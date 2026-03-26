A Babakötvény ma az egyik legnépszerűbb gyermekcélú megtakarítás Magyarországon, több százezer számlával és több százmilliárd forintos állománnyal.
Láthatatlan bűnözők vadásznak a magyarok pénzére: rengeteg ember számláját nullázták már le
Az online bűnözők ma már jellemzően nem a pénzintézeteket, hanem közvetlenül az ügyfeleket veszik célba. Az internetes csalások azonban tudatossággal és egészséges gyanakvással megelőzhetők. Bár az ilyen kiberbűncselekmények száma idén jelentősen megnőtt, a rendőrség és a bankszektor szoros együttműködésének köszönhetően egyre több elkövetőt fognak el, a megakadályozott károkozás pedig már milliárdos nagyságrendű - jelentette az Infostart.
Az internetes csalások száma 2024 első felében kezdett drasztikusan emelkedni, a csúcspontot pedig augusztusban érte el. A kiberbűncselekmények visszaszorítására a rendőrség létrehozta a Mátrix Projektet, amely egyre komolyabb eredményeket hoz.
Töreky Sándor vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese szerint folyamatosan nő a felderítési mutató és a megtérült kár összege is. Utóbbi egy év alatt 55 százalékkal emelkedett, így elérte az 1,4 milliárd forintot. A bankok közreműködésével emellett 2400 gyanús tranzakciót szűrtek ki. Ezzel további 3,9 milliárd forint bűnözőkhöz kerülését akadályozták meg. A hatóságok eddig 126 embert tartóztattak le, jelenleg pedig több mint 2700 ügyben folytatnak nyomozást.
A kiberbűnözők módszerei változatosak, de az egyik leggyakoribb elkövetési formát az online befektetési csalások jelentik. Kardos Ferenc, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője felhívta a figyelmet a tipikus intő jelekre. Ezek közé tartoznak a fiktív vagy túlárazott termékek, valamint a kockázatok elhallgatása mellett ígért irreálisan magas és gyors hozamok. Szintén gyanúra adhatnak okot az átláthatatlan hátterű, felügyeleti engedély nélküli szolgáltatók. A kínálatban emellett gyakran bukkannak fel a klasszikus piramisjátékok is.
A Médiaunió és a Magyar Bankszövetség közös kampánya hangsúlyozza, hogy a védekezés leghatékonyabb módja az alapos tájékozódás. Egy túlságosan is jónak tűnő befektetési ajánlatnál mindig szánjunk időt a cég ellenőrzésére. Győződjünk meg róla, hogy a vállalat szerepel-e a Magyar Nemzeti Bank vagy a Befektetővédelmi Alap nyilvántartásában. Érdemes az internetes fórumokon is rákeresni a szolgáltatóra, hogy kiderüljön, nem hozták-e már korábban összefüggésbe visszaélésekkel. Bármilyen szokatlan megkeresés esetén indokolt a fokozott óvatosság.
Ha mégis megtörtént a baj, a legfontosabb a gyors cselekvés. Az áldozatnak azonnal értesítenie kell a számlavezető bankját, emellett fontos, hogy mentse el a csalókkal folytatott kommunikáció bizonyítékait. Ezt követően haladéktalanul feljelentést kell tenni a rendőrségen.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
A tinédzserek már napi szinten használják a mesterséges intelligenciát tanulásra, döntésekhez és akár érzelmi támogatásra is.
Ketyeg az óra, 15 készülék került fel az Apple elavulási listájára: telefonok, laptopok landolhatnak a kukában hamarosan
A helyzet azért különleges, mert az érintett eszközök közül öt gyakorlatilag vadonatúj, 2025-ös modell.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt olyan tempóban vált a mindennapok részévé, hogy a társadalom jelentős része még mindig csak próbálja értelmezni, mit is jelent...
Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.
Fájdalmas drágulás jön a Netflixnél: ennyivel kell többet fizetnie a magyaroknak a következő számlázáskor
Ismét emeli előfizetési díjait a Netflix Magyarországon, több csomag ára is jelentősen nő.
A Google hangalapú szolgáltatásai a működésükhöz folyamatosan figyelik a környezeti hangokat - ez akaratlanul is a magánbeszélgetések rögzítéséhez vezethet.
Ezúttal közlekedési kihágást próbálnak elhitetni a csalók a gyanútlan felhasználókkal, de több olyan dolog is van a kamulevélben, amelyről azonnal tudhatjuk, hogy átverni próbálnak.
Drágább telefonok, lassabb gyártás: láncreakcióba torkollik a chipválság, a magyar gazdaság is megérezheti
Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.
Azonnal ellenőrizd az iPhone-odat: brutális kémprogram terjed, százmilliók lehetnek óriási veszélyben
Kiberbiztonsági kutatók egy új, Darksword névre keresztelt iPhone-kémprogramot azonosítottak.
Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.
A rendszer segítségével a használtautók adásvétele immár teljes egészében digitálisan, papírmunka nélkül intézhető a DÁP keretein belül.
Megugrottak a kínai mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója optimista nyilatkozatokat tett az AI-ágensek jövőjéről.
Időzített bomba a globális csipgyártás: ha beüt a krach, brutálisan megdrágulnak a kedvenc elektronikai kütyüink
A Közel-Keleten fokozódó fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros hajózási válsága súlyos veszélybe sodorhatja a globális félvezetőgyártást.
Rém hiteles csalás terjed, még a beépített védelmet is kicselezi a legújabb átverés: így próbálják meg kifosztani a magyarokat
A csalók a tajkártya lejáratával riogatják a Gmail-felhasználókat, hogy érzékeny adataikat ellopják.
Te is kaptál ilyen üzenetet nemrég a telefonodra? Rém hitelesnek tűnik, de rá ne kattints, sok pénzed bánhatja!
A mostani eset első ránézésre különösen riasztó: a szokásos magyartalan megfogalmazások helyett ez egy ékezetekkel operáló, jól központozott, első ránézésre hihető szöveg.
Súlyos dokumentumok szivárogtak ki a TikTok és Meta működéséről: óriási botrány robbant, sok felhasználó kiakadt
Fiatalok tömegei találkoznak nap mint nap erőszakos és gyűlöletkeltő posztokkal, az algoritmusok pedig célzottan radikalizálhatják a sebezhetőbb felhasználókat.
A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről.
Az FBI nyomozást indított egy hacker ellen, aki az elmúlt két évben kártékony kódokkal fertőzött játékokat terjesztett a Steam felületén.
