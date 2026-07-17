A nyári hőségben maximális teljesítményen üzemelő légkondicionálók kültéri egységei könnyen túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak.
Rendkívüli figyelmeztetés a magyaroknak: teljesen megbénulhat a hivatalos ügyintézés a hétvégén
Informatikai karbantartás miatt hétvégi fennakadásokra kell számítani az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokban, miközben a Központi Kormányablakban ebben az időszakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség - írta a HVG.
A kormány közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a háttérrendszerek tervezett munkálatai állnak az időszakos leállás hátterében. A karbantartás valamennyi olyan online felületet érint, amely Digitális Állampolgárság (DÁP) vagy Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítást igényel, emiatt ezeknél a szolgáltatásoknál is akadozhat az elektronikus ügyintézés.- írta a HVG.
A személyes ügyfélfogadás szintén korlátozottan működik majd. Július 18-án és 19-én, vagyis szombaton és vasárnap a Központi Kormányablakban a megszokott ügyintézés szünetel, így az állampolgárok csupán a már korábban elkészült okmányaikat vehetik át. A megszokott működési rend a tervek szerint július 20-án, hétfőn áll helyre.
Bűncselekmény gyanúja miatt tett feljelentést az Integritás Hatóság a Gondosóra program beszerzéseit vizsgáló időközi jelentése alapján.
Egy évtizede várták már ezt a funkciót a világ egyik legnépszerűbb videojátékában: Magyarországon is rengeteg gamer örülhet - teljesen ingyenes lesz
Bár a Classic kiadásról egyelőre kevés konkrét részletet hoztak nyilvánosságra, az biztos, hogy a játék legelső korszakát támasztja majd fel.
Neked is ilyen telefonod van? Rettenetes vírus lehet rajta, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
A telepítést követően az alkalmazás olyan jogosultságokat kér, amelyek látszólag a normális működéséhez szükségesek.
A vállalat az élesedő piaci verseny és a folyamatos áremelések miatt dönthet a lépés mellett.
Meghökkentő döntést hozott a Sony: üres dobozokat kapnak a vásárlók a legújabb PlayStation-slágerjátéka mellé
A változás már a közeljövőben is érezhető lesz.
Ezzel párhuzamosan a ChatGPT asztali alkalmazása is beépített, fejlett böngészőmotort kap.
Érdekes képet fest a televíziós és online tartalomfogyasztási szokásokról a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokság.
Az OpenAI csütörtökön teszi nyilvánosan is elérhetővé legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljét, a GPT-5.6-ot.
Hatalmas gazdasági fordulat kapujában Magyarország: végtelen gazdagság vár ránk, vagy örökre leszakadunk?
Makrogazdasági szinten egyelőre bizonytalan, hogy ez az egyéni szintű teljesítményjavulás mekkora növekedési többlethez vezet majd.
Ingyenes ajándékot kapnak a magyarok az egyik legnépszerűbb telefonos alkalmazásban: igényelni se kell, automatikusan jár
Az új funkciók elsőként az Android- és iOS-eszközökön jelennek meg, majd a későbbiekben az asztali verzióba is beépülnek.
Ezt a hibát a legtöbb magyar elköveti a klímájával kapcsolatban: nemcsak az egészségünk, hanem a pénztárcánk is bánhatja
Egy hidegfront után hajlamosak vagyunk azt érezni, hogy túl vagyunk a nehezén, miközben július elején még a nyár jelentős része előttünk áll.
Társadalomkutatók vallottak a botrányos KSH-ügyről: "továbbra sem megbízhatóak az adatok, amiket közölnek"
Szakmai szervezetek és kutatók szerint továbbra sem megbízhatóak a Központi Statisztikai Hivatal adatai.
Rengeteg áldozatot szed a kánikula Magyarországon: kevesen gondolnák, de nem a legforróbb vidékek a legveszélyesebbek
Annak ellenére, hogy Csongrád-Csanád az ország legmelegebb térsége, a halálozási arány itt mégis alacsonyabb maradt.
A karbantartások idején számos népszerű banki szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető, ezért az ügyfeleknek érdemes előre megtervezniük a bankolást.
A nézőket az M1 képernyőjén egy bocsánatkérő üzenet fogadta, amelyben bocsánatot kértek a hosszú éveken át tartó félretájékoztatásért.
Bár a magyar kormány a korábban megkötött, több mint 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződés felülvizsgálatát tervezi, a 4iG partnerként tekint a folyamatra.
Neked is ilyen okostelefonod van? Kiderült miért merül olyan gyorsan az akksija - itt van néhány trükk, ami segíthet
Bármennyire is takarékoskodunk, a telefon előbb-utóbb lemerül, így a hosszabb napokon érdemes magunknál tartani egy külső akkumulátort.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
"Összességében azt gondolom, a valóban jó szakemberek (üzleti elemzők, fejlesztők és a tesztelők, azaz minőségbiztosítók) szerepe felértékelődik a mai világban."