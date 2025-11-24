Új módszerrel nullázzák a magyarok bankszamláit: sorra tűnnek el a pénzek - aki erre rákattint, mindene odalesz

A közösségi médiában terjedő AI-videók és hamisított tartalmak nemcsak félretájékoztatnak - hanem drámaian növelik az online csalások kockázatát is. A Visa és a KiberPajzs friss kutatása szerint azok, akik valódinak hiszik az ilyen manipulált tartalmakat, háromszor nagyobb eséllyel válnak átverések áldozatává, miközben milliók változtattak már vásárlási szokásaikon a romló digitális biztonság miatt.

A mesterséges intelligencia térnyerése nemcsak új kényelmi funkciókat hoz a mindennapokba, hanem drámaian megnöveli a digitális csalások kockázatát is – derült ki a Visa és a KiberPajzs közös sajtótájékoztatóján. A kártyatársaság friss kutatása szerint aki valódinak hiszi a közösségi médiában terjedő, AI által generált hamis tartalmakat, az akár háromszor sebezhetőbbé válik az online átverésekkel szemben.

Az adatok riasztóak: a magyarok negyede ellenőrzés nélkül oszt meg tartalmakat, egyharmaduk pedig csak a címet olvassa el, mielőtt véleményt formálna. A közösségi média felhasználók közel 8%-a bevallottan semmit sem tesz online biztonsága érdekében.

Egyre könnyebb összetéveszteni a hamisat a valódival

A sajtótájékoztatón bemutatott kutatás 11 európai ország 9500 felnőtt felhasználójának adatait vizsgálta. A Visa szerint a social mediában megjelenő AI-tartalmak gyakran annyira élethűek, hogy még a gyakorlott felhasználók is bedőlnek nekik – a csalók pedig pontosan erre építenek.

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője hangsúlyozta a kockázat gyors növekedését:

A csalók ezeket az eszközöket megtévesztésre használják, aláásva az online csatornákba vetett bizalmat. Egyre könnyebb összetéveszteni a hamisat a valódival, aminek kézzelfogható következménye a pénz-, idő- és bizalomvesztés.

Sármay szerint épp ezért fektet a Visa AI-alapú biztonsági megoldásokba és edukációba, amelyben kiemelt partner a KiberPajzs program.

Így védekezhetünk – a Visa öt gyakorlati tippje A Visa a felhasználók számára öt kulcsfontosságú módszert emelt ki a biztonságos közösségi médiahasználathoz:



1. Kérdőjelezd meg a forrást.

A túl szép, túl tökéletes hirdetések gyakran AI-generáltak.



2. Tarts egy kis szünetet.

A sürgetés a csalók fő fegyvere.



3. Ellenőrizd a küldőt.

Még a valódi ismerős fiókja is lehet feltörve.



4. Jelentsd a gyanús tartalmat.

Használj 2FA/MFA-t, és vizsgáld felül az adatvédelmi beállításokat.



5. Fizess biztonságosan – vagy sehogy.

Banki adatot soha ne ossz meg üzenetben vagy social platformon.

A károk nemcsak pénzben mérhetők

A kutatás szerint a csalás áldozatai érzelmi stresszről, szorongásról és hatékonyságcsökkenésről számoltak be (20 százalék), tehát nem elhagyagolható a bizalomvesztés a vásárlókban. Minden harmadik érintett több mint három munkanapot veszít el az ügyintézés miatt.

A negatív élmények sokakat az online vásárlástól is eltántorítanak:

2,6 millió magyar változtatott a vásárlási szokásain az átverések miatt,

40%-uk kevesebbet vásárol online,

és kerülik az ismeretlen márkákat vagy webshopokat, vagyis a vásárlók elfordulnak a kis- és középvállalkozásoktól.

Ez már makrogazdasági hatásokat is jelent.

AI a védelemben: kulcsfontosságú, de tudatosan kell használni

A mesterséges intelligencia ugyanakkor nemcsak veszély – hanem erős védekező eszköz is. Ezt hangsúlyozta Szabó Lajos, az NBSZ Nemzeti Kiberbiztonsági Intézetének igazgatója:

A mesterséges intelligencia mára a kiberbiztonság meghatározó alappillérévé vált. Olyan erőforrás, amely nélkülözhetetlen a modern fenyegetésekkel szembeni hatékony fellépéshez.

Szabó szerint az automatizált elemzési és prediktív rendszerek lehetőséget adnak arra, hogy a vállalkozások és intézmények gyorsabban reagáljanak a támadásokra – feltéve, hogy tudatosan és felelősen építik be a technológiát a működésükbe.

A legnyereségesebb iparág ma a kiberbűnözés

Az eseményen mutatták be Kovács Levente és Terták Elemér új szakkönyvét is (Kiberbiztonság – kibertér), amely a digitális fenyegetések rendszerezésével és előrejelzésével segíti a szakmai és oktatási munkát.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára arra figyelmeztet:

Ma a digitalizációs vívmányok megtartása a tét. A kibertér gyors fejlődése miatt a bűnözők technológiailag ma még előnyben vannak, ezért a megelőzés szerepe felértékelődött.

Ezért írták meg a kötetet, amely átfogóan mutatja be a kiberbűnözés problémáját, és bemutatja, hogy a védekezés nem egy-egy intézmény feladata, hanem széleskörű összefogást igényel, amelynek jó példája a hazai KiberPajzs program.

A könyv egyik legfontosabb eleme a 144 szócikkből álló kiberfogalomtár, amelyet mesterséges intelligencia bevonásával állítottak össze. A rendszertan lehetővé teszi, hogy a kibercsalásokat hat különböző szempont szerint kategorizálják, így a bűnüldözők célzott csatornákat alakíthatnak ki az elkövetők felderítésére. A fogalomtár a hétköznapi felhasználók számára is hasznos segítség lehet, ráadásul elektronikus formában is elérhető lesz. Kovács szerint a kötet jogi oldalról is fontos: mivel a kibertérben a bűnelkövetők nem válogatnak, a jogrendszernek is alkalmazkodnia kell. Bízik benne, hogy az új kiadvány egyetemi tananyagként is megjelenik majd, és hozzájárul ahhoz, hogy „a kiberbűnözőket mind a rács mögött tudjuk.”

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése miatt a kiberbiztonság többé nem technikai részletkérdés, hanem nemzetgazdasági érdek és társadalmi felelősség. A KiberPajzshoz hasonló összefogások éppen ezért létfontosságúak abban, hogy Magyarországon is fenntartható legyen a digitális bizalom és a biztonságos online környezet.