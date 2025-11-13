2025. november 13. csütörtök Szilvia
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Child playing online video games and eating popcorn sitting on sofa in living room at home. Gaming video games concept. Closeup hands
Tech

Örülhetnek a gamerek, vadiúj konzol érkezik hamarosan: retteghet a PlayStation, Xbox?

Pénzcentrum
2025. november 13. 18:46

A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni. A Steam Machine egy otthoni konzol, amely lehetővé teszi a PC-s játékok TV-n való játszását, és 2026 elején kerül piacra - írta meg a BBC.

Az új Steam Machine a 2014-es, azonos nevű eszköz szellemi utódja, amely annak idején nem tudott betörni a három nagy játékgyártó által uralt piacra. Az eredeti konzolok akkor 499 dollártól (300 font) indultak, de a Valve legújabb változata várhatóan jóval többe fog kerülni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat közlése szerint a pontos árazást és további részleteket a megjelenési dátumhoz közeledve fogják nyilvánosságra hozni. A Valve 2003-ban indította el a Steamet, amely azóta a világ legnagyobb PC-játék disztribúciós platformjává nőtte ki magát. A platform saját mérőszámai szerint a cikk írásakor körülbelül 25 millió Steam-felhasználó volt online, és hatmillióan játszottak.

Új hírek érkeztek a PS6-ról: a Sony mindent kitálalt, ennek nagyon sokan nem fognak örülni
EZ IS ÉRDEKELHET
Új hírek érkeztek a PS6-ról: a Sony mindent kitálalt, ennek nagyon sokan nem fognak örülni
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.

A videós bejelentésben a Valve az új konzolt "erőteljes játék PC-ként egy kicsi, de erős csomagban" írta le. A cég szerint az eszköz "játékra optimalizált" más PC-khez képest, mivel a vállalat képes megmondani, mely játékok működnek rajta a vásárlás előtt. A Linux-alapú SteamOS operációs rendszerrel és AMD grafikus processzorral működő új Steam Machine támogatja a 4K felbontást és a másodpercenkénti 60 képkockát.

Christopher Dring iparági szakértő szerint azonban a konzol potenciálja és vonzereje korlátozott lehet. A szakértő a cég hordozható Steam Deck konzoljához hasonlította, amelynek "jövedelmező, de szűk" közönsége van, körülbelül 4-5 millió játékossal. "Érzésem szerint a Steam Machine hasonló lesz - ez főként a meglévő Steam-játékosok jövedelmező, lelkes közönségének fog tetszeni, akik a nappalijukban szeretnének játszani" - mondta.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Szokatlan lépésként a Valve egy további hardvert is bejelentett: a Steam Frame virtuális valóság (VR) headsetet. Az eszköz teljesen vezeték nélküli, és a cég "streaming-központú" eszközként írta le, de egyben egy SteamOS-t futtató PC is. A headset technikai előrelépést ígér a VR területén, mivel csak a képernyő azon részein jelenít meg kiváló minőségű grafikát, amelyekre a felhasználó éppen néz.

Brandon Sutton, a Midia Research játékipari elemzője szerint a bejelentések azt mutatják, hogy a Valve "erősen érti, merre tart a játékpiac és mit akarnak a játékosok". "Mivel a Sony és a Microsoft eltávolodik a konzolexkluzív címektől, és elterjedtek a játékstreaming-szolgáltatások, soha nem volt jobb idő egy PC-konzol hibrid számára" - nyilatkozta a BBC-nek.
Címlapkép: Getty Images
#tech #konzol #játék #technológia #játékkonzol #playstation #xbox #pc #nintendo #játékkonzolok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:44
19:33
19:04
18:46
18:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 13.
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön
2025. november 13.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
2
1 hónapja
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
3
5 napja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
4
1 hete
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
5
3 hete
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 19:04
Kitört a Black Friday láz az utazási piacon is: akár féláron foglalhatsz mininyaralást mostantól pár napig - ez bármelyik magyar utazónak megéri
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 18:02
Kvíz: A kultfilmek legnagyobb szakértője vagy? Erre a 10 kérdésre tudnod kell a helyes választ!
Agrárszektor  |  2025. november 13. 19:28
Drámai a vízhiány ebben a térségben: estére lekapcsolják a szolgáltatást