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Fiatal üzletember, aki távirányítót használ a falra szerelt légkondicionáló előtt
Tech

Könnyen beüthet a légkondi-katasztrófa Magyarországon: nem várt helyről csaphatnak fel a lángok a lakásban

Pénzcentrum
2026. július 17. 07:29

A nyári hőségben maximális teljesítményen üzemelő légkondicionálók kültéri egységei könnyen túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak, ha nem fordítunk kellő figyelmet a biztonságra. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet, hogy a szakszerű telepítés, a rendszeres karbantartás és a megfelelő elektromos hálózat elengedhetetlen a balesetek megelőzéséhez.

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Már az idei szezon első felében is tizennégy légkondicionáló kapott lángra, a tűzesetek több mint fele ráadásul elektromos meghibásodásra vezethető vissza. A statisztikák szerint a probléma nem egyedi eset, hiszen tavaly huszonkilenc alkalommal gyulladt ki maga a berendezés, és további nyolc esetben keletkezett tűz a gép közvetlen környezetében. A lángok leggyakrabban a kültéri egységeknél csapnak fel, ami szélsőséges esetben akár az egész erkélyre, sőt a szomszédos lakásokra is átterjedhet.

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A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy a berendezéseket kizárólag megbízható forrásból szabad beszerezni, a telepítést pedig minden esetben szakemberre kell bízni. Mivel a klímakészülékek áramfelvétele a kánikulában jelentősen megnő, elengedhetetlen a megfelelően méretezett, terhelhető elektromos hálózat. A biztonság érdekében gondoskodni kell a megfelelő névleges áramú kismegszakító beépítéséről is, amely hiba esetén automatikusan lekapcsol, így megelőzve a komolyabb károkat - írta meg az Infostart.

A megelőzés fontos lépése a berendezés környezetének tudatos kialakítása is. A kültéri egység mellől feltétlenül el kell távolítani az éghető anyagokat, társasházak esetében pedig érdemes a gépészeti elemeket úgy pozicionálni, hogy egy esetleges tűz ne terjedhessen át a szomszédos klímákra. A tűző napon, tartósan nagy terhelés alatt működő eszközök mechanikai és elektromos hibáinak elkerülése érdekében nem elegendő a felületi tisztítás, hanem időnként alapos szakmai átvizsgálásra is szükség van. A kenőanyag hiánya vagy a csapágyak kopása miatti súrlódás ugyanis hőt termel, ami a motor leégéséhez vezethet. Intő jelnek számít, ha a gép égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, gyengén hűt, gyakran hibajelzést ad, vagy leoldja a kismegszakítót. Ilyen esetben a készüléket azonnal ki kell kapcsolni, áramtalanítani kell, és szakembert kell hívni.

Amennyiben mégis tűz ütne ki, a legfontosabb szabály, hogy a feszültség alatt lévő klímát szigorúan tilos vízzel oltani. A kezdeti lángok megfékezésére egy elektromos tüzek oltására is alkalmas porral oltó készülék a legmegfelelőbb eszköz. Otthoni használatra a szakemberek egy hatkilogrammos, ABC porral oltó beszerzését javasolják, míg az idősebbek és a gyermekek számára egy könnyebben kezelhető, kétkilogrammos változat is praktikus megoldást jelenthet. Tűz észlelésekor természetesen haladéktalanul hívni kell a 112-es segélyhívó számot.

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Végül a biztonságos használat kapcsán fontos szem előtt tartani, hogy bár a split klímák nem fogyasztják a belső tér oxigénjét, megváltoztatják a levegő áramlását. Ez a nyílt égésterű fűtő-, főző- vagy vízmelegítő berendezések közelében ronthatja a levegő-utánpótlást, ami növelheti a szén-monoxid-mérgezés kockázatát.
Címlapkép: Getty Images
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