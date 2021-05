Külföldi utazást tervezel? Mutatjuk, melyik országban mire kell figyelned 2021-ben

Egyre több országgal sikerül Magyarországnak megállapodást kötnie a magyar védettségi igazolvány elfogadásáról, azonban az igazolvány megléte sok esetben nem ad automatikus belépést az adott országba. A Portfolio összegyűjtötte, hogy országonként milyen egyéb előírások vannak. Jó hír a Horvátországba készülőknek, hogy nem kell angol nyelvre fordítani a magyar oltásigazolást a belépéshez.

A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint a kormány 203/2021. (IV. 29.) rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a külpolitikáért felelős miniszter megkezdte a tárgyalásokat a védettségi igazolvány külföldön történő elfogadása érdekében. A tárgyalások eredménye alapján az alábbiakban sorra vett országokba lehet korlátozásmentesen beutazni az oltottságot igazoló védettségi igazolvánnyal.

Bahrein

Szijjártó Péter május 1-jén jelentette be, hogy Bahreinbe május 3-tól utazhatnak a magyar állampolgárok tekintet nélkül arra, hogy mely oltást vették fel, amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A Konzuli Szolgálat oldalán a Bahreinbe történő beutazással kapcsolatban további információkat is találni. Ez alapján a védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok „on-arrival” vehetik fel a vízumot a repülőtéren.

A „BeAware Bahrain” applikációt a magyar állampolgároknak is le kell tölteniük a mobiltelefonjaikra, miután 2021. május 13-tól, a Ramadán, szent hónap befejezésével, csak a „BeAware Bahrain” applikációban érvényesített védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek látogathatnak bizonyos megnyíló, zárt légterű egységeket, mint többek között a vendéglátóhelyek, sport- rendezvény- és szabadidőközpontok belső tereit, termeit, fitness-termeket, szállodák éttermeit.

A Bahreinbe érkező magyar állampolgároknak a fenti dátumtól a manamai nemzetközi repülőtéren az egészségügyi minisztérium helyszíni munkatársai töltik fel a „BeAware Bahrain” applikációba a jogosultságot a magyar védettségi igazolvány alapján. A nem beoltott 6 és 18 év közöttieknek a beérkezéskor a repülőtéren PCR tesztet kell elvégeztetniük az egészségügyi hatóságokkal. Ezt követően a negatív teszt megérkezéséig karanténban kell tartózkodniuk (ez jelenleg 24-48 óra, a karantén helyszíne nem előírt).

Cseh Köztársaság

Május 15-től mindenfajta karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között. Szijjártó Péter kiemelte: az oltási igazolványokat a két ország kölcsönösen elismeri, így a megállapodás mindenkire nézve érvényes, függetlenül a beadott oltóanyag fajtájától.

A Konzuli Szolgálat oldalán további információk is elérhetőek:

két dózisú oltás esetén a belépés az első oltást követő 22. naptól lehetséges, és az országban való tartózkodás 3 hónapig megengedett;

két dózisú oltás esetén, ha már a második oltás felvétele is megtörtént, az országban való tartózkodás az első oltás dátumától számított 9 hónapig lehetséges;

egy dózisú oltás esetén a belépés az oltást követő 22. naptól lehetséges, és az országban való tartózkodás 9 hónapig megengedett.

A 18 év alatti gyermekek, további szabályozás elfogadásáig, továbbra is a 2. pontban felsorolt korlátozások szerint léphetnek be az országba (bővebb információk a fent belinkelt oldalon). Csehország Kormánya a fertőzésszám csökkenésével párhuzamosan dönt a korlátozások feloldásáról. A szálláshelyekre vonatkozó enyhítésekről a kormány várhatóan 05.21- én hoz döntést. A turisztikai célú beutazás várhatóan a szállodák teljeskörű megnyitása után válik lehetségessé.

Észak-Macedónia

Május 14-től a két ország közötti megállapodás szerint azok a magyar állampolgárok, akik rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától, karantén- és tesztkötelezettség nélkül léphetnek be Észak-Macedóniába, kivéve, ha a következő bekezdésben felsorolt országokból érkeznek. Hasonlóan korlátozásmentes a belépés a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

Georgia (Grúzia)

Május 21-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Georgiába, a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal. A georgiai szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.

