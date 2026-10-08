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Tech

Nincs mese, döntött az Apple: mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar családoknak

Pénzcentrum
2026. október 8. 18:47

Novembertől drágulnak bizonyos Apple-szolgáltatások Magyarországon. A technológiai vállalat áremelése elsősorban az Apple One és az Apple Music családi csomagjait érinti, míg az egyéni előfizetések és a többi népszerű szolgáltatás havidíja változatlan marad - számolt be a HVG.

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A cég már elkezdte e-mailben tájékoztatni a hazai felhasználókat a módosításokról. A négy különböző szolgáltatást ötvöző Apple One esetében kizárólag a családi csomag ára emelkedik, így az eddigi 5990 forint helyett 6290 forintot kell fizetni érte, míg az egyéni előfizetés továbbra is 4590 forintba kerül.

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Hasonlóan alakul az Apple Music árazása is. Az egyéni csomag díja változatlanul 2190 forint marad, a családi opcióért azonban a korábbi 3290 forint helyett 3690 forintot kér a vállalat.

A meglévő előfizetők számára az új tarifák az október 31-e utáni számlázási ciklustól, azaz novembertől lépnek életbe. Az új előfizetőktől viszont már eleve a megemelt összeget vonja le a rendszer. Az Apple TV+, az Arcade és az iCloud-csomagok ára ezúttal nem emelkedett.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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