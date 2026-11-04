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Nagy bejelentés érkezett a Revoluttól: új befektetőkkel erősít, tovább terjeszkedik a bank

Pénzcentrum
2026. november 4. 13:32 2 perc

A Revolut újabb jelentős befektetői tranzakciót hajtott végre, miközben tovább gyorsítja nemzetközi terjeszkedését. A fintechvállalat 2026-ban négy új országban indított bankot, több további piacon pedig banki engedélyt szerzett. A társaság 2025-ös árbevétele 46 százalékkal, 6 milliárd dollárra nőtt, adózás előtti eredménye pedig elérte a 2,3 milliárd dollárt. A Revolut hosszú távú célja, hogy több mint 100 országban 100 milliónál is több aktív ügyfelet szolgáljon ki.

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A Revolut a mai napon bejelentette legújabb tőkebevonási folyamatának lezárását, amellyel új, 115 milliárd amerikai dolláros cégértékelést ért el. A tranzakciót a Glade Brook Capital Partners, a Coatue, a Durable Capital Partners, a T. Rowe Price Associates, Inc.* és a Baillie Gifford vezette.

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Emellett 2026 eleje óta a vállalat bankot indított az Egyesült Királyságban, Mexikóban, Ausztráliában és Új-Zélandon, miközben banki engedélyeket szerzett Franciaországban, Kolumbiában és Argentínában, továbbá feltételes országos banki engedélyt kapott az OCC-től az Egyesült Államokban. Mindez a Revolut már meglévő, 30 EGT-piacra kiterjedő európai banki működésére épül.

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A cég 2025-ös árbevétele 46%-kal 6,0 milliárd dollárra (4,5 milliárd fontra) nőtt, az adózás előtti eredménye pedig 57%-kal 2,3 milliárd dollárra (1,7 milliárd fontra) emelkedett, ami 38%-ra növelte az adózás előtti profitmarzsot. A Revolut hosszú távú célja, hogy több mint 100 országban több mint 100 millió aktív ügyfelet szolgáljon ki.

Victor Stinga, a Revolut pénzügyi igazgatója (CFO) kifejtette: „Az idén elért mérföldkövek (...) lehetővé teszik, hogy tovább erősítsük digitális banki kínálatunkat a kulcspiacainkon, és megnyitják az utat afelé, hogy Európán kívül is további milliókhoz jussunk el.”
Címlapkép: Getty Images
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