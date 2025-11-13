Örülhetnek a gamerek, vadiúj konzol érkezik hamarosan: retteghet a PlayStation, Xbox?

A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni. A Steam Machine egy otthoni konzol, amely lehetővé teszi a PC-s játékok TV-n való játszását, és 2026 elején kerül piacra - írta meg a BBC.

Az új Steam Machine a 2014-es, azonos nevű eszköz szellemi utódja, amely annak idején nem tudott betörni a három nagy játékgyártó által uralt piacra. Az eredeti konzolok akkor 499 dollártól (300 font) indultak, de a Valve legújabb változata várhatóan jóval többe fog kerülni.

A vállalat közlése szerint a pontos árazást és további részleteket a megjelenési dátumhoz közeledve fogják nyilvánosságra hozni. A Valve 2003-ban indította el a Steamet, amely azóta a világ legnagyobb PC-játék disztribúciós platformjává nőtte ki magát. A platform saját mérőszámai szerint a cikk írásakor körülbelül 25 millió Steam-felhasználó volt online, és hatmillióan játszottak.

EZ IS ÉRDEKELHET Új hírek érkeztek a PS6-ról: a Sony mindent kitálalt, ennek nagyon sokan nem fognak örülni A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.

A videós bejelentésben a Valve az új konzolt "erőteljes játék PC-ként egy kicsi, de erős csomagban" írta le. A cég szerint az eszköz "játékra optimalizált" más PC-khez képest, mivel a vállalat képes megmondani, mely játékok működnek rajta a vásárlás előtt. A Linux-alapú SteamOS operációs rendszerrel és AMD grafikus processzorral működő új Steam Machine támogatja a 4K felbontást és a másodpercenkénti 60 képkockát.

Christopher Dring iparági szakértő szerint azonban a konzol potenciálja és vonzereje korlátozott lehet. A szakértő a cég hordozható Steam Deck konzoljához hasonlította, amelynek "jövedelmező, de szűk" közönsége van, körülbelül 4-5 millió játékossal. "Érzésem szerint a Steam Machine hasonló lesz - ez főként a meglévő Steam-játékosok jövedelmező, lelkes közönségének fog tetszeni, akik a nappalijukban szeretnének játszani" - mondta.

Szokatlan lépésként a Valve egy további hardvert is bejelentett: a Steam Frame virtuális valóság (VR) headsetet. Az eszköz teljesen vezeték nélküli, és a cég "streaming-központú" eszközként írta le, de egyben egy SteamOS-t futtató PC is. A headset technikai előrelépést ígér a VR területén, mivel csak a képernyő azon részein jelenít meg kiváló minőségű grafikát, amelyekre a felhasználó éppen néz.

Brandon Sutton, a Midia Research játékipari elemzője szerint a bejelentések azt mutatják, hogy a Valve "erősen érti, merre tart a játékpiac és mit akarnak a játékosok". "Mivel a Sony és a Microsoft eltávolodik a konzolexkluzív címektől, és elterjedtek a játékstreaming-szolgáltatások, soha nem volt jobb idő egy PC-konzol hibrid számára" - nyilatkozta a BBC-nek.