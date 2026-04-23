Példátlan szigorítást vezettek be: teljesen eltiltják a 15 év alattiakat a közösségi médiától
A török parlament szerda este elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a 15 éven alattiak közösségimédia-használatát - jelentette az Anadolu török hírügynökség, hozzátéve, hogy a törvény a közzétételétől számítva hat hónap múlva lép életbe.
Az új jogszabály értelmében a 15 éven alattiak nem regisztrálhatnak a közösségi média különböző felületeire, a platformokat üzemetető vállalatoknak pedig kötelessége lesz a hatékony, a korlátozás kijátszását megakadályozó ellenőrzési rendszer bevezetése.
A törvény emellett bővíti a szülőknek a képernyőidő szemmel tartására vonatkozó lehetőségeit és eszközeit is, valamint arról is rendelkezik, hogy a platformok a megjelenésüktől számított egy órán belül eltávolítsák a káros online tartalmakat. Ankara a korlátozást a gyermekek és fiatal felnőttek nagyobb védelmével, illetve a biztonságosabb, átláthatóbb és felelősebb digitális környezet megteremtésével indokolta, "különös tekintettel a közrend fenntartására" - derült ki a bejelentésből.
Világszerte több ország - köztük Ausztrália, Portugália, Franciaország és Görögország - vezetett már be korlátozásokat a fiatalok közösségimédia-használatára vonatkozóan. A múlt héten Emmanuel Macron francia elnök havi egy "digitális detoxnapot" javasolt a fiatalok számára, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint 12 EU-s tagország - Németország, Ausztria, Ciprus, Csehország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Spanyolország - pedig hasonló, a fiatalokat érintő korlátozásokról egyeztetett.
Bár egyre több ország lép fel a kiskorúak közösségimédia-használata ellen, a fiatal felnőttek körében az Európai Unióban továbbra is rendkívül népszerűek ezek a platformok.
