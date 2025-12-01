2025. december 1. hétfő Elza
Budapest, 2021. április 24.A Magyar Nemzeti Bank cégtáblája az épület bejárati kapuja mellett a főváros V. kerületében a Szabadság tér 8-9. szám alatt.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felhasználó!
Tech

Elképesztő csalás: így próbálják ellopni a pénzed az MNB nevében

Pénzcentrum
2025. december 1. 18:44

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közölte, hogy csalók élnek vissza a bank nevével: SMS-üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket. Az MNB felhívta a figyelmet, hogy sem ők, sem a kereskedelmi bankok nem kérnek bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól rövid szöveges üzenetekben.

Az MNB telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott SMS-üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét.

Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a Folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenetet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát. Mindkét üzenet célja az adathalászat: a kért felületeken a bizalmas banki számla vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét azok számlájáról.

Az MNB tevékenysége során soha nem küld felszólítást vagy adategyeztetési felhívást SMS-ben, illetve nem keresi meg őket sem a saját nevében vagy kereskedelmi bankok ügyfeleit megszólítva ilyen módon.

Javasolt, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. Ugyanakkor a jegybanki telefonos ügyfélszolgálaton több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, amivel nem csak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól. Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megadnak az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
