Láthatatlan bűnözők vadásznak a magyarok pénzére: rengeteg ember számláját nullázták már le

Az online bűnözők ma már jellemzően nem a pénzintézeteket, hanem közvetlenül az ügyfeleket veszik célba. Az internetes csalások azonban tudatossággal és egészséges gyanakvással megelőzhetők. Bár az ilyen kiberbűncselekmények száma idén jelentősen megnőtt, a rendőrség és a bankszektor szoros együttműködésének köszönhetően egyre több elkövetőt fognak el, a megakadályozott károkozás pedig már milliárdos nagyságrendű - jelentette az Infostart.

Az internetes csalások száma 2024 első felében kezdett drasztikusan emelkedni, a csúcspontot pedig augusztusban érte el. A kiberbűncselekmények visszaszorítására a rendőrség létrehozta a Mátrix Projektet, amely egyre komolyabb eredményeket hoz.

Töreky Sándor vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese szerint folyamatosan nő a felderítési mutató és a megtérült kár összege is. Utóbbi egy év alatt 55 százalékkal emelkedett, így elérte az 1,4 milliárd forintot. A bankok közreműködésével emellett 2400 gyanús tranzakciót szűrtek ki. Ezzel további 3,9 milliárd forint bűnözőkhöz kerülését akadályozták meg. A hatóságok eddig 126 embert tartóztattak le, jelenleg pedig több mint 2700 ügyben folytatnak nyomozást.

A kiberbűnözők módszerei változatosak, de az egyik leggyakoribb elkövetési formát az online befektetési csalások jelentik. Kardos Ferenc, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője felhívta a figyelmet a tipikus intő jelekre. Ezek közé tartoznak a fiktív vagy túlárazott termékek, valamint a kockázatok elhallgatása mellett ígért irreálisan magas és gyors hozamok. Szintén gyanúra adhatnak okot az átláthatatlan hátterű, felügyeleti engedély nélküli szolgáltatók. A kínálatban emellett gyakran bukkannak fel a klasszikus piramisjátékok is.

A Médiaunió és a Magyar Bankszövetség közös kampánya hangsúlyozza, hogy a védekezés leghatékonyabb módja az alapos tájékozódás. Egy túlságosan is jónak tűnő befektetési ajánlatnál mindig szánjunk időt a cég ellenőrzésére. Győződjünk meg róla, hogy a vállalat szerepel-e a Magyar Nemzeti Bank vagy a Befektetővédelmi Alap nyilvántartásában. Érdemes az internetes fórumokon is rákeresni a szolgáltatóra, hogy kiderüljön, nem hozták-e már korábban összefüggésbe visszaélésekkel. Bármilyen szokatlan megkeresés esetén indokolt a fokozott óvatosság.

Ha mégis megtörtént a baj, a legfontosabb a gyors cselekvés. Az áldozatnak azonnal értesítenie kell a számlavezető bankját, emellett fontos, hogy mentse el a csalókkal folytatott kommunikáció bizonyítékait. Ezt követően haladéktalanul feljelentést kell tenni a rendőrségen.