Az oltottságot igazoló védettségi igazolvány hiányában a magyar állampolgárok 72 óránál nem régebbi PCR teszt bemutatásával, majd a belépést követő 3 nap múlva saját költségen újabb PCR bemutatása ellenében karanténkötelezettség nélkül utazhatnak Georgiába. Február 1-jétől megszűnt az általános tilalom az országba érkező és innen induló nemzetközi légi járatok tekintetében, így ettől a naptól visszaállhat a menetrend szerinti légi személyforgalom.

Horvátország

Május 5-én jött a hír, hogy sikerült megállapodni a horvátokkal is a védettségi igazolvány kölcsönös elfogadásáról, ennek értelmében a két ország kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között. Azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak Horvátországba – mondta akkor Szijjártó.

A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint a beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A Magyarországon kiállított oltási igazolásokat a horvátországi beutazáshoz nem kell külön fordítással ellátni.

A beutazás akkor lehetséges, ha a második oltást követően eltelt 14 nap.

(A 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek a fent előírt védettségi dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy a 7-18 év közötti – az előzőekben említett oltással nem rendelkező – fiatalkorúak beutazása főszabályként teszttel lehetséges.)

Mongólia

Georgiával (Grúziával) párhuzamosan Mongóliával is megállapodott Szijjártó Péter arról, hogy kölcsönösen elismerjük egymás oltási igazolványait. A beutazás frissített feltételeiről egyelőre nincs bővebb információ a Konzuli Szolgálat oldalán.

Montenegró

Montenegróba április 30-tól utazhatnak szabadon, karantén és tesztkötelezettség nélkül azok a magyarok, akiknek van védettségi igazolványa. Erről Szijjártó Péter Djordje Radulovic montenegrói külügyminiszterrel állapodott meg.

Szerb Köztársaság

Szerbiába április 30-tól utazhatnak szabadon, karantén és tesztkötelezettség nélkül azok a magyarok, akiknek van védettségi igazolványa. Erről Szijjártó Péter Nikola Selakovic szerb külügyminiszterrel állapodott meg. A Konzuli Szolgálat oldalán olyan információ is van, miszerint azok a magyar állampolgárok, akik védettségi igazolványt a koronavírusból történő igazolt felgyógyulást követően kaptak, kizárólag Magyarországról utazhatnak be PCR-teszt nélkül (tehát nem bárhonnan).

A szerb szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alattiaknak is.

Szlovénia

Szijjártó Péter május 1-jén jelentette be, hogy Szlovéniába már aznaptól utazhatnak a magyar állampolgárok tekintet nélkül arra, hogy mely oltást vették fel, amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

Törökország

Május 10-ei hír, hogy a magyar külügyminiszter a törökökkel is kétoldali megállapodást kötött, ennek értelmében május 11-től mindkét ország elismeri az egymás által kiállított védettségi igazolványokat, a beadott oltástól függetlenül. Azok a török és magyar állampolgárok, akik már kaptak oltást, karantén és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között – mondja Szijjártó.

A konzuli oldal szerint a török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alattiaknak is. A regisztrációs kötelezettség azonban a védettségi igazolvánnyal utazókra is érvényes! A Törökországba történő belépéskor formanyomtatványt kell kitölteni, melyen az alábbi adatok megadása kötelező:

személyes adatok;

utazási adatok (pl. közlekedési eszköz fajtája, járat száma, ülés száma, stb.);

törökországi szálláshely címe;

elérhetőségek;

esetleges tünetek.

A formanyomtatványon begyűjtött információkat a török hatóságok egy hónapig tárolják. Március 15-től a Törökországba légi úton belépni kívánó utasoknak az ún. „Utasinformációs űrlap” formanyomtatványt a járat indulását megelőző 72 órával online kell kitölteni a https://register.health.gov.tr oldalon keresztül. Az utazók ily módon már becsekkoláskor rendelkeznek regisztrációval és az ezt igazoló elektronikus (HES) kóddal, aminek – elektronikus vagy papír alapú – meglétét a légitársaságok ellenőrzik.

+ Románia

Szijjártó Péter bejelentése szerint a gyors oltási program nyomán javuló járványhelyzetnek köszönhetően a román hatóságok zöld kategóriába sorolták Magyarországot, így innentől kezdve szabadon, mindenfajta teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a magyar állampolgárok Romániába. Szombat estétől továbbá mindenfajta karantén- és tesztkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolással - tette hozzá a miniszter.

