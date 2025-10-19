2025. október 19. vasárnap Nándor
Szentendre, 2025. május 22.Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Gondosóra program vezetője a Gondosóra 80+ korosztály - direkt gondosóra kiküldés címmel tartott sajtótájékoztatón a Pest Várme
Nyugdíj

Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet

Pénzcentrum
2025. október 19. 10:16

A Gondosóra 950 ezredik felhasználója Szűcs Judith énekes - jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook-oldalán közzétett videóban vasárnap. A Gondosórával mindenki jól jár, hiszen az a felhasználóknak biztonságot, a hozzátartozóknak nyugalmat ad - mondta el.

Szűcs Judith arról beszélt a videóban, hogy számára az éneklés mindig is hobbi volt, munkájából fakadóan pedig sokat utazik, így rengeteg hatás éri, nemrégiben pedig cukorbeteg lett. Elmondta, a Gondosóra programban azért vesz részt, mert a készülék segítségével nem kell félnie, izgulnia amiatt, hogy nem érkezik hozzá segítség. Felhívta a figyelmet arra, hogy a karon viselhető, ingyenesen igényelhető eszköz például egy elesés esetén is rögtön riasztja a diszpécsereket, akik szükség esetén küldik a mentőt.

Nyitrai Zsolt elmondta, hogy az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget. A politikus arra biztatott minden érintettet, hogy regisztráljon a készülékért, illetve ha már van, aktiválja azt, mert a "Gondosóra segítség egy gombnyomással".

Mi a Gondosóra?

A Gondosóra egy ingyenesen igényelhető eszköz, amely a 65 év feletti nyugdíjasok biztonságát szolgálja. Baj esetén a készülék gombnyomásra kapcsolatot teremt egy 0–24 órás diszpécserszolgálattal, így segítséget lehet kérni, ha valaki elesik, rosszul lesz, vagy más miatt szorul segítségre. Fontos tudni, hogy a Gondosóra nem egy hagyományos okoseszköz, nem rendelkezik az okosórákra jellemző funkciókkal. 

A Gondosóra igénylése

  • Mennyibe kerül a szolgáltatás? Az eszköz és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás ingyenes.
  • Ki igényelheti? 65 év feletti nyugdíjasok, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel.
  • Hol lehet igényelni? A hivatalos igénylés a https://gondosora.hu weboldalon keresztül zajlik, ahol egy rövid űrlapot kell kitölteni.
  • Mire van szükség az igényléshez? Személyi igazolványra, lakcímkártyára és egy telefonszámra. Az igénylés néhány perc alatt elvégezhető.
  • Hogyan történik a kézbesítés? A sikeres igénylést követően kizárólag a futárszolgálat veszi fel a kapcsolatot az igénylővel, SMS-ben tájékoztatva a kiszállítás időpontjáról.
  • Mi történik igénylés után? Az eszköz postán érkezik meg. Ha az első kézbesítés sikertelen, a futárszolgálat még egyszer megpróbálja. Ha ez sem sikerül, a regisztráció törlődik, ezért érdemes mielőbb átvenni a csomagot.

Hogyan zajlik a regisztráció?

A regisztrációt maga a jogosult személy vagy megbízottja is elvégezheti.

  1. Lépés: Kattints a regisztráció gombra a weboldalon, és add meg a személyes adatokat (személyi igazolvány és lakcímkártya alapján).
  2. Lépés: A megadott e-mail címre érkezik egy megerősítő levél, amelyet vissza kell igazolni a regisztráció véglegesítéséhez.
  3. Lépés: Ha az adatok egyeztetésekor eltérés merül fel, az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot az igénylővel. A sikeres regisztráció után az adatok a szolgáltatóhoz kerülnek, az eszközt pedig általában 3–4 héten belül kézbesítik.

Mit tartalmaz a Gondosóra csomag?

A csomag tartalma:

  • 1 db jelzőeszköz
  • 1 db USB kábel
  • 1 db hálózati adapter
  • 1 db nyakpánt
  • 1 db karpánt
  • 1 db használati útmutató

Fontos: őrizd meg a csomagoláson található szerződésszámot (CONT-szám), mert ez szükséges lehet azonosításhoz vagy visszaküldéshez.

Ki a Gondosóra kapcsolattartó személy?

A Gondosóra program a diszpécserszolgálat mellett kapcsolattartó személyeken keresztül is segít. Ezek a személyek – például családtagok vagy gondozók – vészhelyzet esetén azonnal értesíthetők, és személyesen is tudnak segíteni. Érdemes olyan kapcsolattartót megadni, aki:

  • bizalmi viszonyban áll a felhasználóval,
  • lehetőleg a közelben lakik,
  • és rendelkezik kulccsal az otthonhoz.

A kapcsolattartó megadása nem kötelező, de erősen ajánlott. A regisztrációkor egy fő adható meg, de később további személyek is hozzáadhatók. Vészhelyzet esetén a diszpécser erről a telefonszámról hívja a kapcsolattartót: 06-1 880-6832 – ezt érdemes elmenteni.

Vigyázat: Gondosóra-csalók garázdálkodnak!

Ahogy a Gondosóra program egyre ismertebb lett, megjelentek az ezzel kapcsolatos csalások is. Fontos, hogy körültekintőek legyünk az igénylés során! A Gondosóra hivatalos oldalán is arra hívják fel a figyelmet: sokan fordulnak hozzájuk átverés miatt. Nemrég ismeretlen elkövetők visszaéltek a Gondosóra program és egy hazai mobilszolgáltató – a Yettel Magyarország – nevével. Megtévesztő e-mail üzeneteket küldtek ki, amelyekben elmaradt befizetésekre hivatkozva próbálták megtéveszteni a címzetteket, és nem létező tartozások rendezésére kérték őket. 

Az ilyen csaló levelek célja, hogy nyomást gyakoroljanak az érintettekre, és megszerezzék bankkártyaadataikat. Az elkövetők így kísérelnek meg nagy összegű terhelést indítani a gyanútlan áldozatok számlái ellen. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk atta, hogy:

  • Ne kattintsunk ismeretlen forrásból származó e-mailek hivatkozásaira!
  • Ne adjunk meg személyes vagy pénzügyi adatokat ezekre a megkeresésekre!
  • Az ilyen e-maileket azonnal töröljük!
  • Amennyiben valaki mégis úgy véli, hogy áldozatául esett egy ilyen csalásnak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a bankjával, és jelezze a történteket.

A Gondosóra szolgáltatás minden 65 év feletti magyar állampolgár számára teljesen ingyenesen elérhető, így semmilyen befizetési felszólítást nem küldenek a program nevében. Az okosóra igénylés hivatalos felületen, a gondosora.hu oldalon történik csak ezen keresztül indítsunk el bármilyen ügyintézést.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
Címlapkép: Getty Images
1
2 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
1 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
3 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
1 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
3 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
