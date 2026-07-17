Rendkívüli figyelmeztetés a magyaroknak: teljesen megbénulhat a hivatalos ügyintézés a hétvégén

Informatikai karbantartás miatt hétvégi fennakadásokra kell számítani az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokban, miközben a Központi Kormányablakban ebben az időszakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség - írta a HVG.

A kormány közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háttérrendszerek tervezett munkálatai állnak az időszakos leállás hátterében. A karbantartás valamennyi olyan online felületet érint, amely Digitális Állampolgárság (DÁP) vagy Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítást igényel, emiatt ezeknél a szolgáltatásoknál is akadozhat az elektronikus ügyintézés.- írta a HVG.

A személyes ügyfélfogadás szintén korlátozottan működik majd. Július 18-án és 19-én, vagyis szombaton és vasárnap a Központi Kormányablakban a megszokott ügyintézés szünetel, így az állampolgárok csupán a már korábban elkészült okmányaikat vehetik át. A megszokott működési rend a tervek szerint július 20-án, hétfőn áll helyre.