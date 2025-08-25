2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bejött a Gondosóra program: kiderültek a részletek, ennyit terveznek költeni rá jövőre
Nyugdíj

Bejött a Gondosóra program: kiderültek a részletek, ennyit terveznek költeni rá jövőre

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 11:03

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.

A döntés értelmében a kormány 26,8 milliárd forintot különít el a program 2026. évi fenntartására a központi költségvetésből. A lebonyolítást továbbra is a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. végzi. A Gondosóra olyan szolgáltatás, amely az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát segíti. Egy vészhelyzet esetén gyors kapcsolatfelvételt tesz lehetővé, ezzel hozzájárulva az érintettek életvédelméhez. A mostani döntéssel biztosítottá válik, hogy a program a 2026-os évben is folytatódjon, miután az eddigi működése beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A határozat fő pontjai:

  • A kormány egyetért a program hosszú távú működtetésével, amelyet a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. lát el.
  • Az energiaügyi miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy a 2026-os központi költségvetés terhére 26,8 milliárd forintos kötelezettségvállalást tegyen a program működésére.
  • A miniszter feladata, hogy létrehozza a támogatási jogviszonyt a Kormányzati Szolgáltató Központtal, amely a program lebonyolításáért felel.
Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán
#nyugdij #segélyhívás #betegség #idős #karóra #segítség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:16
11:03
10:45
10:34
10:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
2025. augusztus 24.
Ne temessük még a nyarat: így utazhatsz fillérekért augusztus utolsó hétvégéjén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
2
4 hete
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
3
3 hónapja
Szomorú hírt kaptak a magyar nyugdíjasok: erre senki sem számított itthon
4
1 hónapja
Sok idős bukhatja a 30 ezres élelmiszer-utalványát: kérvényt kell beadniuk, itt vannak a friss részletek
5
3 hónapja
Fillérekért járhat az időseknek ez a szolgáltatás: sokan nem tudnak róla, pedig csak kérni kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós költség
az a költség, amelyet a bank számol fel azért, hogy a devizát egy másik devizára váltsa

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 10:06
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 05:35
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 10:29
Hogyan kell a fákat nyár végén metszeni? Ezt sokan elrontják a kertben