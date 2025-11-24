Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Új módszerrel nullázzák a magyarok bankszamláit: sorra tűnnek el a pénzek - aki erre rákattint, mindene odalesz
A közösségi médiában terjedő AI-videók és hamisított tartalmak nemcsak félretájékoztatnak - hanem drámaian növelik az online csalások kockázatát is. A Visa és a KiberPajzs friss kutatása szerint azok, akik valódinak hiszik az ilyen manipulált tartalmakat, háromszor nagyobb eséllyel válnak átverések áldozatává, miközben milliók változtattak már vásárlási szokásaikon a romló digitális biztonság miatt.
A mesterséges intelligencia térnyerése nemcsak új kényelmi funkciókat hoz a mindennapokba, hanem drámaian megnöveli a digitális csalások kockázatát is – derült ki a Visa és a KiberPajzs közös sajtótájékoztatóján. A kártyatársaság friss kutatása szerint aki valódinak hiszi a közösségi médiában terjedő, AI által generált hamis tartalmakat, az akár háromszor sebezhetőbbé válik az online átverésekkel szemben.
Az adatok riasztóak: a magyarok negyede ellenőrzés nélkül oszt meg tartalmakat, egyharmaduk pedig csak a címet olvassa el, mielőtt véleményt formálna. A közösségi média felhasználók közel 8%-a bevallottan semmit sem tesz online biztonsága érdekében.
Egyre könnyebb összetéveszteni a hamisat a valódival
A sajtótájékoztatón bemutatott kutatás 11 európai ország 9500 felnőtt felhasználójának adatait vizsgálta. A Visa szerint a social mediában megjelenő AI-tartalmak gyakran annyira élethűek, hogy még a gyakorlott felhasználók is bedőlnek nekik – a csalók pedig pontosan erre építenek.
Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője hangsúlyozta a kockázat gyors növekedését:
A csalók ezeket az eszközöket megtévesztésre használják, aláásva az online csatornákba vetett bizalmat. Egyre könnyebb összetéveszteni a hamisat a valódival, aminek kézzelfogható következménye a pénz-, idő- és bizalomvesztés.
Sármay szerint épp ezért fektet a Visa AI-alapú biztonsági megoldásokba és edukációba, amelyben kiemelt partner a KiberPajzs program.
A károk nemcsak pénzben mérhetők
A kutatás szerint a csalás áldozatai érzelmi stresszről, szorongásról és hatékonyságcsökkenésről számoltak be (20 százalék), tehát nem elhagyagolható a bizalomvesztés a vásárlókban. Minden harmadik érintett több mint három munkanapot veszít el az ügyintézés miatt.
A negatív élmények sokakat az online vásárlástól is eltántorítanak:
- 2,6 millió magyar változtatott a vásárlási szokásain az átverések miatt,
- 40%-uk kevesebbet vásárol online,
- és kerülik az ismeretlen márkákat vagy webshopokat, vagyis a vásárlók elfordulnak a kis- és középvállalkozásoktól.
Ez már makrogazdasági hatásokat is jelent.
AI a védelemben: kulcsfontosságú, de tudatosan kell használni
A mesterséges intelligencia ugyanakkor nemcsak veszély – hanem erős védekező eszköz is. Ezt hangsúlyozta Szabó Lajos, az NBSZ Nemzeti Kiberbiztonsági Intézetének igazgatója:
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A mesterséges intelligencia mára a kiberbiztonság meghatározó alappillérévé vált. Olyan erőforrás, amely nélkülözhetetlen a modern fenyegetésekkel szembeni hatékony fellépéshez.
Szabó szerint az automatizált elemzési és prediktív rendszerek lehetőséget adnak arra, hogy a vállalkozások és intézmények gyorsabban reagáljanak a támadásokra – feltéve, hogy tudatosan és felelősen építik be a technológiát a működésükbe.
A legnyereségesebb iparág ma a kiberbűnözés
Az eseményen mutatták be Kovács Levente és Terták Elemér új szakkönyvét is (Kiberbiztonság – kibertér), amely a digitális fenyegetések rendszerezésével és előrejelzésével segíti a szakmai és oktatási munkát.
Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára arra figyelmeztet:
Ma a digitalizációs vívmányok megtartása a tét. A kibertér gyors fejlődése miatt a bűnözők technológiailag ma még előnyben vannak, ezért a megelőzés szerepe felértékelődött.
Ezért írták meg a kötetet, amely átfogóan mutatja be a kiberbűnözés problémáját, és bemutatja, hogy a védekezés nem egy-egy intézmény feladata, hanem széleskörű összefogást igényel, amelynek jó példája a hazai KiberPajzs program.
A könyv egyik legfontosabb eleme a 144 szócikkből álló kiberfogalomtár, amelyet mesterséges intelligencia bevonásával állítottak össze. A rendszertan lehetővé teszi, hogy a kibercsalásokat hat különböző szempont szerint kategorizálják, így a bűnüldözők célzott csatornákat alakíthatnak ki az elkövetők felderítésére. A fogalomtár a hétköznapi felhasználók számára is hasznos segítség lehet, ráadásul elektronikus formában is elérhető lesz. Kovács szerint a kötet jogi oldalról is fontos: mivel a kibertérben a bűnelkövetők nem válogatnak, a jogrendszernek is alkalmazkodnia kell. Bízik benne, hogy az új kiadvány egyetemi tananyagként is megjelenik majd, és hozzájárul ahhoz, hogy „a kiberbűnözőket mind a rács mögött tudjuk.”
A szakértők szerint a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése miatt a kiberbiztonság többé nem technikai részletkérdés, hanem nemzetgazdasági érdek és társadalmi felelősség. A KiberPajzshoz hasonló összefogások éppen ezért létfontosságúak abban, hogy Magyarországon is fenntartható legyen a digitális bizalom és a biztonságos online környezet.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket.
A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont.
Már kevesebb mint 100 ezer üzlet van az országban, az OKSZ szerint újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, az év elején 400...
Decemberben az üzletlánc éves forgalmának több mint 10%-a realizálódik, ez az év egyik legforgalmasabb időszaka.
A Black Friday már messze nem az, ami régebben volt: több a vásárlók ideje tervezni, és a futárcégek terhelése is alaposan megváltozott.
Várhatóan nem emelnek a kereskedők a karácsonyfák árain. Mennyi lesz a három legnépszerűbb fenyőfajta ára 2025-ben?
Mivel a Black Friday igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat
A sok, első látásra kedvezményesnek tűnő ajánlat túlfogyasztásra is ösztönözhet - ez mostanában különösen érvényes.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a ljubljanai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Sokkal magasabb pénzromlást éreznek a középkorúak, mint amit a hivatalos számok tükröznek.
Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a prágai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.