen értékelések vannak a korábbi táborozok részéről. Így a szülők könnyebben ítélhetik meg, hogy megfelelő-e számukra az adott tábor.

A napközis és ottalvós táborokon kívül viszonylag kevesen tudják, hogy van egy harmadik típusú is, amikor a szervezők megadnak egynapos árat. Ez azoknak a szülőknek ideális, akik nem tudnak hirtelen mit kezdeni a gyerekkel, ugyanakkor szeretnék ha arra az 1-2-3 napra nem unatkozna.

„A tábort keresők 7 százaléka külföldről nézelődik, jellemzően ők azok akik nyáron látogatnak haza és szeretnék ha a gyermekük ezalatt hazai élményekkel töltődne. Ők gyakran keresnek minket segítségért, hogy mi az amit javaslunk nekik a kínálatból. Mivel a gyerekeik esetleg magyarul nem, vagy gyengén beszélnek, így kiemelten fontos, hogy a táborban amit választanak, tudjanak angolul kommunikálni. Szerencsére nekik is mindig van megoldás, hiszen vannak szervezők akik kifejezetten Hungarian camp táborokat csinálnak” – mondta el a szerkesztő.

Extrém táborok bevállalósoknak

Megnéztük, melyek a legnépszerűbb, legextrémebb táborok idén. Az ára alapján extrémnek számít a DO60 Balance Camp, ami egy 10-14 éveseknek szóló tábor, ahol keverednek a beltéri és a szabadtéri, a hagyományos és a modern, az egyéni és csapatsportok és időtöltések. 7 napra 139 700 forintba kerül. Ennél lényegesen drágább az American Summer Camp, egy szuperintenzív angol nyelvű nemzetközi tábor amerikai és nemzetközi counsellorokkal. 275 ezer forintba kerül, de a nyelvtanulás és beszédkészség fejlesztése mellett tanulnak a 11-18 évesek lovagolni, amerikai focit játszani, strand röplabdázni, quadot vezetni és extrém vízi sportokat űzni a medencében.

Evezős tábor a Rómain (29 ezer forint/5nap)

Ez egy indián kenu tábor lényegében. Budapest közelségében van, de megadja a természetközeliség élményét. A Duna páratlan illata, napsütés, labdajátékok, pingpong, új barátságok. 24 éve tartják a táboraikat.

Jobb agyféltekés rajztáborok (50 ezer forint/5nap)

A Művészház rajztáborokban egy hét alatt fejlesztenek hatalmasat a gyerekek ábrázolási képességein. Megtanulnak tudatosan rajzolni, ami ezek után tartósan velük marad és fejlődik. Nagyon meglepő mennyire sokat tesz hozzá egy átlaggyerek rajzolási képességeihez. Bárkiéhez.

Falusi tábor (54 ezer forint/6nap)

Ez a tábor a falusi nagymama látogatás élményét adja. Baromfi etetés, traktor vezetés, szalmabálákon ugrálás. Ráadásként a Tisza-tó mellett, csodás környezetben.

Funside táborok (125-135 ezer forint/7nap) Budapesti napközis(50 ezer forint/5nap)

A Funside táborai rendkívül profik. Felépítettek egy rendszert amiben tökéletes szervezettséggel és hozzáértéssel biztosítanak élményeket a gyerekeknek. Pár éve az ottalvós balatoni táborok után elkezdték ezt az élménygazdagságot budapesti napközis táborokba átültetni.

People team táborok (78 ezer forint/7nap)

A People team már több mint 20 éve tart táborokat. Lelkesek, profik és a videóikon tükröződik az a hatalmas élménygazdagság ami miatt népszerűek a táboraik.

Botanicon kertésztábor (42 ezer forint/5nap)

Kertész tábor a XII. kerületben, szinte az erdő mellett. Ültetés, erdei séták, alkotás. Kriszta, a szervező lényegében a természetben táborozik velük.

Master dance tánc tábor (52 ezer forint/5nap)

Ebben a nyári táborban különleges és modern tánc koreográfiát tanít a résztvevőknek Jason, aki évek óta szívvel-lélekkel csinálja a tábort.

Vidra búvártábor (57 ezer forint/5nap)

A Vidra táborban búvárkodni tanítják a gyerekeket, igazi felszereléssel. Emellett egy szokványos szabadidős tábor minden élményét is biztosítják a gyerekeknek.

