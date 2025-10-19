Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet
A Gondosóra 950 ezredik felhasználója Szűcs Judith énekes - jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook-oldalán közzétett videóban vasárnap. A Gondosórával mindenki jól jár, hiszen az a felhasználóknak biztonságot, a hozzátartozóknak nyugalmat ad - mondta el.
Szűcs Judith arról beszélt a videóban, hogy számára az éneklés mindig is hobbi volt, munkájából fakadóan pedig sokat utazik, így rengeteg hatás éri, nemrégiben pedig cukorbeteg lett. Elmondta, a Gondosóra programban azért vesz részt, mert a készülék segítségével nem kell félnie, izgulnia amiatt, hogy nem érkezik hozzá segítség. Felhívta a figyelmet arra, hogy a karon viselhető, ingyenesen igényelhető eszköz például egy elesés esetén is rögtön riasztja a diszpécsereket, akik szükség esetén küldik a mentőt.
Nyitrai Zsolt elmondta, hogy az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget. A politikus arra biztatott minden érintettet, hogy regisztráljon a készülékért, illetve ha már van, aktiválja azt, mert a "Gondosóra segítség egy gombnyomással".
Mi a Gondosóra?
A Gondosóra egy ingyenesen igényelhető eszköz, amely a 65 év feletti nyugdíjasok biztonságát szolgálja. Baj esetén a készülék gombnyomásra kapcsolatot teremt egy 0–24 órás diszpécserszolgálattal, így segítséget lehet kérni, ha valaki elesik, rosszul lesz, vagy más miatt szorul segítségre. Fontos tudni, hogy a Gondosóra nem egy hagyományos okoseszköz, nem rendelkezik az okosórákra jellemző funkciókkal.
A Gondosóra igénylése
- Mennyibe kerül a szolgáltatás? Az eszköz és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás ingyenes.
- Ki igényelheti? 65 év feletti nyugdíjasok, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel.
- Hol lehet igényelni? A hivatalos igénylés a https://gondosora.hu weboldalon keresztül zajlik, ahol egy rövid űrlapot kell kitölteni.
- Mire van szükség az igényléshez? Személyi igazolványra, lakcímkártyára és egy telefonszámra. Az igénylés néhány perc alatt elvégezhető.
- Hogyan történik a kézbesítés? A sikeres igénylést követően kizárólag a futárszolgálat veszi fel a kapcsolatot az igénylővel, SMS-ben tájékoztatva a kiszállítás időpontjáról.
- Mi történik igénylés után? Az eszköz postán érkezik meg. Ha az első kézbesítés sikertelen, a futárszolgálat még egyszer megpróbálja. Ha ez sem sikerül, a regisztráció törlődik, ezért érdemes mielőbb átvenni a csomagot.
Hogyan zajlik a regisztráció?
A regisztrációt maga a jogosult személy vagy megbízottja is elvégezheti.
- Lépés: Kattints a regisztráció gombra a weboldalon, és add meg a személyes adatokat (személyi igazolvány és lakcímkártya alapján).
- Lépés: A megadott e-mail címre érkezik egy megerősítő levél, amelyet vissza kell igazolni a regisztráció véglegesítéséhez.
- Lépés: Ha az adatok egyeztetésekor eltérés merül fel, az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot az igénylővel. A sikeres regisztráció után az adatok a szolgáltatóhoz kerülnek, az eszközt pedig általában 3–4 héten belül kézbesítik.
Mit tartalmaz a Gondosóra csomag?
A csomag tartalma:
- 1 db jelzőeszköz
- 1 db USB kábel
- 1 db hálózati adapter
- 1 db nyakpánt
- 1 db karpánt
- 1 db használati útmutató
Fontos: őrizd meg a csomagoláson található szerződésszámot (CONT-szám), mert ez szükséges lehet azonosításhoz vagy visszaküldéshez.
Ki a Gondosóra kapcsolattartó személy?
A Gondosóra program a diszpécserszolgálat mellett kapcsolattartó személyeken keresztül is segít. Ezek a személyek – például családtagok vagy gondozók – vészhelyzet esetén azonnal értesíthetők, és személyesen is tudnak segíteni. Érdemes olyan kapcsolattartót megadni, aki:
- bizalmi viszonyban áll a felhasználóval,
- lehetőleg a közelben lakik,
- és rendelkezik kulccsal az otthonhoz.
A kapcsolattartó megadása nem kötelező, de erősen ajánlott. A regisztrációkor egy fő adható meg, de később további személyek is hozzáadhatók. Vészhelyzet esetén a diszpécser erről a telefonszámról hívja a kapcsolattartót: 06-1 880-6832 – ezt érdemes elmenteni.
Vigyázat: Gondosóra-csalók garázdálkodnak!
Ahogy a Gondosóra program egyre ismertebb lett, megjelentek az ezzel kapcsolatos csalások is. Fontos, hogy körültekintőek legyünk az igénylés során! A Gondosóra hivatalos oldalán is arra hívják fel a figyelmet: sokan fordulnak hozzájuk átverés miatt. Nemrég ismeretlen elkövetők visszaéltek a Gondosóra program és egy hazai mobilszolgáltató – a Yettel Magyarország – nevével. Megtévesztő e-mail üzeneteket küldtek ki, amelyekben elmaradt befizetésekre hivatkozva próbálták megtéveszteni a címzetteket, és nem létező tartozások rendezésére kérték őket.
Az ilyen csaló levelek célja, hogy nyomást gyakoroljanak az érintettekre, és megszerezzék bankkártyaadataikat. Az elkövetők így kísérelnek meg nagy összegű terhelést indítani a gyanútlan áldozatok számlái ellen. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk atta, hogy:
- Ne kattintsunk ismeretlen forrásból származó e-mailek hivatkozásaira!
- Ne adjunk meg személyes vagy pénzügyi adatokat ezekre a megkeresésekre!
- Az ilyen e-maileket azonnal töröljük!
- Amennyiben valaki mégis úgy véli, hogy áldozatául esett egy ilyen csalásnak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a bankjával, és jelezze a történteket.
A Gondosóra szolgáltatás minden 65 év feletti magyar állampolgár számára teljesen ingyenesen elérhető, így semmilyen befizetési felszólítást nem küldenek a program nevében. Az okosóra igénylés hivatalos felületen, a gondosora.hu oldalon történik csak ezen keresztül indítsunk el bármilyen ügyintézést.
Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