Mely országokkal folynak még tárgyalások?

A fentieken túl a külügyminiszter korábbi bejelentései szerint több országgal is tárgyal arról, hogy elfogadják az egymás által kiállított védettségi igazolványokat az utazásokhoz. Az eddigi hírek alapján az alábbi országokkal biztosan folynak már a tárgyalások:

Görögország, Izrael

A szerbiai és montenegrói megállapodás bejelentésénél tért ki arra Szijjártó Péter, hogy már folynak az egyeztetések a kétoldalú megállapodásokról Görögországgal és Izraellel is, azóta viszont nincs hír érdemi előrelépésről.

Szlovákia

Szlovákiával is folynak az egyeztetések a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről, ezt Ivan Korčok (SaS) szlovák külügyminiszter az Új Szónak erősítette meg. Korčok elmondta, ahhoz, hogy az oltási igazolványok elismeréséről kétoldalú megállapodásokat kössenek, először Szlovákiának is el kell döntenie, miként néz majd ki az általa kiállított ilyen dokumentum. "Én azonban támogatom, hogy amennyiben a helyzet ezt megengedi, akkor egy ilyen regionális megoldást is elfogadjunk, még mielőtt az uniós szintű megállapodás megszületik" - monda a szlovák külügyminiszter.

Lengyelország

A cseh megállapodás bejelentésekor tért ki arra Szijjártó Péter, hogy további országokkal is tárgyalnak a védettségi igazolványok elfogadásáról, többek között Lengyelországgal.

Mi lesz Olaszországgal?

Kérdés, hogy a magyarok által kedvelt másik üdülőhely, Olaszország, vajon beengedi-e a magyarokat a védettségi igazolványuk alapján karantén és tesztkötelezettség nélkül. Bár arról még nincs hivatalos információ, hogy Olaszországgal is folynak-e a tárgyalások, egy korábbi hír szerint május 15-től indul az olaszországi nyári idegenforgalmi szezon, amikortól a többi között a teljesen átoltott külföldiek esetében eltörlik a tesztelést és a karantén-kötelezettséget. Azonban az olasz hatóságok egyelőre az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) által engedélyezett védőoltásokat fogadják el.

Júliusban jön az EU-s Covid-igazolvány

Egyezségre jutott (legalábbis ideiglenesen) az Európai Parlament és a Tanács az EU-s digitális Covid-igazolásról, ennek értelmében július 1-gyel hatályba lép az EU-n belüli szabad mozgást lehetővé tevő rendelet.

Az igazolvány célja, hogy ismét szabadon lehessen mozogni az Unióban és fokozatosan megszűnjenek a korlátozások

A teszteket kedvező áron és könnyen hozzáférhető módon kell biztosítani

A tesztek megvásárlásához az uniós Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz járul hozzá legalább 100 millió euróval

Az egységes formátumú uniós digitális Covid-igazolványt minden tagállamban elfogadják majd

Az igazolvány papír alapon vagy digitálisan lesz elérhető. Igazolja, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, vagy nemrég készült negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy pedig már felgyógyult egy fertőzésből - vagyis három eltérő igazolványtípusról van szó. Közös uniós szabályrendszer teszi majd lehetővé, hogy az egyik tagállamban kiadott igazolványt másik uniós országban is elfogadják.

Az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó rendelet 12 hónapig lesz érvényben. Az igazolvány birtoklása nem lesz feltétele a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának, és az igazolvány nem tekinthető úti okmánynak.

A tagállamoknak el kell fogadniuk az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyaggal (jelenleg ezek a Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Janssen vakcinák) elvégzett védőoltásokról szóló igazolásokat. Az egyes tagállamok dönthetik el, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogadnak-e, amelyet egy másik tagállam saját eljárásban engedélyezett, vagy amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel (ilyen például a Sinopharm vakcina).

Vagyis az idehaza sokak esetében használt orosz Szputnyik V és kínai Sinopharm vakcinákra vonatkozóan nem automatikus az uniós igazolvány érvényessége.

Az ideiglenes megállapodás jóváhagyásáról először május 26-án az Állampolgári Jogi Bizottság, majd a júniusi plenáris ülésen (június 7-10.) a teljes Parlament szavaz. A tagállami minisztereket tömörítő Tanács ezután hozza meg a végleges döntést.