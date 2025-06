Okosóra igénylés nyugdíjasoknak: itt a Gondosóra igénylés menete lépésről lépésre

A Gondosóra egy ingyenesen igényelhető okosóra, amely 65 év feletti nyugdíjasok biztonságát szolgálja, akár egyetlen gombnyomással hívható vele segítség. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan működik a Gondosóra, valamint azt is, hogyan zajlik az okosóra igénylés lépésről lépésre, valamint mire kell figyelni a csalások elkerülése érdekében.

Mi az a Gondosóra és hogyan működik?

A Gondosóra egy ingyenesen igényelhető segélyhívó okosóra, amely elsősorban az idősebb korosztály biztonságát szolgálja. Az eszköz egy olyan okosóra, amely baj esetén gombnyomásra kapcsolatot teremt egy diszpécserszolgálattal. Ez különösen hasznos lehet, ha az idős ember elesik, rosszul lesz, vagy segítségre van szüksége, de éppen nincs a közelben hozzátartozó.

Jó, ha tudjuk: a Gondosóra nem nem egy klasszikus értelemben vett okosóra, és nem azok a funkciói mint egy okosórának, csak sajnos sokan összetévesztik a neve miatt. Éppen ezért most részletesen körbejárjuk az igénylését és használatát is.

Mik a Gondosóra program feltételei?

A Gondosóra program keretében az okosóra igénylés teljesen díjmentes, azonban néhány feltételnek meg kell felelni:

Mennyibe kerül a jelzőeszköz/szolgáltatás? A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes. Ki igényelheti? A szolgáltatás elsősorban 65 év feletti nyugdíjasok számára elérhető, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel. Hol lehet igényelni a Gondosórát? Az okosóra igénylés a https://gondosora.hu hivatalos weboldalon keresztül történik. Itt egy rövid űrlapot kell kitölteni az igénylő adataival. Mire van szükség? Szükséges egy érvényes lakcímkártya, személyi igazolvány, és egy elérhetőségi telefonszám. Az okosóra igénylés menete mindössze néhány percet vesz igénybe. A kézbesítéssel kapcsolatosan ki fog keresni? A sikeres regisztrációt követően a Gondosóra kézbesítése során kizárólag a futárszolgálat veszi fel a kapcsolatot a megrendelővel, nem pedig a Gondosóra ügyfélszolgálata. A futárszolgálat az általunk megadott elérhetőségen sms-ben küld tájékoztatást a kiszállítás várható idejéről. Mi történik igénylés után? A sikeres okosóra igénylés után a Gondosóra postán érkezik meg. A futárszolgálat telefonon vagy e-mail útján értesít a kiszállítás előtt. Amennyiben nem sikerül átvenni a csomagot, a futárszolgálat még egy alkalommal próbálkozik a kiszállítással. Törekedjünk arra, hogy legkésőbb a második kiszállítás alkalmával átvegyük a csomagot, ellenkező esetben regisztrációnk törlésre kerül.

Hogyan zajlik a regisztráció a Gondosóra programra?

A regisztrációt a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy vagy az igénybevételre jogosult személy megbízásából bárki elvégezheti.

1. lépés: Kattints a regisztráció gombra, ahol néhány személyes adat (személy- és lakcímigazolványban szereplő adatok) pontos megadására van szükség.

2. lépés: A regisztráció végén érkezik a megadott e-mail címére egy megerősítő levél, melynek visszaigazolásával véglegesíthetjük a regisztrációt.

3. lépés: Ha az adatok egyeztetése során eltérés mutatkozik, a Gondosóra program ügyfélszolgálata megkeresi a regisztrálót a pontosítás érdekében. A sikeres regisztráció után az adatok átkerülnek a szolgáltatóhoz. A kézbesítés körülbelül 3-4 hét, amelyről a Magyar Posta gondoskodik, SMS-ben jelezve a kézbesítés időpontját.

Mit tartalmaz a Gondosóra csomag?

A csomagban megtalálható kiegészítők:

1 db jelzőeszköz

1 db USB kábel

1 db USB csatlakozós hálózati adapter

1 db nyakpánt

1 db karpánt

1 db Használati útmutató

Figyelem: a kiszállított doboz és annak csomagolásán található, jelzőeszközt azonosító szerződésszámát (ún. CONT-szám) meg kell őrizni, hogy visszaküldés vagy azonosítás esetén rendelkezésre álljanak.

Mit jelent a Gondosóra kontatktszemély?

A Gondosóra program a 0–24 órás diszpécserszolgálat mellett kapcsolattartó személyeken keresztül is segítséget nyújt. Ezeket a kapcsolattartókat, például családtagokat, hozzátartozókat vagy gondozókat, maga a felhasználó adja meg. Vészhelyzet esetén a diszpécser őket tudja gyorsan értesíteni, hogy személyesen is közbe tudjanak lépni, és segítsenek a kialakult helyzet megoldásában.

