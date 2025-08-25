Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
Bejött a Gondosóra program: kiderültek a részletek, ennyit terveznek költeni rá jövőre
A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.
A döntés értelmében a kormány 26,8 milliárd forintot különít el a program 2026. évi fenntartására a központi költségvetésből. A lebonyolítást továbbra is a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. végzi. A Gondosóra olyan szolgáltatás, amely az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát segíti. Egy vészhelyzet esetén gyors kapcsolatfelvételt tesz lehetővé, ezzel hozzájárulva az érintettek életvédelméhez. A mostani döntéssel biztosítottá válik, hogy a program a 2026-os évben is folytatódjon, miután az eddigi működése beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A határozat fő pontjai:
- A kormány egyetért a program hosszú távú működtetésével, amelyet a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. lát el.
- Az energiaügyi miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a 2026-os központi költségvetés terhére 26,8 milliárd forintos kötelezettségvállalást tegyen a program működésére.
- A miniszter feladata, hogy létrehozza a támogatási jogviszonyt a Kormányzati Szolgáltató Központtal, amely a program lebonyolításáért felel.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
A 2025-ös évben Magyarországon a 65 éves és idősebb népesség száma meghaladta az 1,97 millió főt, ami a teljes lakosság körülbelül 20,6%-át teszi ki. De...
Nagyjából 7,5 egészséges évre számíthatnak még a magyarok, ha elérik a 65 éves életkort.
Mára minden nyolcadik 65-74 éves magyar még aktív a munkaerőpiacon, a 75 év felettieknek pedig közel 2 százaléka.
Farkas András emlékeztetett: a számításnál korábban figyelmen kívül kellett hagyni azokat a napokat, amikor nem volt járulékalapot képező kereset.
Sokkoló körülmények között élhet rengeteg idős magyar: nekik már nincs innen kiút, rendszerszintű a probléma
Jelenleg körülbelül 40 ezer idős ember vár férőhelyre valamilyen otthonba, a várakozási idő 1,5 év is lehet. Ez táptalajt ad az engedély nélkül működő otthonok...
A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatót tett közzé a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban,
Szavazást kezdeményez a Parlament: 440 ezer idősnek jöhet a rendkívüli nyugdíjemelés Magyarországon?
A KSH adatai alapján a 65 éves és idősebb társaink nagyon szűkös megélhetéséhez jelenleg minimum havi 140 ezer forintra van szükség.
A nyugdíjba vonulás sokak számára új lehetőségeket jelent, legyen szó akár költözésről egy másik országba.
Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő egy értesítőt helyez el a címhely szerinti postaládában.
A férfiak kedvezményes nyugdíjának ötlete nem új keletű, 2015-ben népszavazást is kezdeményeztek volna ebben a kérdésben.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint a nyugdíjasok 1,5%-os emelésre számíthatnak.
A férfiak számára is elérhető korkedvezményes nyugdíj bevezetése csak csökkentett összegű ellátással lenne fenntartható.
Magyar Péter bejelentette, hogy egy esetleges Tisza-kormány a gazdaság fellendülése esetén kiterjesztené a férfiakra is a Nők40 programot.
Kiterjesztenék a 40 év munkaviszony utáni nyugdíj lehetőségét a férfiakra is – jelentette be Magyar Péter Keszthelyen.
Megjelent a nyugdíjasok élelmiszerutalványáról szóló végleges rendelet a Magyar Közlönyben.
