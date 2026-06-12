Néhány egyszerű beállítás és tudatos telefonhasználati szokás segítségével megóvhatjuk a korai elhasználódástól.
Lehalt a Facebook, Messenger, Instagram: nem lehet üzenetet küldeni, összeomlottak a Meta szolgáltatásai
A Facebook és az Instagram péntek délután 15:40 körül gyakorlatilag összeomlott: a hírfolyam nem frissül, az üzenetek nem töltődnek be, a posztolás leállt, sok felhasználónál pedig teljesen üres felület fogadja őket. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hibákat követő Downdetector is elérhetetlenné vált, így azt sem lehet látni, mekkora a kimaradás és mely országokat érinti.
Frissítés: közben a Downdetector egy időre helyreállt, a problámát többen is jelentették, jól látszik az ábrán:
Péntek délután fél 4 után olvasóink jelezték, hogy elérhetetlenné vált a Facebook és az Instagram. A felhasználók arról számoltak be, hogy a hírfolyam nem frissül, az üzenetek nem töltődnek be, a posztolás pedig teljesen leállt. Facebook‑oldalak nem töltődnek be, az Instagram pedig csak üres felületet mutat.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Downdetector sem működik, így a szokásos hibajelző oldalon sem lehet követni, mekkora a kimaradás, és mely országokat érinti.
Egyelőre nem ismert, pontosan mi okozza a problémát.
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