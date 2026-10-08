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Tech

Több száz ügyfél adatai kerültek illetéktelenekhez: egymásra mutogat a Revolut és a hatóság

Pénzcentrum
2026. október 8. 15:04

A Revolut állja az adatszivárgási incidensben érintett ügyfelek személyi okmányainak cseréjével járó költségeket. A digitális bank korábban egy megtévesztő, olasz rendőrségi e-mail-címről érkező adatkérés miatt 680 ügyfél adatait juttatta el bűnözőkhöz. Az olasz belügyminiszter szerint a Revolut minimális ellenőrzéssel kiszűrhette volna a hamis megkeresést, írja a Reuters.

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A Revolut vállalta, hogy állja az érintett ügyfelek személyi okmányainak cseréjével járó költségeket az adatszivárgási incidens után. A londoni székhelyű digitális bank tavaly ismerte el, hogy egy olasz rendőrségi e-mail-címről érkező, hitelesnek tűnő adatkérésre válaszul ügyféladatokat adott át bűnözőknek. Az incidens összesen 680 ügyfelet érintett.

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A Revolut nyugat-európai vezérigazgatója, Béatrice Cossa-Dumurgier a BFM TV-nek azt mondta, hogy a cég nem fizet váltságdíjat a hackereknek. A Revolut korábban azt is közölte, hogy váltságdíj-követelést nem kapott.

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Hamis kormányzati megkereséssel csaltak ki érzékeny ügyféladatokat a Revoluttól, korlátozott számú ügyfél lehet érintett.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint az adatkérés a calabriai Reggio Calabria rendőrségének levelezőrendszeréből származott, de egy korábban soha nem használt e-mail-címről érkezett. A miniszter úgy vélte, hogy a Revolut minimális ellenőrzéssel felismerhette és kiszűrhette volna a hamis megkeresést.

A Revolut nem kommentálta a belügyminiszter kijelentését. Cossa-Dumurgier ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az állami szervek olykor maguk jelentik a rendszer „leggyengébb láncszemét”, miközben a Revolut saját informatikai rendszereit nem törték fel.

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Címlapkép: Getty Images
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