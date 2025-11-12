Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Döntött a parlament: betiltják a 16 év alattiak közösségi média használatát, hatalmas a felháborodás
Ausztrália december 10-től betiltja a 16 év alattiak közösségi média használatát, amire a platformok már készülnek a felhasználók értesítésével és életkor-ellenőrző rendszerek bevezetésével - tudósított a Reuters.
A TikTok, Snapchat és a Meta platformjai (Facebook, Instagram, Threads) a következő napokban több mint egymillió ausztrál tinédzser fiókját fogják értesíteni, hogy három lehetőségük van: adataik letöltése, profiljuk befagyasztása, vagy elvesztik azokat, amikor december 10-én életbe lép a világon elsőként bevezetett tilalom.
A platformok deaktiválják a 16 év alatti felhasználók regisztrált fiókjait, miközben Ausztrália többi, mintegy 20 millió közösségi média felhasználója számára minimális lesz a szolgáltatások megszakítása. A cégek alacsony bonyolultságú megfelelést ígérnek a törvénynek, amely úttörő a fiatalok online védelmében.
A közösségi média vállalatok elsősorban már meglévő szoftvereiket használják majd az életkor megbecsléséhez, például a felhasználói aktivitás alapján, nem pedig gyakori bejelentkezéseket és születési dátum ellenőrzéseket vezetnek be. Az úgynevezett életkor-ellenőrző alkalmazásokhoz csak akkor folyamodnak, ha a felhasználók panaszkodnak a helytelen letiltás miatt.
A megközelítés azonban kezdeti problémákkal járhat. Bárki vitathatja a tiltást az életkor-ellenőrző alkalmazásokon keresztül, amelyeket most először alkalmaznak nagy léptékben. A tesztek azt mutatták, hogy ezek működnek, de néha elfogadhatatlan hibaarányokkal - jellemzően a 16-17 évesek letiltásával vagy a 15 évesek jóváhagyásával, ami bírságoknak teheti ki a vállalatokat.
A törvény, amely december végéig ad határidőt a platformoknak a kiskorúak szülői felügyelet nélküli blokkolására, a szabad véleménynyilvánítás védelmezőinek, gyermekjogi aktivistáknak, közösségi média cégeknek és tartalomkészítőknek az ellenállása ellenére született meg.
Az ausztrál törvény sikeres végrehajtása várhatóan befolyásolni fogja a globális erőfeszítéseket a fiatalok technológiai kitettségének korlátozására. Nagy-Britannia és Franciaország júniusban és júliusban vezette be az életkor-ellenőrzést a pornográf weboldalakon, Dánia pedig nemrég jelentette be, hogy betiltja a 15 év alattiak közösségi média használatát.
