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Nincs mese, döntött az Apple: mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar családoknak
Novembertől drágulnak bizonyos Apple-szolgáltatások Magyarországon. A technológiai vállalat áremelése elsősorban az Apple One és az Apple Music családi csomagjait érinti, míg az egyéni előfizetések és a többi népszerű szolgáltatás havidíja változatlan marad - számolt be a HVG.
A cég már elkezdte e-mailben tájékoztatni a hazai felhasználókat a módosításokról. A négy különböző szolgáltatást ötvöző Apple One esetében kizárólag a családi csomag ára emelkedik, így az eddigi 5990 forint helyett 6290 forintot kell fizetni érte, míg az egyéni előfizetés továbbra is 4590 forintba kerül.
Hasonlóan alakul az Apple Music árazása is. Az egyéni csomag díja változatlanul 2190 forint marad, a családi opcióért azonban a korábbi 3290 forint helyett 3690 forintot kér a vállalat.
A meglévő előfizetők számára az új tarifák az október 31-e utáni számlázási ciklustól, azaz novembertől lépnek életbe. Az új előfizetőktől viszont már eleve a megemelt összeget vonja le a rendszer. Az Apple TV+, az Arcade és az iCloud-csomagok ára ezúttal nem emelkedett.
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