Kezdődhet a szabad nyár: ezeket a korlátozásokat módosítja a friss rendelet

A bejelentésekkel és várakozásokkal összhangban péntek késő este meg is jelent a kormányrendelet, amely tartalmazza az 5 millió védőoltás beadásához kötött nyitási lépéseket. Ennek értelmében megszűnik a kijárási tilalom, az üzletek kötelező zárási időpontját és a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget is eltörlik. Mindezek mellett a rendelet részletesen szabályozza az egyes rendezvények szabályait. Érdekes az is, hogy a határellenőrzés hatályát további egy hónappal meghosszabbította a kormány egy másik kihirdetett döntésével.

A közlöny pénteki számában jelent meg a Kormány 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról című rendelet.



A jogszabály elején felsorolja a lényeges döntéseket, amelyek már ismertek voltak péntek délután óta. Az 5 milliomodik beoltott után esedékes intézkedések rövid összefoglalása: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! a kijárási tilalom megszűnik;

az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

eltörlik a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettséget;

szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható; 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Sportfesztivál A rendelet azzal kezdődik, hogy az eddig 5 típusú rendezvényhez (zenés táncos rendezvény; kulturális esemény; sportesemény; magánrendezvény; karácsonyi vásár) egy új, hatodik kategóriát hoz be, a sportfesztivált. (Nem megfeledkezve arról sem, hogy léteznek az EGYÉB rendezvények, de erről később.) A sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet. A családi eseményre vagy magánrendezvényre (lakodalmakra is) vonatkozó fő szabályok Azt is kimondja, hogy a temetés és a házasságkötés nem minősül rendezvénynek, de a házasságkötést követő családi esemény vagy magánrendezvény, vagyis a lakodalom már rendezvény. Ha a házasságkötésre nem az anyakönyvi hivatal házasságkötő termében, a polgármesteri hivatal helyiségében vagy a vallási közösség vallási tevékenység céljára használt helyiségében kerül sor, a házasságkötésre az e rendelet családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni - szól a szabály. A családi eseményeket és magánrendezvényeket továbbra is egy kategóriában kezeli a jogszabály. Ezek szerint a családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben a) a lakodalom esetén legfeljebb 200 fő, b) a lakodalmon kívül minden más családi esemény vagy magánrendezvény esetén legfeljebb 50 fő lehet jelen. A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett. Az ilyen eseményeken a védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, valamint a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve a családi esemény vagy magánrendezvény helyszínével rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. Nem mindegy, hol tartják a családi eseményeket vagy magánrendezvényeket A rendelet különböző szabályokat állapít meg azokra az esetekre, ha egy rendezvényt vendéglátó üzletben (pl. étterem), vagy épp szálláshelyen (pl. hotel) tartanak meg. VENDÉGLÁTÓ ÜZLETBEN TARTOTT ESEMÉNY Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Ez alól azonban van két kivétel a szabályok értelmében: Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

Ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a vendéglátó üzlet többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat. A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője a fenti két esetben az esemény ideje alatt nem köteles maszkot viselni. SZÁLLÁSHELYEN TARTOTT RENDEZVÉNY Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják, abban az esetben a szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni, az alábbi kiegészítésekkel: Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, abban az esetben a családi eseményen vagy a magánrendezvényen a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Ha a szálláshely rendelkezik olyan, a szálláshely többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítésre kerüljenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat. A szálláshelyen megrendezett családi esemény vagy magánrendezvény befejezését követően a családi esemény vagy magánrendezvény koronavírus ellen nem védett résztvevői - a szálláshelyen jogszerűen tartozódó vendég kivételével - kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni. A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó fő szabályok A zenés, táncos rendezvény helyszínén, életkorra való tekintet nélkül kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat.

A zenés, táncos rendezvény helyszínén koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni.

Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen statisztaként történő közreműködés kivételével – koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt köteles maszkot viselni.

Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip-forgatást vagy más audio- vagy videofelvételt tartanak, a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt.

A zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja. A védelmi intézkedés betartatásáról a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt Spontán gyűlést szervezni tilos és azon részt venni is tilos. Hatályba lépés A rendelet minden pontja egyetlen kivétellel az ötmilliomodik koronavírus-vakcina beadásának napját követő napon lép hatályba. A május 21-i reggeli jelentés szerint 4,899 millió fő kapta meg Magyarországon az első oltását, ez a május 20-i állapotot mutatja. Ha az elmúlt napok oltakozási tempójával számolunk, akkor a kormány május 23-án reggeli jelentésében lehet először 5 millió felett a vakcinaszámláló, vagyis a május 22-i napon érhetjük el a következő elérni kívánt átoltottsági szintet. Ezek alapján május 23-án, vagyis most vasárnap várható, hogy életbe lépnek a fentebb részletezett szabályok. Hogy hivatalosan melyik nap van meg az 5 millió első oltással rendelkező személy, azt Pintér Sándor belügyminiszter fogja kihirdetni a szokásos módon egy határozatban. Az egységes hatályba lépés alól egy kivétel van: június 14-étől kezdődően lehet csak gyűléseket tartani. Még egy hónapig marad legalább a határzár A határellenőrzés hatályát további egy hónappal: május 23-áról június 23-ára meghosszabbította a kormány egy másik kihirdetett döntésével.

Címlapkép: Getty Images

