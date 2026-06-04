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Olyan gazdag lehet hamarosan Elon Musk, mint még soha senki a világon
A SpaceX a valaha volt legnagyobb nyilvános részvénykibocsátására készül, amellyel a vállalat mintegy 75 milliárd dollárt, azaz körülbelül 55 milliárd fontot tervez bevonni a piacról. Ez a lépés Elon Muskot a világ legelső dollárbilliárdossá teheti, tudósított a The Guardian.
A rakétagyártással, műholdas szolgáltatásokkal és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat szerdán benyújtott tőzsdei dokumentumai alapján 555,6 millió darab részvényt kínál majd megvételre, egyenként 135 dolláros áron.
Ez azt jelenti, hogy saját értékelését a cég nagyjából 1,75 billió dollárban (536,6 billió forintban) határozta meg. Az S&P 500 indexben mindössze hat olyan vállalat szerepel, amely ennél nagyobb értékkel bír. Ezt a rangsort az Nvidia vezeti a maga 5,2 billió dolláros kapitalizációjával.
Elon Musk a nyilvános kibocsátás során nem válik meg a saját tulajdonrészétől, így a szavazati jogok 82,4 százalékát továbbra is a kezében tartja.
A Forbes becslései szerint Musk jelenlegi vagyona 825 milliárd dollárra tehető, amelyből 542 milliárd dollárt a SpaceX-ben birtokolt részesedése tesz ki. Amennyiben a tőzsdére lépés a terveknek megfelelően valósul meg, a dél-afrikai születésű üzletember válhat a történelem első olyan emberévé, akinek a magánvagyona átlépi az ezermilliárd dolláros határt, vagyis dollárbilliomossá válhat.
A SpaceX várhatóan igen jelentős súlyt képvisel majd az S&P 500 indexben. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb lakossági befektetési számlával vagy nyugdíj-előtakarékossággal rendelkező kisbefektető portfólióját és megtakarításait közvetlenül befolyásolja majd az űripari óriás tőzsdei teljesítménye.
A 2002-ben alapított társaság Elon Musk Mars-kolonizációs terveinek a sarokköve, amely a megalakulása óta hatalmas űripari megrendeléseket nyert el. A NASA például az űreszközök indításának túlnyomó többségében már a SpaceX hordozórakétáira támaszkodik. A vállalat nemrégiben a mesterséges intelligencia piacára is belépett, miután felvásárolta Musk xAI nevű cégét azzal a céllal, hogy napenergiára épülő infrastruktúrát hozzon létre az MI-technológia hatalmas energiaigényének kiszolgálására.
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A SpaceX tőzsdére lépése egy sokkal szélesebb körű piaci hullámba illeszkedik. Ezen a héten ugyanis az Anthropic is benyújtotta a tőzsdei regisztrációhoz szükséges dokumentumait, miközben az OpenAI szintén hasonló lépést készít elő, az Alphabet pedig egy 80 milliárd dolláros tőkebevonást jelentett be a saját MI-infrastruktúrájának finanszírozására. Elemzők rámutatnak arra, hogy a hatalmas volumenű kibocsátások hátterében elsősorban a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok építésének rendkívül nagy tőkeigénye áll.
A SpaceX tőzsdére lépését felvezető befektetői tájékoztató körút, azaz a roadshow a mai napon veszi kezdetét. A részvénykibocsátást a Goldman Sachs és a Morgan Stanley koordinálja, de az ügyletben összesen 23 pénzintézet működik közre. A Bloomberg információi szerint a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon a héten egy élő prezentáció keretében mutatja be ezt a befektetési lehetőséget a bank több ezer kiemelt, vagyonos ügyfelének. Ezen a találkozón a SpaceX elnöke, Gwynne Shotwell, valamint a cég pénzügyi igazgatója, Bret Johnsen is részt vesz majd.
Címlapi kép: Zbigniew Meissner, MTI/MTVA
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