A leghatékonyabb működés érdekében célszerű elsődleges kapcsolattartóként olyan személyt megadni, aki:

bizalmi kapcsolatban áll a Gondosóra használójával,

lehetőség szerint a közelben lakik,

és rendelkezik kulccsal a felhasználó otthonához.

A kapcsolattartó megadása nem kötelező, de erősen ajánlott.

A regisztráció során egy kapcsolattartó adható meg, de további (másodlagos, harmadlagos) kapcsolattartók hozzáadása is lehetséges a Gondosóra első használata, azaz a teszthívás elindítása után. Legalább egy kapcsolattartó megadása azért is fontos, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor gyors személyes beavatkozásra van szükség. Ilyen lehet például, ha a felhasználó elesik az udvaron, és a kihűlés veszélye fenyegeti, ebben az esetben kulcsfontosságú, hogy egy elérhető, mozgósítható személy azonnal segítsen.

Fontos tudni, hogy vészhelyzet esetén a diszpécser erről a telefonszámról fogja értesíteni a megadott kapcsolattartót: 06-1 880-6832. Így ezt a telefonszámot minden kapcsolattartó mentse el a telefonjába, hogy hívás esetén azonnal reagálni tudjon.

Figyelem: terjednek a Gondosóra csalások, így ismerhetők fel

A Gondosóra népszerűségének köszönhetően sajnos megjelentek az ezzel kapcsolatos csalások is. Fontos, hogy körültekintőek legyünk az okosóra igénylés során! A Gondosóra hivatalos oldalán folyamatosan beszámolna az aktuális átverések módszeréről is. Ezt is érdemes ellenőrizni időnként, nehogy átverésbe fussunk.

A közelmúltban ismeretlen elkövetők visszaéltek a Gondosóra program és egy hazai mobilszolgáltató – a Yettel Magyarország – nevével. Megtévesztő e-mail üzeneteket küldtek ki, amelyekben elmaradt befizetésekre hivatkozva próbálták megtéveszteni a címzetteket, és nem létező tartozások rendezésére kérték őket. Fontos hangsúlyozni, hogy az esetek során nem történt adatvédelmi incidens, a csalók nem a Gondosóra vagy a mobilszolgáltató adatbázisait használták. A Gondosóra hivatalos szolgáltatója a szükséges jogi lépéseket megtette.

Az ilyen csaló levelek célja, hogy nyomást gyakoroljanak az érintettekre, és megszerezzék bankkártyaadataikat. Az elkövetők így kísérelnek meg nagy összegű terhelést indítani a gyanútlan áldozatok számlái ellen.

Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk atta, hogy:

Ne kattintsunk ismeretlen forrásból származó e-mailek hivatkozásaira!

Ne adjunk meg személyes vagy pénzügyi adatokat ezekre a megkeresésekre!

Az ilyen e-maileket azonnal töröljük!

Amennyiben valaki mégis úgy véli, hogy áldozatául esett egy ilyen csalásnak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a bankjával, és jelezze a történteket.

A Gondosóra szolgáltatás minden 65 év feletti magyar állampolgár számára teljesen ingyenesen elérhető, így semmilyen befizetési felszólítást nem küldenek a program nevében. Az okosóra igénylés hivatalos felületen, a gondosora.hu oldalon történik csak ezen keresztül indítsunk el bármilyen ügyintézést.

Hogyan ismerhető fel a csalás?

Ha valaki telefonon, e-mailben vagy személyesen megkeres, és azt állítja, hogy a Gondosórát csak akkor kaphatja meg, ha fizet valamilyen díjat – ez átverés. A Gondosóra teljesen ingyenes.

Ha nem a hivatalos weboldalon (https://gondosora.hu) keresztül történik az okosóra igénylés, hanem más, ismeretlen oldalon, ne adjunk meg személyes adatokat. Ne kattintsunk ismeretlen e-mailes vagy sms-es linkekre, amelyek okosóra igénylés vagy Gondosóra aktiválás ígéretével hirdetik magukat.

Mit tegyünk a Gondosóra csalás megelőzése érdekében?

Csak a hivatalos felületen keresztül indítsuk el az okosóra igénylést. Kérdés esetén hívjuk a Gondosóra ügyfélszolgálatát vagy érdeklődjünk a helyi családsegítő szolgálatnál. Soha ne adjuk meg bankkártyaadatainkat Gondosóra igényléséhez, ilyenre nincs szükség!

Miért érdemes élni a Gondosóra lehetőségével?

A Gondosóra nemcsak egy okosóra, hanem egy valódi biztonsági háló a család számára. A beépített vészjelző rendszer és a 0-24 órás diszpécserszolgálat révén az idősek nagyobb biztonságban érezhetik magukat otthon és séta közben is.

A Gondosóra egy ingyenes és biztonságos megoldás az idősek védelmére. Az okosóra igénylés gyors, egyszerű és teljesen díjmentes, de fontos, hogy csak megbízható forrásból történjen. Ne dőljünk be a csalásoknak, figyeljünk oda, kinek adjuk ki adatainkat!