Kapsz egy lovat egy hétre lovastábor(102 ezer forint/6nap)

A sokat sejtető név igaz, itt mindenki kap egy hétre egy lovat akiről gondoskodnia kell és aki gondoskodik róla, míg erdőn-mezőn-patakokban ügetnek együtt.

Angyalbőrben Military tábor(44 ezer forint/7nap)

A katonaság élménye fiataloknak. Hatalmas iránta az érdeklődés. Érdemes végignézni az adatlapjukon a képeket és a videókat, hogy megértsük miért. A turnusaikra viharos gyorsasággal szokott kikerülni sorban a megtelt tábla, ahogy az adatlapjukon most is látszik.

Angol a hegyekben(72 ezer forint/6nap)

Egyes nyelvtáborokban tényleg élmény tanulni. A "hegyi nyelvtanárok" esetében a sokéves tapasztalat és a szakképzettség találkozik. Beszéd centrikusak a táborok, a Mátrában táboroznak és mindig biztos az új nyelvi képességek mellé az élménygazdagság is.

TERMIK nomád tábor (31 ezer forint/10 nap)

Nomád tábor, annak minden varázsával. A lelkes szervezőket idézném "A résztvevőket egy természetközeli, de reális keretek között megvalósítható és a mai kor kihívásainak is megfelelő életvitelre kívánjuk nevelni. Olyan életre, amelyet szabadon, de felelősségteljesen és önállóan irányítanak. A nomád tábor azt jelenti, hogy egy, a civilizációtól elzárt réten, sátorban alszunk, magunknak főzünk a szervezők és segítők által előre megépített bronzkori tűzhelyekben, pottyantós wc-ink lesznek, és egy fürdősátrunk, ahol a nap melegítette vízzel, lavórok segítségével – vagy a patakban – mosakodhatunk. Limitált turnus, nagyon kedvező ár, aki menni akar annak érdemes résen lenni és nagyon hamar foglalni.

Marshmallow Camp Badacsonytomaj (79,5 ezer forint/6nap)

A szervezők az amerikai táborok szervezésének ismereteit hozták haza és ennek mintájára alakítottak ki egy nagyon élménygazdag tábort.

Gasztro tábor (60 ezer forint/5nap)

Angol és magyar nyelven is zajlik, így a hazalátogató családok magyarul kevésbé beszélő gyerekeinek is tökéletes választás lehet. Profin és lelkesen bevezetik a gyerekeket a főzés világába.

Rajzfilm készítő tábor (48 ezer forint/5nap)

A rajzfilmkészítés és az animáció világába vezetik be a gyerekeket, akik elindulnak az önálló digitális alkotás útján.

Peca tábor (49 ezer forint/5nap)

A horgásztáborok rendkívül népszerűek. A pecatáborban a Deseda tónál megtanítják a gyerekeknek az alapoktól a horgászatot, hogy végül önállóan is boldoguljanak. A horgászat mellett laser tag játék, csónakázás, éjszakai túra, rókales, esti tábortűz teszi felejthetetlen élménnyé a tábort.

Ösvény oktatóközpont természetközeli táborai (40 ezer forint/7nap)

Az Ösvény oktatóközpont természetközeli táborai felejthetetlen természetközeli élményt nyújtanak. Vadászat, cserkészés, a természet felfedezése, túlélési ismeretek, tájékozódás, nyomkeresés, éjszakai csillagos ég, tábortűz, íjászkodás és még sok minden más teszi élménnyé a tábort. Ezeknél a táboroknál is érdemes résen lenni, mert hamar kikerül a megtelt tábla.

Gerida lovag táborok(49 ezer forint/7nap)

Ezeket a táborokat a Gerida lovagrend szervezi, hosszú évek óta. A tematika lehet történelmi vagy fantasy, nyugodhat valós alapokon vagy Harry Potter világán. Az élmény ugyanakkor mindig ugyanúgy biztosított.

People team drón tábor(78 ezer forint/7nap)

A People teamről esett már szó korábban, ugyanakkor a drón táborukat annak különleges mivolta miatt szeretnénk kiemelni.

Fortnite nyári tábor (41,9 ezer forint/7nap)

A Fortnite elsöprő népszerűségét kihasználva megmozgatják a gyerekeket! A játékban szereplő szigethez hasonló bázist építünk velük a Budai-hegyekben, és grunddá alakítjuk a budapesti parkokat.