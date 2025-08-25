Bejött a Gondosóra program: kiderültek a részletek, ennyit terveznek költeni rá jövőre

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.

A döntés értelmében a kormány 26,8 milliárd forintot különít el a program 2026. évi fenntartására a központi költségvetésből. A lebonyolítást továbbra is a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. végzi. A Gondosóra olyan szolgáltatás, amely az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát segíti. Egy vészhelyzet esetén gyors kapcsolatfelvételt tesz lehetővé, ezzel hozzájárulva az érintettek életvédelméhez. A mostani döntéssel biztosítottá válik, hogy a program a 2026-os évben is folytatódjon, miután az eddigi működése beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A határozat fő pontjai:

A kormány egyetért a program hosszú távú működtetésével, amelyet a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. lát el.

Az energiaügyi miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a 2026-os központi költségvetés terhére 26,8 milliárd forintos kötelezettségvállalást tegyen a program működésére.

A miniszter feladata, hogy létrehozza a támogatási jogviszonyt a Kormányzati Szolgáltató Központtal, amely a program lebonyolításáért felel.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán